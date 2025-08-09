Новини
България може да придобие още минни ловци от Белгия и Нидерландия

9 Август, 2025 19:42 917 45

  • атанас запрянов-
  • минни ловци

Запрянов уточни, че минните ловци, макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и способностите на военния ни флот ще нараснат

България може да придобие още минни ловци от Белгия и Нидерландия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очакваме скоро правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за изписване на минни ловци, които ние ще придобием, каза тази вечер във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на тържественото събрание-концерт по случай 146-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на България.

В празника се включи и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който поздрави личния състав на бойния флот.

Запрянов уточни, че минните ловци, макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и способностите на военния ни флот ще нараснат. По думите му дори да спре войната в Украйна минната опасност в Черно море ще остане.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    33 3 Отговор
    Купете самолети за гасене че България пак гори !

    19:44 09.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    где С300?

    19:44 09.08.2025

  • 3 Госあ

    24 2 Отговор
    Сус ве гнидо ! Между другото, на тоя мухлясал старец много му отива да е министър на отбраната на бг 🤣

    19:45 09.08.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    29 2 Отговор
    И министърът ни е втора ръка.

    19:47 09.08.2025

  • 5 Българин 🇧🇬

    26 3 Отговор
    Защо натовските мекерета забравят да уточнят какво налага нуждата от "минни ловвци" ❓Налага го фактът , че Натовските Украински марионетки напускаха безброй мини в Черно море ! Които парализират корабоплаването и летуването по Черно море !

    Коментиран от #7

    19:47 09.08.2025

  • 6 ха ха

    24 3 Отговор
    още боклуци от европа на тройни цени , ама със сочна комисионна за министъра

    19:49 09.08.2025

  • 7 копейчок

    4 24 Отговор

    До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":

    стига лъжи, мините ги използват само руските орки терористи

    19:50 09.08.2025

  • 8 Да вземат.

    11 1 Отговор
    И за пожарите по някой хеликоптер. 1500 хеликоптери и ще се справят .

    19:50 09.08.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    7 3 Отговор
    Кош Мар -
    Старец за се смята за тин...

    19:51 09.08.2025

  • 10 Ха сега де...

    3 12 Отговор
    Възраждане вече са в готовност да организират протести, минните ловци в България да бъдат само руски за да могат да ловят американските мини. Нищо, че в Черно море американски мини никога не е имало и освен руски в момента други няма

    Коментиран от #13

    19:57 09.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЯСНО

    13 1 Отговор
    Холандците продават скрапа на българите. Българите ще вземат малък заем от 20 милиарда с 5% лихва от холандците.

    20:03 09.08.2025

  • 13 Да бе , да ?! ,😜

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ха сега де...":

    Ако не са Американски , какви водни мини напуска Киевската хунта в Черно море ?

    20:05 09.08.2025

  • 14 Търновец

    3 6 Отговор
    България се нуждае от две Немски корвети клас Брауншвайг - ще ни пазят от чужди бойни кораби от чужди подводници а също и от крилати ракети и дронове. А Американската противокорабна система е много скъпа и морално стара. САЩ ни налагат големи търговски мита а Запрянов купува стари оръжия

    20:05 09.08.2025

  • 15 Българин 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Защо натовските мекерета забравят да уточнят какво налага нуждата от "минни ловвци" ❓Налага го фактът , че Натовските Украински марионетки напускаха безброй мини в Черно море ! Които парализират корабоплаването и летуването по Черно море !

    20:07 09.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да бъде блокирано

    7 0 Отговор
    Всяко участие на Запрянов. Тоя да бъде поставен в усмирителна риза! Абе, злосторник, къде са Ф самолетите или къде са ни парите?
    Поради липса на прокуратура, ще бъде проведен граждански арест на всеки престъпкик, ущетил България!

    20:18 09.08.2025

  • 18 Чи как

    5 0 Отговор
    Поне още 50 минни ловци от Белгия ни трябват щото е пълно с мини

    20:18 09.08.2025

  • 19 ВОЕНЕН

    9 1 Отговор
    $Р€ЩУ ДОБРА КОМИ$ИОНА €вроатлантици-Л А И Ц И МОГАТ ДА КУПЯТ КАКВИ ЛИ Н€ БО КЛУ ЦИ...,
    ПРАВИЛИ $А ГО И ПАК $А ГОТОВИ ДА ГО ПРАВЯТ!

    20:18 09.08.2025

  • 20 Стига!!!

    9 0 Отговор
    Стига сте ни харчили парите за глупости!к ре тен и,дано да си жив когато ви съдятза престъпленията ви срещу Държавата!!!

    20:19 09.08.2025

  • 21 Хахахахахаха ......

    9 0 Отговор
    втора ръка, но ще бъдат модернизирани......

    20:19 09.08.2025

  • 22 пълно с мини

    5 0 Отговор
    Не се търпи..

    20:20 09.08.2025

  • 23 Пешо z

    4 0 Отговор
    Минни ловци .Каква мъгла в изказа.Какво ловуват ,мишки в минодобива ли?

    20:21 09.08.2025

  • 24 Лелееее какви олигофрени

    5 0 Отговор
    са се навъдили....

    20:22 09.08.2025

  • 25 Пешо z

    1 0 Отговор
    Има миризлива мина на жълтите павета.

    20:22 09.08.2025

  • 26 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    И тоя е в списъка на българските фашисти на Москва. Изтопният фронт идва и за него!

    Коментиран от #33

    20:23 09.08.2025

  • 27 нннн

    5 0 Отговор
    Качих се днес на такъв. Ми, той е от ВСВ.

    20:24 09.08.2025

  • 28 Глупости на търкалета

    5 0 Отговор
    Нагъл старец, територията гори отвсякъде и вместо да се купят спешно противопожарни въртолети и самолети този кукундрелник ще купува ненужни жерлезарии за скрап! Бива ли такова тотално безхаберие бе ...!

    Коментиран от #32, #37

    20:25 09.08.2025

  • 29 минните ловци, макар и втора ръка

    4 0 Отговор
    aбе бръмбаре
    с твойта пенция ли ще ги плащаш или
    с тея 480 милиона дет ще ги даде ек
    за сигурност на бг чрез уредена общ поръчка тез железа за скрап на цена като на нови

    20:28 09.08.2025

  • 30 Изперкали на 200

    3 0 Отговор
    Кораба на Пимпирата лови пингвини, а тези ще ми ловят мини. И пак ще има Белият кораб минава. .... то хора във флота няма за гребен поход и 2 лодки да напълнят тоя взел бракувани бооклуци да ми купува

    20:28 09.08.2025

  • 31 Заведох ви в сърцето на Европа

    2 0 Отговор
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    20:29 09.08.2025

  • 32 Глупости на търкалета

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости на търкалета":

    излиза заради гласуващите наивни избирджии
    на едни и същи хубавци
    дето крадат и поклонниците си и нас

    20:29 09.08.2025

  • 33 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "az СВО Победа80":

    Според тебе излиза че Руснаците ще дойдат в България за да убиват по Списък,а не заради Погачите които месихте?сега разбирам защо ном.17 тревожно пита защо ги няма още всичките ни ф-16!

    Коментиран от #38

    20:30 09.08.2025

  • 34 Сандо

    0 0 Отговор
    И за чий са ни тия ловци?Може би за да изчистим Черно море от безразборното и безотговорно хвърляне на мини в морето от укронацистите?

    20:31 09.08.2025

  • 35 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тия се гласят да пращат български войници да разминират орхайна

    20:34 09.08.2025

  • 36 Тея обаче верно ще

    1 0 Отговор
    Бракуват държавата. Бюджета от всякъде е избушен. Бизнеса се готви кардинално да приключи а на тоя бръмбари в главата и минни ловци

    20:34 09.08.2025

  • 37 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости на търкалета":

    Не само бива,ами е и крайно необходимо за да застанем рамо до рамо,ръка за ръка,в единен и ненарушим строй с нашите нови партньори и приятели от цивилизования,демократичен и свободен свят!Всичко останало е путинска пропаганда и ни отклонява от нашия правилен и праведен път.Амин!

    20:35 09.08.2025

  • 38 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    Без съмение всеки ще отговаря за делата си, подобно на ония в Нюрнберг....

    20:35 09.08.2025

  • 39 Предният път

    1 0 Отговор
    Изкараха една мина от ВСВ от музея във Варна и играха невероятен цирк дето един шматарок с цигара в устата уж я обезвреждаше а сега и тоя труд вече не си правят

    20:37 09.08.2025

  • 40 Тъмен субект

    1 0 Отговор
    Да разбираме ли, че готвят нашия флот за разминиране на Черно море? Демек ако ще мре някой, нашите да са? Това е страхотно отношение на нашите "съюзници"! С такива приятели не ти трябват врагове.

    20:38 09.08.2025

  • 41 Те ги пускат

    1 0 Отговор
    Ние ги хващаме

    20:38 09.08.2025

  • 42 Рамо до рамо

    1 0 Отговор
    Кърма до кърма
    Щом сме двама страшно няма

    20:41 09.08.2025

  • 43 Белгия и Нидерландия

    0 0 Отговор
    Щели да вземат решение за изписване (тоест ще ги бракуват) тези минни ловци, а ние щели сме да ги "придобием"....... абе оуууу, за утилизация не ние а те трябва да ни плащат мушмул! Съвсем ли се побъркахте? Да ти кажа ли другите им "ловци" къде ги режат за скрап а ? В Индия мухлйооо.... и координати мога да ти дам.

    Коментиран от #44

    20:44 09.08.2025

  • 44 Ще ги придобием

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Белгия и Нидерландия":

    И после ще правим подводни рифове край остров Бошевик

    20:46 09.08.2025

  • 45 пенсионер

    1 0 Отговор
    а кога и от къде България може да се сдобие с нормални политици, които да работят за благото на българите?

    20:56 09.08.2025

