Важните новини във ФАКТИ на 10.10.2025 г.

Кметът на Варна пред съда: Аз се боря срещу корупцията, не я защитавам

Софийският градски съд решава дали да излезе на свобода кметът на Варна Благомир Коцев. Заседанието започна със забавяне, тъй като новият защитник на Коцев, адвокат Владимиров, пътуваше към столицата. Първоначалният му адвокат, Лулчева, не се яви, тъй като е заявила предварително планирано пътуване в чужбина. Въпреки предложението на прокуратурата делото да бъде отложено, обвиняемият настоя то да се проведе, информират от Нова телевизия.

Доц. Борислав Цеков: Радев наруши баланса на властите. През втория си мандат той води политика на квазипартия

В предаването "Още от деня" по БНТ преподавателят по конституционно право доц. Борислав Цеков каза, че е съгласен с действията на управляващите, които по-рано днес окончателно отрязаха всички начини, по които президентът Румен Радев би могъл да окаже влияние върху избора на шефове на службите за сигурност

Бойко Рашков: Обвиненията в корупция към представители на ПП са политическа поръчка, а повторението на фрази- клевети

Логически очакваме днес да изменят мярката на кмета на Варна Благомир Коцев, още повече, че другите двама обвиняеми са пуснати под домашен арест. Аз изразявам обаче безпокойството си от бързото насрочване на заседанието по делото. Това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Проф. Пламен Киров за казуса със Сарафов: Мнението на съдиите е срещу мнението на прокурорите

"Ние сме се вторачили в позицията на изпълняващия функцията главен прокурор. Понеже народните представители са писали проектозакона на коляно, приели са го бързо, ето го резултатът - съдиите го тълкуват по един начин, прокурорите по друг". Така конституционалистът проф. Пламен Киров тълкува в предаването "Лице в лице" казуса с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

Петко Петков: Президентството от доста време излиза от своите конституционни рамки. НС взе правилното решение

Парламентът е взел правилно решение, като окончателно отне правомощието на президента да назначава ръководителите на специалните служби – ДАР, ДАНС и ДАТО. Това заяви изпълнителният директор на „Галъп интернешънъл“ Петко Петков в ефира на „Денят на живо“ по Nova News.

ПП-ДБ събират подписи за оставката на шефа на Антикорупционната комисия

ПП-ДБ започнаха да събират подписи за оставката на председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев и се обявиха за политически неутрална комисия, съобщават от БНТ.

Нивото на река Янтра рязко е скочило при русенското село Долна Студена. Има залети обработваеми земи

Рязко е скочило нивото на река Янтра при русенското село Долна Студена, намиращо се на територията на община Ценово, съобщи областният управител Драгомир Драганов, цитиран от Нова телевизия.

Meteo Balkans: Наводнението в Елените е носило 15 хиляди литра вода в секунда ВИДЕО

Седмица след трагедията в Елените, при която загинаха четирима души, метеоролозите от Meteo Balkans разкриха шокиращи подробности за силата на водната стихия. Учените изчислиха, че водата е блъскала курорта с дебит между 12 и 15 кубични метра в секунда - това означава между 12 хиляди и 15 хиляди литра вода всяка секунда.

САС: „Българска православна старостилна църква“ трябва да бъде дерегистрирана

Апелативният съд – София (САС) постанови окончателно решение, с което открива производство по ликвидация и заличаване на „Българска православна старостилна църква“.

Водата в "Елените" още не става за пиене. 60 000 литра ще бъдат осигурени от Държавния резерв

Премиерът Росен Желязков посети вилно селище "Елените", което пострада от наводненията в началото на октомври, съобщиха от Министерския съвет на своята фейсбук страница, цитирани от БТА.

Гранична полиция не е превишила правата си спрямо арменска делегация на летище "Васил Левски"

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов отрече служители на Граничната полиция да са превишили правата си спрямо арменска делегация на летище "Васил Левски" на 1 октомври тази година. За случая съобщиха депутати от партия "Възраждане" по време на парламентарния контрол. По техни думи, четиричленната делегация, водена от кмета на град Ани, е пристигнала у нас по покана на управата на община Нови пазар и е била посрещната на летището от заместник-кмета.

Електронни документи заменят стикерите за технически преглед на колата

Министерството на транспорта въвежда промени, които ще улеснят шофьорите и ще намалят административната тежест

Отмениха бедственото положение в Царево

Отменено е бедственото положение в Царево. Това съобщи кметът Марин Киров.

ЕК отпуска 7,4 млн. евро за земеделските производители в България

Европейската комисия прие предложение за предоставяне на близо 50 милиона евро от селскостопанския резерв за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, които наскоро претърпяха значителни щети от неблагоприятни климатични явления.

ПП-ДБ искат извънредно заседание на здравната комисия заради заплатите на медиците

От ПП-ДБ настояват за извънредно заседание на здравната комисия още през следващата седмица заради заплатите на здравните специалисти.

БЧК започва раздаването на пакети с храни и хигиенни продукти

Българският Червен кръст започва традиционното есеннно раздаване на пакети с храни и хигиенни продукти от понеделник - 13 октомври. В изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, на 13 октомври 2025 г. БЧК започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани.

Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30.07.2025 г. от ПГ на ДПС - Ново Начало законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Това гласи позиция на лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Бащата на Сияна: Убиецът на малкия Филип се разхожда свободно и продължава да се дрогира

Бащата на Сияна, която загина при нелепа катастрофа, Николай Попов написа дълъг пост в социалните мрежи. Повод за недоволството му е развитието на делото с друг случай на прегазено и убито дете - Филип.

Ирина Манушева: Положителна промяна няма! Липсва визия за истинска реформа в образованието

Положителна промяна няма, липсва визия за истинска реформа в образованието.

Зафиров: Мирът и сигурността на Балканите минават през диалог

“Намирането на трайно решение на всички конфликти моменти в отношенията между балканските държави е необходимата основа, върху която да стъпят каквито и да е инициативи, касаещи сътрудничеството и партньорството между държавите от Балканския полуостров, включително процесът по присъединяване на страните от Западните Балкани към ЕС.” Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров на конференция “Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство”, организирана от Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ).

Удължават с 24 часа евакуацията на жителите на русенското с. Николово

Евакуацията на жителите на с. Николово се удължава с 24 часа, реши кризисният щаб, създаден заради проблема с дигата в селото.

Какъв ще бъде ефектът на еврозоната върху бизнеса, доходите и гражданите?

Подобряване на инвестиционната среда, повишаване на икономическата стабилност, увеличаване на доходите и жизнения стандарт, равни начала за българските производители при износ в чужбина – това са само част от ефектите, които ще последват от влизането на България в еврозоната. В по-малките населени места средният и малкият бизнес ще имат по-добър достъп до инвестиции, което ще създаде и повече работни места. Най-големият риск в този процес е липсата на информация.

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я зарязаха край Габрово

Тийнейджъри катастрофираха с крадена кола и я зарязаха край Габрово, съобщиха от полицията.

Желязков: предстои приобщаването на близо милион декара земи за напояване

Правителството изпълнява ангажимента си за правилното и навременно планиране и управление на водните ресурси. В следващите две години по Стратегическия план предстои приобщаването на близо милион декара земи за напояване, а по програмата с финансиране от държавния бюджет през следващите години площите ще достигнат до 2, 400 млн. дка. Това е много ясен знак за политиката на държавата – политика на приемственост за развитието на земеделието, за развитието на селското стопанство като един от основните отрасли на българската икономика. Това заяви министър-председателят Росен Желязков при официалното откриване на реконструирания магистрален канал, част от напоителна система „Тракиец“ в Област Хасково. Рехабилитацията на съоръжението е финансирана по Програмата за развитие на селските райони.