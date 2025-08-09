Новини
България »
Рисковете на бурното море но Южното Черноморие

Рисковете на бурното море но Южното Черноморие

9 Август, 2025 10:15 751 7

  • черноморие-
  • бурно море-
  • юг-
  • предпазване-
  • бчк

Как да се предпазите

Рисковете на бурното море но Южното Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Морето през август традиционно е опасно заради появата на силни североизточни ветрове. От дни водите по Южното Черноморие са изключително бурни и вече взеха жертви. Всеки ден на спасителите на охраняемите плажове се налага да помагат на плажуващи, хванати в капана на силните течения, да излязат на брега.

Концесионерът на плаж "Крайморие" Николай Димитров обясни, че в събота сутринта морето е спокойно, но по-късно през деня се очаква отново да има високи вълни, пише Нова телевизия.

„Имаме задачата сутрин да проверим дъното, да видим какво е състоянието и как да действаме в дадени ситуации”, заяви Васил Алексиев, старши спасител и инструктор по БЧК.

Той добави, че рисковете са свързани най-вече с прибойните вълни. „След като проверим дъното, знаем накъде да насочим децата и хората в неравностойно положение”, посочи той.

Спасителят обясни, че трябва да се внимава с неохраняемите плажове и апелира плажуващите да проверяват морското дъно, с цел да се избегнат инциденти. „За жалост там няма как да знаем какво се случва и не можем да контролираме хората”, подчерта Алексиев.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жос

    2 2 Отговор
    Още една причина да не стъпвате на лайноморието

    10:18 09.08.2025

  • 2 Бен Гън

    1 0 Отговор
    Шопин на море е като луд с картечница.

    10:18 09.08.2025

  • 3 натовско фронтово черноморие

    1 3 Отговор
    Добре,че няма туристи и всичко е пустош по БГ морето.Така поне да не се притесняваме от злополуки.Поздрави от слънчева Гърция.Тук е прекрасно...

    Коментиран от #5

    10:25 09.08.2025

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Това му е хубавото!

    10:26 09.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "натовско фронтово черноморие":

    Аз съм на Слънчев бряг в хотел Кубан.Тъпкано е с народ.Все едно съм на Витошка.

    10:30 09.08.2025

  • 6 Ново начало

    1 0 Отговор
    По южното Черноморие има сериозен риск, теченията да ви отнесат към Резово и да попаднете на турски русалки.

    10:40 09.08.2025

  • 7 ИВАН

    0 0 Отговор
    Имам огромен басейн, но в него няма вълни, ходя на морето, точно заради вълните.

    10:52 09.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове