Евакуиран е дом за възрастни хора в село Славянци

9 Август, 2025 17:32 364 3

  • евакуация-
  • дом-
  • възрастни хора-
  • пожар-
  • славянци

На територията на общината е обявено бедствено положение

Евакуиран е дом за възрастни хора в село Славянци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе. Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе е обявено бедствено положение в града, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза Гавазов.

По думите му огънят е обхванал площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамичва и се наблюдава. Кметът е свикал кризистния щаб и се взимат решения спрямо динамиката, обстановката и посоката на вятъра.

Две винарни в района на пожара са спасени от пламъците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    2 1 Отговор
    Мръсните евроатлантици палят България. На Витоша се качват хиляди хора всяка седмица и правят скари и палят цигари, защо няма нито един пожар? Докато гавазите им палят горите и имотите на хората, мръсниците отдъхват на гръцките пражове и ви се смеят.

    17:36 09.08.2025

  • 2 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    Лозя ли, Винарни ли, села с живи работещи хора ли.............? ХАЙДЕ НА ФОТОВОЛТАИЦИТЕ, ТАМ ЛОЗЯТА СА С ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ! Ще продаваме ток на хамериканците от полигона "НОВО СЕЛО"!

    17:42 09.08.2025

  • 3 Спрете се

    0 0 Отговор
    вече, бе, ееейййй! България изгоря до основи! Днес една костенурка се запътила към реката да търси вода, а реката поредна година по това време пресъхва или я отбиват някъде! При пожар не може да тича като сърните и трябва да се заравя в шумата! Ей на това вече му викат ,,ейбана, че изтървана работа"!

    17:50 09.08.2025

