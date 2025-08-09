Новини
България ще настоява за законодателни промени, след като свалиха дете в инвалидна количка от самолет

България ще настоява за законодателни промени, след като свалиха дете в инвалидна количка от самолет

9 Август, 2025

Семейството тръгва на път от летище „Васил Левски” в София, но тъкмо преди самолетът да заходи по пистата за излитане, пилотът решава да свали 4-членното семейството

България ще настоява за законодателни промени, след като свалиха дете в инвалидна количка от самолет - 1
Мария Атанасова

България ще поиска законодателни промени и съдействие от Европейската комисия, след като приключи проверката за сваленото от самолети четиричленно семейство, предаде NOVA.

Една от нискотарифните авиокомпании, опериращи у нас, отказала да ги превози под предлог, че електрическата инвалидна количка на едно от децата им е опасна. Семейството тръгва на път от летище „Васил Левски” в София, но тъкмо преди самолетът да заходи по пистата за излитане, пилотът решава да свали 4-членното семейството.

Едно от двете им деца е със спинална мускулна атрофия и заради това е необходимо да се придвижва с количка, захранвана от батерии. Според пилота количката била опасна, според семейството тя е изрядна и има всички нужни документи. Въпреки това, точно количката става причина семейството да бъде свалено от самолета.

Васил, Серие и двете им деца пристигнали преди седмици от Тулуза, Франция, със същата авиокомпания и същата количка. За да се приберат обратно, идват на летището в София, преминават всички проверки и се качват в самолета.

„Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва „Трябва да слизате от самолета”, разказа Васил Тодоров. Причината за това - инвалидната количка с батерии на сина му.

„Минахме от Тулуза до Малта и после – от Малта за София. На двете летища нито при чекиране, нито в самолета сме имали проблеми”, обяснява мъжът.

„Обадих се още преди да купим билетите и да тръгнем на път, за да проверим”, обясни Серие Ходжова.

Министерството на транспорта и летищните власти, семейството е качено на друг полет, без да има проблем.

„Сигурността на полетите е безусловен приоритет, но тя трябва да върви ръка за ръка с достойнството и равните права на всеки пътник, особено когато става въпрос за пътни с физически увреждания”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Само преди няколко седмици ситуация със жена, която не беше допусната до борда обиколи не само българските, но и всички световни медии. Тогава компанията превозвач е същата.

„Прави ми впечатление, че при този превозвач това е втори случай на неравно третиране на българските граждани - не съм чул в друга държава някой друг да е третиран така”, каза още министърът.

След всичко това министърът на транспорта ще изпрати писмо до компанията, а след проверката ще се свърже и с Ирландските въздушни власти.

„Ще поискам съдействие на ЕК, включително и със законодателни промени, с които да стане ясно, че авиокомпаниите са тези, които носят отговорността за качването на помощните средства на хората с увреждания. До омбудсмана на ЕС и до правозащитните органи”, увери Караджов.

Министърът коментира и предположението, че служителите на авиокомпаниите са стимулирани да насърчават дребнавост по отношение на багажа.

„Дават нещо като награди или бонуси за всеки върнат багаж, за да може да се доплатят 65 евро, това е абсолютно брутална практика, ако се докаже”, каза още той.


  • 1 Бойкот на самолетните фашисти!

    10 8 Отговор
    Да им се отменят всички дестинации от София! Веднага!

    Коментиран от #3, #5

    14:37 09.08.2025

  • 2 Много добре

    12 9 Отговор
    Пратете ги при европейския поп да се жалват и не ни занимавайте с глупости. Като не може да стане, не става и ще летят с друг полет.

    14:40 09.08.2025

  • 3 ахахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на самолетните фашисти!":

    Ами добре. Ти наясно ли си, че софийска община плаща за тези полети. Кметчето ви да се намеси.

    Коментиран от #14

    14:42 09.08.2025

  • 4 очевидец

    3 0 Отговор
    "Ангажиментът Бойко Борисов да не закача Лукойл се е материализирал в труден за Борисов момент с едни 3 милиона евро за къща. “Ма къде тук е престъплението?” - реват тролове и пропагандони. Не е едно, няколко са! Описани са в Раздел IV. Подкуп на Наказателния кодекс!..."

    14:42 09.08.2025

  • 5 Хампарцумян

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на самолетните фашисти!":

    Явно пазарната икономика не работи та искате държавна регулация? Отиде пазарната икономика в ряката :)

    Коментиран от #16

    14:43 09.08.2025

  • 6 Кисельова

    10 0 Отговор
    оня ден се произнесе , че България трябвало да има целогодишно "привлекателен" туризъм ! И как ще стане тая , работа и кога , другарке "привлекателна" ? Точно никога ! Министърът Караджов, дето напазарува от скапани по - скапани локомотиви и вагони за маса пари , щял пък да сезира омбудсмана ?

    14:43 09.08.2025

  • 7 Коментиращ

    2 5 Отговор
    До Охльо Бохльо и оня Хайрсъзина!

    Всеки който има бизнес, работи по правила!
    Ако ги нарушава, подлежи на санкции!
    Въпросното свалено семейство има всички права за претенции към въпросната авио компания!

    Ето и какво показва практиката:
    "The penalty for an airline removing a passenger after boarding (also known as "bumping" or "denied boarding") varies depending on the situation and location, but can range from financial compensation to potential legal repercussions. Involuntary bumping (when an airline overbooks a flight and removes passengers) is regulated, with compensation amounts potentially reaching up to €600 in Europe. Additionally, airlines may face fines for violating regulations related to passenger rights."

    Който не спазва ангажиментите към клиентите си, носи отговорност за това!

    Коментиран от #10, #20

    14:44 09.08.2025

  • 8 Пу Си Райът

    9 1 Отговор
    След бординга екипажът вижда, че няма как да стане. Свалят количката. Съвсем обичайна практика и в рамките на регулациите. Хората пътуват с друг полет.

    14:46 09.08.2025

  • 9 Софийски селянин,

    5 7 Отговор
    Ама каква е тази гейлиберастия,кьораво куцо сакато по автобуси влакове самолети...
    По бай Тошово време нямаше такива лигави привилегийки..

    14:48 09.08.2025

  • 10 А взе да четеш

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коментиращ":

    Както ти написах ще им възстановят 20 те евро. Компенсацията не надвишава цената на билета.

    Коментиран от #13

    14:49 09.08.2025

  • 11 Дик диверсанта

    5 2 Отговор
    ГЕРБ дебили могат да объркат всичко.
    Каратжов не е ГЕРБ дебил, той че чалга дебил, което е още по лошо.

    14:50 09.08.2025

  • 12 Има пилот в самолета

    9 6 Отговор
    От мухата направиха слон! На борда на самолета капитана е шефа и има последната дума за всичко. Така е преценил, а тия вместо да се пеняват, просто да бяха изпълнили заповедта. Правата са си права, но има и задължения! И правата не са по-важни от безопасността.

    Коментиран от #18

    14:52 09.08.2025

  • 13 Коментиращ

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "А взе да четеш":

    Хахаха, ама нали свалянето на пътници била нормална практика, кво стана?!

    Или чак сега осъзна, че такова действие от страна на авио компанията, не само подлежи на обезщетение за свалените, но може да доведе до съдебно дело?!

    И от къде ги измъдри тия 20 евро?!
    Като те свалят ти предлагат обезщетение, ако се съгласиш, си тръгвате по пътищата!
    Ако обаче са те прецакали повече от нормалното, можеш (и е редно) да заведеш дело за съответните вреди!

    Коментиран от #19

    14:56 09.08.2025

  • 14 Кметчето е ваш човек,

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "ахахаха":

    потомък на ДС.

    14:57 09.08.2025

  • 15 Коментар

    11 3 Отговор
    Нашите управляващи след един ден разговори с адвокати установиха, че измислените им наредби не важат на самолет и се сега прехвърлят отговорността нагоре за замаскиране на проблема. Авиационното законодателство е градено от щатите с десетилетия и не се променя заради някакви пропътували българи. Няма как да подчините капитана на аборигенен министър на тръънспортъ

    Коментиран от #22

    14:59 09.08.2025

  • 16 Пазарната икономика не значи

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Хампарцумян":

    произвол! При нея има някакви регулации, в Русия всичко е пълен произвол!

    14:59 09.08.2025

  • 17 Стига популизъм!

    12 3 Отговор
    Случката е неприятна за детето и семейството му. Но не значи че налага промени в закона. Караджов си прави ПР. Нищо не може да промени, защото правилата се приемат от ЕП и ЕК. Така че стига глупости.

    15:00 09.08.2025

  • 18 Коментиращ

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Има пилот в самолета":

    Т.е. изкарвам твоя снимка и не те допускам повече до самолетите на моята компания, понеже всеки пилот слуша първо ръководството си?!
    Тъй ли да разбираме?!

    А какво стана със задълженията и отговорностите?!
    Или народа няма права, с него фирмите могат да се държат като с добитък?!

    15:01 09.08.2025

  • 19 до Коментиращ

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Коментиращ":

    Точно така, свалянето на пътници е нормална практика, описана е в регулациите. Виждам че почваш да го разбираш.
    Обезщетението е до цената на билета. Дела можеш да водиш всякакви.

    Коментиран от #25

    15:02 09.08.2025

  • 20 Скрий се бе

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коментиращ":

    Шебек

    Коментиран от #23

    15:03 09.08.2025

  • 21 Грозданчо сви платната.

    4 2 Отговор
    Грозданчо сви платната. Ще се жалва на моля другарката, ахахаха

    15:06 09.08.2025

  • 22 Коментиращ

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Коментар":

    Естествено!
    Капитанът носи отговорност и той решава, а после компанията плаща за неговите решения:

    "The penalty for an airline removing a passenger after boarding (also known as "bumping" or "denied boarding") varies depending on the situation and location, but can range from financial compensation to potential legal repercussions. Involuntary bumping (when an airline overbooks a flight and removes passengers) is regulated, with compensation amounts potentially reaching up to €600 in Europe. Additionally, airlines may face fines for violating regulations related to passenger rights."

    Ако пък се намира примерно в сащ, там обезщетенията могат да достигнат до такива суми, че ежедневно да се надявате да ви свалят неправомерно!

    В България всяка външна фирма си прави каквото си ще, щото бг мафията е окупирала институциите и те са блокирали!
    Ако обаче народът ни бе по-информиран за правата си, определено нямаше да го тъпчат банки, моб и авио оператори, както им скимне!

    Още помним другия случай отскоро, в който жена плачеше и не бе допусната до борда, поради некви мутренски решения?!

    Ама така е, докато народът ни е разединен и не търси отговорност от управляващите, такава ще е реалността!

    Коментиран от #24

    15:08 09.08.2025

  • 23 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Скрий се бе":

    Хахаха, свършиха ли опорките бе тролейчо?!
    :D

    15:08 09.08.2025

  • 24 до Коментиращ

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Коментиращ":

    Както виждаш е нормална практика, подозирам, че май не разбираш смисъла на думите съвсем така функционално. Аман от ид-иоти.

    Коментиран от #26

    15:12 09.08.2025

  • 25 Коментиращ

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "до Коментиращ":

    Точно, точно, ама май не е много точно?!
    Щото проблеми с неправомерно свалени пътници (неадекватно обезщетени), освен в България, другаде (на запад) май няма?!

    Дават ти една добра сума, настаняват те безплатно в хубав хотел и хоп, вече не се чувстваш прецакан!
    Само в България издевателстват над хората, понеже народа ни не си знае правата, а и няма коя институция да се застъпи?!

    Така, че както многократно написах:
    Когато поемеш отговорност за транспорт, или друго, то следва да си ги извършиш!
    Ако твой пилот играе на онче бонче кой да свали, то твоята компания носи отговорност!

    Ако свалянето на пътници бе честа и нормална практика, повярвай никоя компания нямаше да издържи!
    В България лошите практики са ежедневие, щото няма работеща институция, която да си свърши работата!

    Айде със здраве!

    15:16 09.08.2025

  • 26 Коментиращ

    0 4 Отговор

    До коментар #24 от "до Коментиращ":

    Нормална практика къде?!

    Като е нормална практика, защо го дават като основна новина, тип скандал, по медиите?!
    Или в твоето съзнание "нормална практика" означава пълна подигравка с хората?!

    Подозирам, че нямаш представа на кой свят се намираш, но затова пък самочувствието ти чупи ид..томера!

    15:22 09.08.2025

  • 27 Браво на капитана! Отговорен човек

    8 4 Отговор
    Аз лично съм благодарен, че има такива професионалисти, които в днешните разпасани времена спазват изискванията за авиационна сигурност и мислят за безопасността на пътниците. Дано има повече такива, които могат да защитят сигурността на полета пред продаването на билети и само-рекламата на политиците. Светът е отворен и има възможности за пътуване за всеки. Уважение към отговорните хора.

    Коментиран от #29

    15:26 09.08.2025

  • 28 Да попитам:

    8 3 Отговор
    Често четем за самовзривяващи се батерии на тротинетки, а се случва и леки коли с ел.батерии да гръмнат! Ако това се случи в самолет и изтрепе пътниците,ще бъде ли оправдано заради само една инвалидна количка на само един човек?! Тогава нефелния караджов ли ще поеме отговорност? Отговорността за сигурността на пътниците се поема изцяло и единствено от екипажа! Капитанът на полета има абсолютно право на собствена преценка,което и е направил! Емоциите са недопустими,когато става въпрос за живота и сигурността на много хора!

    Коментиран от #31

    15:29 09.08.2025

  • 29 Коментиращ

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Браво на капитана! Отговорен човек":

    Браво и на съдиите, които присъждат солидни обезщетения на пострадали пътници от подобни своеволия на авиокомпаниите!

    Дай Боже и в България институциите най-сетне да започнат да работят в интерес на хората.

    Коментиран от #33

    15:32 09.08.2025

  • 30 дете в инвалидна не е важно

    3 1 Отговор
    Кучетата са важни

    15:35 09.08.2025

  • 31 Коментиращ

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да попитам:":

    Да ти отговоря!

    1 В статията се споменава, че количката уж нямала батерия!
    2 Конструкторите на самолета имат ясни и точни правила, как и при какви условия се привозват всякакви пътници, вкл и инвалиди!

    Следователно, какво реши пилота си е на негова отговорност, НО това не означава, че неправомерно свалените пътници нямат право да си потърсят адекватно обезщетение!

    Коментиран от #35

    15:36 09.08.2025

  • 32 Нормално е бре

    5 2 Отговор
    Израелските терористи на всякъде поставят бомби. Каква е гаранцията че в батериите на количката няма

    15:38 09.08.2025

  • 33 Дерзай

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Коментиращ":

    Аз искам да пътувам сигурно и с уверен екипаж. Не искам да има причина да те обезщетяват, но щом това искаш, моля.

    Коментиран от #37

    15:38 09.08.2025

  • 34 Абе я у лево

    4 1 Отговор
    То и пейджерите бяха изрядни и имаха всички нужни документи нали ?

    15:40 09.08.2025

  • 35 А най-накрая взе да вдяваш

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Коментиращ":

    Браво! Влезе ти в кривата глава. Чувствам се като учителка в помощно училище

    Коментиран от #41

    15:41 09.08.2025

  • 36 Точно за това е

    2 0 Отговор
    от Тулуза до Малта и после – от Малта за София..
    В Малта и Кипър е пълно със израелски терористи

    15:41 09.08.2025

  • 37 Коментиращ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дерзай":

    Ами той ще бъде съвсем същия екипаж, който свали примерно инвалид и остави на борда некъв брадясал муджахидин (примерно) с тъмно минало!

    Това, че капитана е свалил някого, не му дава крила и супер сили, които ще направят полета Ви 10000% по-сигурен!
    Напротив, създал е главоболие на хора и на шефовете от фирмата си!

    Представи си, че имаш нискотарифна авиокомпания в сащ (където средната маса на хората надвишава 100кг), когато ти дойдат 10 души по 180кг, 15 по 120 и т.н., кантар ли ще им сложи пилота, че да ги разпредели равномерно, или ще ги изгони за по лесно?!

    Всяка една ситуация е разписана вече в авиацията, щото я има в света от мн време!
    Няма нужда сега в България тая фирма да открива топлата вода!
    Гледат се добрите практики по света и се прилагат!
    Ако не могат да го направят, си носят отговорността!

    Коментиран от #42

    15:45 09.08.2025

  • 38 456

    1 2 Отговор
    Аз пък предлагам да се отнеме лиценза но тази авиокомпания. Достатъчно гъргара си е правила с българите. Колко случаи трябва да има ,за да се вземат мерки .Това няма да го направят/ Райнър/ ако са в Германия или Франция. Махнете тази компания от България. Ако от мен зависи ще я махна от цяла Европа.

    15:46 09.08.2025

  • 39 Варна инс.

    4 0 Отговор
    Грозданката брули като мушмули транспортните компании, барем падне някоя жълта круша, ама нещо не върви, ахахахаа.Скоро ще го брулят и него.

    15:49 09.08.2025

  • 40 12345

    3 2 Отговор
    Отново парата е в комина и свирката!!!!
    Командирът на самолета (пилотът) носи отговорността за сигурността на пътниците. Щом така е ришил - това е негова отговорност. стига сте рИвали по форумите. И в някои летища в Европа позволяват да се внася вода в шишенца, но на нашето - забраняват. Е и какво - да се тръшкаме и рИвем ли - като мманги.
    Ами ако нещо се случи с дететео в количката при турболенция или с пътниците при евентуална евакуация - тогава пак ще рИвете - защо нве са защитили детенцето. Различните самолети имат различни свободни пространства и там може да се застопорямат колички - и бебешки и за инвалиди. Всеки се изцвъква във форума, но не знаИ как се кара колИло камо ли самолет.

    15:53 09.08.2025

  • 41 Коментиращ

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "А най-накрая взе да вдяваш":

    Пак съдиш за другите по себе си!

    Браво, за какво???
    Това което твърдя по този казус, не се е променило!
    Приятелски съвет: лекувай се, определено имаш нужда!

    15:53 09.08.2025

  • 42 до Коментиращ

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Коментиращ":

    Виж сега малкия, Райън е глобална авиокомпания, нищо не открива в България. Всички тези случаи са описани и известни в авиационната практика. Няма нищо ново тук и нищо извън стандартите. Дори за килограмите на пътниците има изискване. Разбирам, че това са някакви новости за теб, по-тревожното е, че са новост за транспортния министър.

    Коментиран от #44

    15:54 09.08.2025

  • 43 Титак

    1 0 Отговор
    Нормална практика. Преди време на летище Бургас свалиха батерията, взеха я като ръчен багаж и нямаше проблем.

    16:02 09.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Уса

    0 0 Отговор
    Такива са правилата.Цяло чудо е,че все пак в някои самолети им позволяват да се качват и рискуват живота на всички пътници.Ако пътуват за САЩ количката ще бъде прибрана в багажното отделение на самолета.Пътувал съм с инвалиди,но ползват колички на летището после им връщат тяхната.Електрически не съм виждал за 20 години в небето и все повече затягат изискванията

    16:06 09.08.2025

  • 46 Защо

    0 0 Отговор
    Въобще не разбирам защо ги карат по самолетите. Помъкнали ревящи бебета, с тежки увреждания, старци на системи. То не може да ходи те на другия край на света го водят. Като се окопити и порасне ще ходи. В Азия има сигурно над милиард деца, в самолетите обаче ще видите деца по изключение. Защо го мъкнат това дете с шест полета за седмица? Социалните да разследват родителите, това е родителски тормоз! Да си стои във Франциия.

    16:09 09.08.2025

