Нови 8 влака на Skoda в софийското метро

Осем е броят на новите влакове на Skoda, които ще се движат в по 1, 2 и 4-та линия на софийското метро. Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по въпросните линии и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между станциите „Сливница“ и „Обеля“.
Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.
Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни.
След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква, от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:40 08.08.2025
2 е как не ви рекитираха
20:47 08.08.2025
3 Хихи
Втора ръка хора
20:58 08.08.2025
4 Дали е хубаво
20:59 08.08.2025
5 таксиджия 🚖
Затова стотици хиляди Софиянци избират да се возят дъс опитен таксиджия рейсър, вместо смърдящи на пенционери вагони под земята.
21:01 08.08.2025
6 Ха ха ха
21:07 08.08.2025
7 Сатана Z
21:11 08.08.2025
8 Ганя Путинофила
Къде са руските таралясници?
21:15 08.08.2025
9 Гориил
21:16 08.08.2025
10 Кокорчооооо
21:52 08.08.2025