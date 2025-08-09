Установени са още двама обвиняеми за нелегалната цигарена фабрика край Момково

Още двама обвиняеми по делото за нелегалната цигарена фабрика край свиленградското село Момково са установени, съобщиха от прокуратурата.
Съдът в Свиленград е определил парична гаранция от 8 000 лева на Николай Перчемлиев, чието семейство – съпруга и баща – също са с наложени гаранции. Перчемлиев, който до момента се издирваше, е бил настанен за лечение в МБАЛ-Хасково със седмична диагноза диабет, преди да бъде задържан.
Другият установен обвиняем е от Пловдив и отговаря за логистиката и транспорта на нелегалната продукция. Районният съд в Свиленград го остави под домашен арест.
Прокуратурата обаче протестира и двете съдебни решения и е внесла жалба в Окръжния съд в Хасково. Мерките по протестите се очакват да бъдат разгледани през следващата седмица.
Все още се издирват бизнесмен от Хасково и шофьорът – турски гражданин, управлявал камиона, в който бяха открити контрабандните цигари.
Припомняме, че в началото на юли прокуратурата повдигна обвинения за държане на акцизни стоки без бандерол в големи количества на двамата първоначално задържани – Стойчо Захарев и Николай Перчемлиев.
На 10 юли при специализирана операция на МВР бе разкрита нелегалната фабрика за цигари, разположена в подземие на 4 метра под стопански обект. Фабриката е работила поне две години, използвайки собствен генератор за ток. При акцията бяха иззети над 100 милиона къса цигари от различни марки.
Разследването започна след задържането на камион с контрабандни цигари край Генерал Тошево, което е в основата на операцията по разкриване на цеха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Слаба държава
18:34 09.08.2025
3 АГАТ а Кристи
Първите с поклон и думата извинявай...
Вторите - погрешно сте тук, а възнаграждението ви ще си го получите в Страсбург, за сметка на "оFцете" !
18:55 09.08.2025
4 ЧИ ТЕ ЗА ОТКРАДНАТА КОКОШКА
19:13 09.08.2025