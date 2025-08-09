България ще настоява за законодателни промени, след като свалиха дете в инвалидна количка от самолет

България ще поиска законодателни промени и съдействие от Европейската комисия, след като приключи проверката за сваленото от самолети четиричленно семейство, предаде NOVA.
Една от нискотарифните авиокомпании, опериращи у нас, отказала да ги превози под предлог, че електрическата инвалидна количка на едно от децата им е опасна. Семейството тръгва на път от летище „Васил Левски” в София, но тъкмо преди самолетът да заходи по пистата за излитане, пилотът решава да свали 4-членното семейството.
Едно от двете им деца е със спинална мускулна атрофия и заради това е необходимо да се придвижва с количка, захранвана от батерии. Според пилота количката била опасна, според семейството тя е изрядна и има всички нужни документи. Въпреки това, точно количката става причина семейството да бъде свалено от самолета.
Васил, Серие и двете им деца пристигнали преди седмици от Тулуза, Франция, със същата авиокомпания и същата количка. За да се приберат обратно, идват на летището в София, преминават всички проверки и се качват в самолета.
„Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва „Трябва да слизате от самолета”, разказа Васил Тодоров. Причината за това - инвалидната количка с батерии на сина му.
„Минахме от Тулуза до Малта и после – от Малта за София. На двете летища нито при чекиране, нито в самолета сме имали проблеми”, обяснява мъжът.
„Обадих се още преди да купим билетите и да тръгнем на път, за да проверим”, обясни Серие Ходжова.
Министерството на транспорта и летищните власти, семейството е качено на друг полет, без да има проблем.
„Сигурността на полетите е безусловен приоритет, но тя трябва да върви ръка за ръка с достойнството и равните права на всеки пътник, особено когато става въпрос за пътни с физически увреждания”, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Само преди няколко седмици ситуация със жена, която не беше допусната до борда обиколи не само българските, но и всички световни медии. Тогава компанията превозвач е същата.
„Прави ми впечатление, че при този превозвач това е втори случай на неравно третиране на българските граждани - не съм чул в друга държава някой друг да е третиран така”, каза още министърът.
След всичко това министърът на транспорта ще изпрати писмо до компанията, а след проверката ще се свърже и с Ирландските въздушни власти.
„Ще поискам съдействие на ЕК, включително и със законодателни промени, с които да стане ясно, че авиокомпаниите са тези, които носят отговорността за качването на помощните средства на хората с увреждания. До омбудсмана на ЕС и до правозащитните органи”, увери Караджов.
Министърът коментира и предположението, че служителите на авиокомпаниите са стимулирани да насърчават дребнавост по отношение на багажа.
„Дават нещо като награди или бонуси за всеки върнат багаж, за да може да се доплатят 65 евро, това е абсолютно брутална практика, ако се докаже”, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на самолетните фашисти!
Коментиран от #3, #5
14:37 09.08.2025
2 Много добре
14:40 09.08.2025
3 ахахаха
До коментар #1 от "Бойкот на самолетните фашисти!":Ами добре. Ти наясно ли си, че софийска община плаща за тези полети. Кметчето ви да се намеси.
Коментиран от #14
14:42 09.08.2025
4 очевидец
14:42 09.08.2025
5 Хампарцумян
До коментар #1 от "Бойкот на самолетните фашисти!":Явно пазарната икономика не работи та искате държавна регулация? Отиде пазарната икономика в ряката :)
Коментиран от #16
14:43 09.08.2025
6 Кисельова
14:43 09.08.2025
7 Коментиращ
Всеки който има бизнес, работи по правила!
Ако ги нарушава, подлежи на санкции!
Въпросното свалено семейство има всички права за претенции към въпросната авио компания!
Ето и какво показва практиката:
"The penalty for an airline removing a passenger after boarding (also known as "bumping" or "denied boarding") varies depending on the situation and location, but can range from financial compensation to potential legal repercussions. Involuntary bumping (when an airline overbooks a flight and removes passengers) is regulated, with compensation amounts potentially reaching up to €600 in Europe. Additionally, airlines may face fines for violating regulations related to passenger rights."
Който не спазва ангажиментите към клиентите си, носи отговорност за това!
Коментиран от #10, #20
14:44 09.08.2025
8 Пу Си Райът
14:46 09.08.2025
9 Софийски селянин,
По бай Тошово време нямаше такива лигави привилегийки..
14:48 09.08.2025
10 А взе да четеш
До коментар #7 от "Коментиращ":Както ти написах ще им възстановят 20 те евро. Компенсацията не надвишава цената на билета.
Коментиран от #13
14:49 09.08.2025
11 Дик диверсанта
Каратжов не е ГЕРБ дебил, той че чалга дебил, което е още по лошо.
14:50 09.08.2025
12 Има пилот в самолета
Коментиран от #18
14:52 09.08.2025
13 Коментиращ
До коментар #10 от "А взе да четеш":Хахаха, ама нали свалянето на пътници била нормална практика, кво стана?!
Или чак сега осъзна, че такова действие от страна на авио компанията, не само подлежи на обезщетение за свалените, но може да доведе до съдебно дело?!
И от къде ги измъдри тия 20 евро?!
Като те свалят ти предлагат обезщетение, ако се съгласиш, си тръгвате по пътищата!
Ако обаче са те прецакали повече от нормалното, можеш (и е редно) да заведеш дело за съответните вреди!
Коментиран от #19
14:56 09.08.2025
14 Кметчето е ваш човек,
До коментар #3 от "ахахаха":потомък на ДС.
14:57 09.08.2025
15 Коментар
Коментиран от #22
14:59 09.08.2025
16 Пазарната икономика не значи
До коментар #5 от "Хампарцумян":произвол! При нея има някакви регулации, в Русия всичко е пълен произвол!
14:59 09.08.2025
17 Стига популизъм!
15:00 09.08.2025
18 Коментиращ
До коментар #12 от "Има пилот в самолета":Т.е. изкарвам твоя снимка и не те допускам повече до самолетите на моята компания, понеже всеки пилот слуша първо ръководството си?!
Тъй ли да разбираме?!
А какво стана със задълженията и отговорностите?!
Или народа няма права, с него фирмите могат да се държат като с добитък?!
15:01 09.08.2025
19 до Коментиращ
До коментар #13 от "Коментиращ":Точно така, свалянето на пътници е нормална практика, описана е в регулациите. Виждам че почваш да го разбираш.
Обезщетението е до цената на билета. Дела можеш да водиш всякакви.
Коментиран от #25
15:02 09.08.2025
20 Скрий се бе
До коментар #7 от "Коментиращ":Шебек
Коментиран от #23
15:03 09.08.2025
21 Грозданчо сви платната.
15:06 09.08.2025
22 Коментиращ
До коментар #15 от "Коментар":Естествено!
Капитанът носи отговорност и той решава, а после компанията плаща за неговите решения:
"The penalty for an airline removing a passenger after boarding (also known as "bumping" or "denied boarding") varies depending on the situation and location, but can range from financial compensation to potential legal repercussions. Involuntary bumping (when an airline overbooks a flight and removes passengers) is regulated, with compensation amounts potentially reaching up to €600 in Europe. Additionally, airlines may face fines for violating regulations related to passenger rights."
Ако пък се намира примерно в сащ, там обезщетенията могат да достигнат до такива суми, че ежедневно да се надявате да ви свалят неправомерно!
В България всяка външна фирма си прави каквото си ще, щото бг мафията е окупирала институциите и те са блокирали!
Ако обаче народът ни бе по-информиран за правата си, определено нямаше да го тъпчат банки, моб и авио оператори, както им скимне!
Още помним другия случай отскоро, в който жена плачеше и не бе допусната до борда, поради некви мутренски решения?!
Ама така е, докато народът ни е разединен и не търси отговорност от управляващите, такава ще е реалността!
Коментиран от #24
15:08 09.08.2025
23 Коментиращ
До коментар #20 от "Скрий се бе":Хахаха, свършиха ли опорките бе тролейчо?!
:D
15:08 09.08.2025
24 до Коментиращ
До коментар #22 от "Коментиращ":Както виждаш е нормална практика, подозирам, че май не разбираш смисъла на думите съвсем така функционално. Аман от ид-иоти.
Коментиран от #26
15:12 09.08.2025
25 Коментиращ
До коментар #19 от "до Коментиращ":Точно, точно, ама май не е много точно?!
Щото проблеми с неправомерно свалени пътници (неадекватно обезщетени), освен в България, другаде (на запад) май няма?!
Дават ти една добра сума, настаняват те безплатно в хубав хотел и хоп, вече не се чувстваш прецакан!
Само в България издевателстват над хората, понеже народа ни не си знае правата, а и няма коя институция да се застъпи?!
Така, че както многократно написах:
Когато поемеш отговорност за транспорт, или друго, то следва да си ги извършиш!
Ако твой пилот играе на онче бонче кой да свали, то твоята компания носи отговорност!
Ако свалянето на пътници бе честа и нормална практика, повярвай никоя компания нямаше да издържи!
В България лошите практики са ежедневие, щото няма работеща институция, която да си свърши работата!
Айде със здраве!
15:16 09.08.2025
26 Коментиращ
До коментар #24 от "до Коментиращ":Нормална практика къде?!
Като е нормална практика, защо го дават като основна новина, тип скандал, по медиите?!
Или в твоето съзнание "нормална практика" означава пълна подигравка с хората?!
Подозирам, че нямаш представа на кой свят се намираш, но затова пък самочувствието ти чупи ид..томера!
15:22 09.08.2025
27 Браво на капитана! Отговорен човек
Коментиран от #29
15:26 09.08.2025
28 Да попитам:
Коментиран от #31
15:29 09.08.2025
29 Коментиращ
До коментар #27 от "Браво на капитана! Отговорен човек":Браво и на съдиите, които присъждат солидни обезщетения на пострадали пътници от подобни своеволия на авиокомпаниите!
Дай Боже и в България институциите най-сетне да започнат да работят в интерес на хората.
Коментиран от #33
15:32 09.08.2025
30 дете в инвалидна не е важно
15:35 09.08.2025
31 Коментиращ
До коментар #28 от "Да попитам:":Да ти отговоря!
1 В статията се споменава, че количката уж нямала батерия!
2 Конструкторите на самолета имат ясни и точни правила, как и при какви условия се привозват всякакви пътници, вкл и инвалиди!
Следователно, какво реши пилота си е на негова отговорност, НО това не означава, че неправомерно свалените пътници нямат право да си потърсят адекватно обезщетение!
Коментиран от #35
15:36 09.08.2025
32 Нормално е бре
15:38 09.08.2025
33 Дерзай
До коментар #29 от "Коментиращ":Аз искам да пътувам сигурно и с уверен екипаж. Не искам да има причина да те обезщетяват, но щом това искаш, моля.
Коментиран от #37
15:38 09.08.2025
34 Абе я у лево
15:40 09.08.2025
35 А най-накрая взе да вдяваш
До коментар #31 от "Коментиращ":Браво! Влезе ти в кривата глава. Чувствам се като учителка в помощно училище
Коментиран от #41
15:41 09.08.2025
36 Точно за това е
В Малта и Кипър е пълно със израелски терористи
15:41 09.08.2025
37 Коментиращ
До коментар #33 от "Дерзай":Ами той ще бъде съвсем същия екипаж, който свали примерно инвалид и остави на борда некъв брадясал муджахидин (примерно) с тъмно минало!
Това, че капитана е свалил някого, не му дава крила и супер сили, които ще направят полета Ви 10000% по-сигурен!
Напротив, създал е главоболие на хора и на шефовете от фирмата си!
Представи си, че имаш нискотарифна авиокомпания в сащ (където средната маса на хората надвишава 100кг), когато ти дойдат 10 души по 180кг, 15 по 120 и т.н., кантар ли ще им сложи пилота, че да ги разпредели равномерно, или ще ги изгони за по лесно?!
Всяка една ситуация е разписана вече в авиацията, щото я има в света от мн време!
Няма нужда сега в България тая фирма да открива топлата вода!
Гледат се добрите практики по света и се прилагат!
Ако не могат да го направят, си носят отговорността!
Коментиран от #42
15:45 09.08.2025
38 456
15:46 09.08.2025
39 Варна инс.
15:49 09.08.2025
40 12345
Командирът на самолета (пилотът) носи отговорността за сигурността на пътниците. Щом така е ришил - това е негова отговорност. стига сте рИвали по форумите. И в някои летища в Европа позволяват да се внася вода в шишенца, но на нашето - забраняват. Е и какво - да се тръшкаме и рИвем ли - като мманги.
Ами ако нещо се случи с дететео в количката при турболенция или с пътниците при евентуална евакуация - тогава пак ще рИвете - защо нве са защитили детенцето. Различните самолети имат различни свободни пространства и там може да се застопорямат колички - и бебешки и за инвалиди. Всеки се изцвъква във форума, но не знаИ как се кара колИло камо ли самолет.
15:53 09.08.2025
41 Коментиращ
До коментар #35 от "А най-накрая взе да вдяваш":Пак съдиш за другите по себе си!
Браво, за какво???
Това което твърдя по този казус, не се е променило!
Приятелски съвет: лекувай се, определено имаш нужда!
15:53 09.08.2025
42 до Коментиращ
До коментар #37 от "Коментиращ":Виж сега малкия, Райън е глобална авиокомпания, нищо не открива в България. Всички тези случаи са описани и известни в авиационната практика. Няма нищо ново тук и нищо извън стандартите. Дори за килограмите на пътниците има изискване. Разбирам, че това са някакви новости за теб, по-тревожното е, че са новост за транспортния министър.
Коментиран от #44
15:54 09.08.2025
43 Титак
16:02 09.08.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Уса
16:06 09.08.2025
46 Защо
16:09 09.08.2025