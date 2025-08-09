Новини
Продължава борбата с пожарите в страната

Продължава борбата с пожарите в страната

9 Август, 2025 20:52, обновена 10 Август, 2025 03:26

Вертолети "Кугар" се включиха в потушаването на огъня до Сунгурларе

Продължава борбата с пожарите в страната - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци продължиха през целия ден да се борят с пожарите, възникнали на територията на страната, предаде БТА.

Ситуацията в Сунгурларско остава изключително тежка, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе във връзка с пожара в района. По информация на общинските власти пожарът е овладян, но все още запазва значителни размери. Работата на противопожарните екипи на терен продължава.

На територията на пет населени места е обявено бедствено положение. Такова е сила за землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Обявеното бедствено положение е за неопределено време. Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани от дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Два вертолета "Кугър" с екипажи от състава на 24-авиобаза в Крумово се включиха в гасенето. Около 18:00 часа следобед едната от машините беше пренасочена да помага в гасенето от пожара край Сунгурларе към този край село Сливово. Впоследствие американски екипаж с вертолет "Блек Хоук" (Black Hawk) се присъедини към българските си колеги.

Властите обявиха също, че на терен работят и два самолета от Швеция, които пълнят вода от язовир "Камчия".

Няма изгорели стопанства. Засегнати са гористи местности, ниви и декари лозя. Няма информация за пострадали хора.

Пожар избухва след 17:00 часа и застраши болницата, спортния комплекс и вилната зона на Харманли, съобщи за БТА кметът на общината Мария Киркова, която е там на място. По първоначални данни огънят е тръгнал в близост до автоморга.

Осем противопожарни екипа са на място. Общински служители, служители от Общинско предпритие „Горска компания“ и лесничейството в Маджарово и доброволци също се борят с пламъците. Те са били непосредствено над стадион „Хеброс“ и Многопрофилната болница за активно лечение - Харманли. Огънят се е движил в посока вилната зона „Трифончето“.

Вследствие на пожара са изгорели няколко дворни места и стопански постройки във вилната зона на град Харманли, съобщиха от областната администрация в Хасково. Няма опасност за населението. Положението е овладяно, каза в 19:15 часа областният управител на Хасково Стефка Здравкова, която също беше в близост до мястото. Тепърва ще се изяснява причината за възникване на пожара и причинените щети, допълват от Общината на официалната си страница във Фейсбук.

Пожар в района на 86-ия километър на автомагистрала „Тракия“ наложи на два пъти движението в посока Бургас да бъде ограничавано и да се осъществява само в изпреварващата лента. По информация на полицията три пожарни овладяваха огъня в сухи треви и стърнища. По -късно пожарът бе локализиран и се потушаваха отделни огнища в периметъра, а движението бе възстановено.

Овладян е пожарът между селата Градец и Царичина, съобщи за БТА кметът на Костинброд Трайко Младенов. Той подчерта, че на място е имало достатъчен брой противопожарни екипи, които са овладели огъня, а в гасенето отново са се включили и доброволци.

Кметът посочи, че на място са били също областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Иванов. Кметът на Костинброд благодари за добрата съвместна работа на пожарникарите и доброволците и подчерта, че всички институции са реагирали своевременно.

По-рано в събота бе задействана системата за ранно предупреждение на населението при бедствия BG-Alert.

Възникнал е пожар над село Добростан, общ. Асеновград, съобщиха от пресцентъра на Общината. Огънят е обхванал неголяма площ от около два декара от боровата гора в местността Пилешка чука, а по овладяване на пламъците работят четири екипа пожарникари - един от Асеновград и три от Пловдив, каза за БТА главен инспектор Величко Бришимов, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Асеновград.

На мястото са още кметът на общината д-р Христо Грудев, служители от Дирекция "Горско стопанство" и доброволци от селото. Всички сили са насочени към овладяване, локализиране и потушаване на пламъците. Към момента няма опасност за населението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ха ха

    22 3 Отговор
    пак добре че са запалили двигателите

    Коментиран от #20

    21:07 09.08.2025

  • 2 ЕФКИТЕ ДЕТ НЯМА ДА ДОЙДАТ

    21 4 Отговор
    И ТЕ АКО НЕ ЗАПАЛЯТ НАРОДНИЯ ГНЯВ.......ХАААК ИМ ТОГАВА НА ТОВА СТАДО........

    21:11 09.08.2025

  • 3 Еееее

    14 1 Отговор
    Е щом са Кугър няма как да. е го загадят

    21:17 09.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 0 Отговор
    ЗА ЛОЗЯТА НА МУТРИТЕ ИМА ВЪРТОЛЕТИ
    ...
    ЗА ХАРМАНЛИЙЦИ ГОЛИ ОПАШКИ

    Коментиран от #14

    21:18 09.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    АМЕРИКАНСКИТЕ ПОЖАРНИКАРИ ПЪЛНЯТ
    ПИНГ ПОНГ ТОПЧЕТА С КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ
    ....
    И ПРЕДИ ДА ГИ СТРЕЛЯТ С ВЪЗДУШНА ТРЪБА
    ИМ ИНЖЕКТИРАТ ГЛИЦЕРИН
    .....
    ТАКА ПАЛЯТ ПОЖАРИ С КОИТО ГАСЯТ ПОЖАРИТЕ
    ......
    МАЛКО АМЕРИКАНСКИ ТЕХНОЛОГИИ , ПРИЛОЖИМИ
    И В БОРОВЕЦ , БАНСКО И ПАМПОРОВО :)

    Коментиран от #8

    21:22 09.08.2025

  • 6 И да гасят и да не гасят

    10 3 Отговор
    Все тая . Лято е. Нормално е да има и пожар и наводнение. 160 хиляди нямат вода. Те хвърлят по планини и ниви . Срамота . Да закарат по селата. Три спартана са много пари. Откъде.

    Коментиран от #17

    21:22 09.08.2025

  • 7 Четиритактов Кугър

    6 2 Отговор
    Тия Кугъри трябва да им сменят маслото.

    21:27 09.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ВИДЯХ ЕДИН АМЕРИКАНСКИ ПОЖАРНИКАР
    СТРЕЛЯШЕ ТОПЧЕТАТА С ПРАШКА И
    БРЪМЧИ С МОТОРА

    21:30 09.08.2025

  • 9 ама бг алърт

    11 1 Отговор
    дето струва милиони включи ли се ?

    Коментиран от #24, #51

    22:00 09.08.2025

  • 10 Тонев

    17 3 Отговор
    Руските самолети" Бе" вършат много повече работа от всичките тези вщети заедно. Защо не ги повикахте? А, те са лошите, нали?? Е, тогава да гори..

    Коментиран от #13, #15

    22:16 09.08.2025

  • 11 Симо

    10 1 Отговор
    Изгоре ракията. Са пр пиеме вОда

    22:20 09.08.2025

  • 12 Мунчо

    13 2 Отговор
    Гърците ползваха два Спартан-а,ние два Кугар-а,разликата е от Сунгурларе до,,,Парламента!
    Мизерници!

    22:27 09.08.2025

  • 13 Кадир Кадир

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "Тонев":

    Да гори около теб,пъпеш.Бегай в Русия да лочиш водка и да миришеш корнишоните от буркана!

    22:33 09.08.2025

  • 14 Пейо

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Спокойно те лозята са подготвени за сезона така че да не ги засегне

    22:35 09.08.2025

  • 15 Пожарникар

    2 10 Отговор

    До коментар #10 от "Тонев":

    Който сее ветрове жъне бури.Да не пламне при теб,русофиле!Справяме се според възможностите си,но не можем да насмогнем на умишлените пожари.
    Ако не бях възпитан,щях да ти кажа,че си гъ зо ли зец!

    Коментиран от #23

    22:41 09.08.2025

  • 16 СТРАННО!?

    12 1 Отговор
    и преди десети ноември имаше суши и жеги, но толкова пожари никога не е имало!

    Коментиран от #52

    22:48 09.08.2025

  • 17 не знам

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "И да гасят и да не гасят":

    откъде пари, но при тези ежедневно нарастващи цени от ДДС-то трябва да се съберат пари. А и да си чул някой депутат да е заявил, че ще дари поне 50% от заплатата си за борба с пожарите? Или магистрат, който дарява пари за държавата? Десислава Атанасова да си чул да си даде половината заплата на конституционен съдия или някой от другите 11 съдии? Или пък от членовете на ВСС и Инспектората, който не би трябвало да работи според СЕС, но пък получава заплати? Баце да се е отказал от заплатата си на депутат или Пеевски? Ами това е - пари няма, всичките ни данъци, такси и глоби се изсмукват докато постъпят в хазната докато външния ни дълг расте ли, расте...

    22:54 09.08.2025

  • 18 Ще гори

    7 3 Отговор
    Всичко ще изгори защото сте грешници и търпите атлантиците. Господ да ви накаже предатели

    23:18 09.08.2025

  • 19 Има ли банани

    5 1 Отговор
    Абе важно е че има банани
    Друго не ме вълнува

    23:21 09.08.2025

  • 20 хо хо хо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ха ха":

    хо хо хората благодарят на пе пе пе вски

    23:22 09.08.2025

  • 21 Всичко ще изгори

    3 2 Отговор
    И Вертолета "Кугар" ще изгори. Защото сте грешници и търпите атлантиците

    23:24 09.08.2025

  • 22 Аз много вярвам

    3 0 Отговор
    На натовската атлантическа пожарна. Тя е шенгенска и ще ви спаси

    00:03 10.08.2025

  • 23 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пожарникар":

    Тиквуне,ти ли си бе ? Само ти така с голи гърди и пачки в шкафчето се бориш с пожарите у нас.Сам самичък остана.

    00:09 10.08.2025

  • 24 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ама бг алърт":

    Изпуши нещо.Даде на късо.

    00:11 10.08.2025

  • 25 Камерунеца

    2 0 Отговор
    Искам да стана главен редактор като Милен Ганев и да привиквам новоназначените редакторки в кабинета си да ми ддухат. Само Мара ще плякам в гь3ьт

    Коментиран от #26

    00:12 10.08.2025

  • 26 Камерунеца

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Камерунеца":

    Пропуснах да кажа, че на Венелина Маринова ще и се из се ра вус та та

    00:18 10.08.2025

  • 50 бгполитик

    0 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    02:56 10.08.2025

  • 51 български боклук

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "ама бг алърт":

    взехме кинтите кво ти пука???

    02:58 10.08.2025

  • 52 бгполитик

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "СТРАННО!?":

    всичко е планирано! КРАДНЕМЕ ПАРИ!!!

    03:13 10.08.2025

  • 53 Толкова

    0 0 Отговор
    за натовската “солидарност”.
    Същотото като в по-крайна.
    Всички са много за по-крайна, понеже сега могат да навредят на Русия.

    03:32 10.08.2025

