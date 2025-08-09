Продължава борбата с пожарите в страната

Пожарникари, горски служители, военнослужещи и доброволци продължиха през целия ден да се борят с пожарите, възникнали на територията на страната, предаде БТА.
Ситуацията в Сунгурларско остава изключително тежка, съобщиха от пресцентъра на Община Сунгурларе във връзка с пожара в района. По информация на общинските власти пожарът е овладян, но все още запазва значителни размери. Работата на противопожарните екипи на терен продължава.
На територията на пет населени места е обявено бедствено положение. Такова е сила за землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Обявеното бедствено положение е за неопределено време. Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани от дома за възрастни с увреждания в село Славянци.
Два вертолета "Кугър" с екипажи от състава на 24-авиобаза в Крумово се включиха в гасенето. Около 18:00 часа следобед едната от машините беше пренасочена да помага в гасенето от пожара край Сунгурларе към този край село Сливово. Впоследствие американски екипаж с вертолет "Блек Хоук" (Black Hawk) се присъедини към българските си колеги.
Властите обявиха също, че на терен работят и два самолета от Швеция, които пълнят вода от язовир "Камчия".
Няма изгорели стопанства. Засегнати са гористи местности, ниви и декари лозя. Няма информация за пострадали хора.
Пожар избухва след 17:00 часа и застраши болницата, спортния комплекс и вилната зона на Харманли, съобщи за БТА кметът на общината Мария Киркова, която е там на място. По първоначални данни огънят е тръгнал в близост до автоморга.
Осем противопожарни екипа са на място. Общински служители, служители от Общинско предпритие „Горска компания“ и лесничейството в Маджарово и доброволци също се борят с пламъците. Те са били непосредствено над стадион „Хеброс“ и Многопрофилната болница за активно лечение - Харманли. Огънят се е движил в посока вилната зона „Трифончето“.
Вследствие на пожара са изгорели няколко дворни места и стопански постройки във вилната зона на град Харманли, съобщиха от областната администрация в Хасково. Няма опасност за населението. Положението е овладяно, каза в 19:15 часа областният управител на Хасково Стефка Здравкова, която също беше в близост до мястото. Тепърва ще се изяснява причината за възникване на пожара и причинените щети, допълват от Общината на официалната си страница във Фейсбук.
Пожар в района на 86-ия километър на автомагистрала „Тракия“ наложи на два пъти движението в посока Бургас да бъде ограничавано и да се осъществява само в изпреварващата лента. По информация на полицията три пожарни овладяваха огъня в сухи треви и стърнища. По -късно пожарът бе локализиран и се потушаваха отделни огнища в периметъра, а движението бе възстановено.
Овладян е пожарът между селата Градец и Царичина, съобщи за БТА кметът на Костинброд Трайко Младенов. Той подчерта, че на място е имало достатъчен брой противопожарни екипи, които са овладели огъня, а в гасенето отново са се включили и доброволци.
Кметът посочи, че на място са били също областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска и директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Иванов. Кметът на Костинброд благодари за добрата съвместна работа на пожарникарите и доброволците и подчерта, че всички институции са реагирали своевременно.
По-рано в събота бе задействана системата за ранно предупреждение на населението при бедствия BG-Alert.
Възникнал е пожар над село Добростан, общ. Асеновград, съобщиха от пресцентъра на Общината. Огънят е обхванал неголяма площ от около два декара от боровата гора в местността Пилешка чука, а по овладяване на пламъците работят четири екипа пожарникари - един от Асеновград и три от Пловдив, каза за БТА главен инспектор Величко Бришимов, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Асеновград.
На мястото са още кметът на общината д-р Христо Грудев, служители от Дирекция "Горско стопанство" и доброволци от селото. Всички сили са насочени към овладяване, локализиране и потушаване на пламъците. Към момента няма опасност за населението.
Коментиран от #20
21:07 09.08.2025
