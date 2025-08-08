Новини
Нови 8 влака на Skoda в софийското метро

Нови 8 влака на Skoda в софийското метро

8 Август, 2025 20:37

Стартират изпитанията на първия влак

Милена Богданова

Осем е броят на новите влакове на Skoda, които ще се движат в по 1, 2 и 4-та линия на софийското метро. Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по въпросните линии и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.

Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.

След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква, от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година.


  • 1 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Руските мотриси са много издръжливи.

    20:40 08.08.2025

  • 2 е как не ви рекитираха

    8 4 Отговор
    от фащ да им купите от техният рециклаж на троина цена и с неизвестен срок на доставка ?

    20:47 08.08.2025

  • 3 Хихи

    5 6 Отговор
    Коя ръка са тези влакове? При нас всичко втора ръка, самолети, влакове, Стайкари…….
    Втора ръка хора

    20:58 08.08.2025

  • 4 Дали е хубаво

    1 8 Отговор
    Ако са с качеството на колите, доста ремонти ще плащаме.

    20:59 08.08.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    0 9 Отговор
    90 км/ч!? Много бавно хехехе толкова вдигам на 3-та передача 😎

    Затова стотици хиляди Софиянци избират да се возят дъс опитен таксиджия рейсър, вместо смърдящи на пенционери вагони под земята.

    21:01 08.08.2025

  • 6 Ха ха ха

    5 4 Отговор
    копееците гaз пukaаят....

    21:07 08.08.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Влакове на Шкода с дизелови двигатели на Фолксваген

    21:11 08.08.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Е шо така!
    Къде са руските таралясници?

    21:15 08.08.2025

  • 9 Гориил

    7 1 Отговор
    В Русия се произвеждат нови и модерни метро влакове. Но някои страни (Унгария) предпочитат да модернизират стари руски вагони. Руските предприятия за транспортно машиностроене произвеждат над шестстотин шест- и осемвагонни метро влакове с най-високо качество и базирани на най-модерните технологии. На първо място, за един от най-големите и най-дългите в света - Московското метро. На териториите на бившите съветски републики функционират петнадесет метролинии, построени по единни технически стандарти, норми и правила (в страните от Европейския съюз има четири такива транспортни системи. В Прага, Будапеща, София и Варшава).

    21:16 08.08.2025

  • 10 Кокорчооооо

    0 1 Отговор
    Смешници дано се запалят тия боклуци..

    21:52 08.08.2025

