Евакуиран е дом за възрастни хора в село Славянци

40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани, съобщиха от Община Сунгурларе. Кметът на града инж. Димитър Гавазов заяви, че се очаква пътят към село Славянци да бъде затворен заради ниска видимост.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе е обявено бедствено положение в града, както и в селата Бероново, Скала, Славянци и за селищното образувание Балабанчево.

„Цялата противопожарна техника на общината в момента е на терен. Участват и служители на горското стопанство в Карбонат, но пожарът вече не може да се гаси с човешка сила”, каза Гавазов.

По думите му огънят е обхванал площ от около 2700 декара. Все още няма опасност за жителите на село Славянци, но ситуацията е динамичва и се наблюдава. Кметът е свикал кризистния щаб и се взимат решения спрямо динамиката, обстановката и посоката на вятъра.

Две винарни в района на пожара са спасени от пламъците.