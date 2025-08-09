Установени са още двама обвиняеми за нелегалната цигарена фабрика край Момково

Още двама обвиняеми по делото за нелегалната цигарена фабрика край свиленградското село Момково са установени, съобщиха от прокуратурата.

Съдът в Свиленград е определил парична гаранция от 8 000 лева на Николай Перчемлиев, чието семейство – съпруга и баща – също са с наложени гаранции. Перчемлиев, който до момента се издирваше, е бил настанен за лечение в МБАЛ-Хасково със седмична диагноза диабет, преди да бъде задържан.

Другият установен обвиняем е от Пловдив и отговаря за логистиката и транспорта на нелегалната продукция. Районният съд в Свиленград го остави под домашен арест.

Прокуратурата обаче протестира и двете съдебни решения и е внесла жалба в Окръжния съд в Хасково. Мерките по протестите се очакват да бъдат разгледани през следващата седмица.

Все още се издирват бизнесмен от Хасково и шофьорът – турски гражданин, управлявал камиона, в който бяха открити контрабандните цигари.

Припомняме, че в началото на юли прокуратурата повдигна обвинения за държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества на двамата първоначално задържани – Стойчо Захарев и Николай Перчемлиев.

На 10 юли при специализирана операция на МВР бе разкрита нелегалната фабрика за цигари, разположена в подземие на 4 метра под стопански обект. Фабриката е работила поне две години, използвайки собствен генератор за ток. При акцията бяха иззети над 100 милиона къса цигари от различни марки.

Разследването започна след задържането на камион с контрабандни цигари край Генерал Тошево, което е в основата на операцията по разкриване на цеха.