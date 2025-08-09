България може да придобие още минни ловци от Белгия и Нидерландия

Очакваме скоро правителствата на Белгия и Нидерландия да вземат решение за изписване на минни ловци, които ние ще придобием, каза тази вечер във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на тържественото събрание-концерт по случай 146-ата годишнина от създаването на Военноморските сили на България.
В празника се включи и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, който поздрави личния състав на бойния флот.
Запрянов уточни, че минните ловци, макар и втора ръка, ще бъдат модернизирани и способностите на военния ни флот ще нараснат. По думите му дори да спре войната в Украйна минната опасност в Черно море ще остане.
