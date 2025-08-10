Анализатори: Ако Борисов стане президент, ще трябва да остави ГЕРБ на някой друг

Възможните кандидатури за президентските избори от някои формации са вече факт, макар изборите да са догодина. На този фон стои въпросът за бъдещето на управлението, както и за партиите и коалициите в парламента.
Темата коментираха в "Тази неделя" политологът политологът доц. Иво Инджов и политическият анализатор Георги Харизанов.
"Бурята ще продължи и през есента"
„Бурята започна в началото на лятото. В момента има известно затишие, но със сигурност ще продължи през есента, защото ние виждаме, че властта и определени институционални бухалки в момента се пускат в действие, бяха пуснати в действие срещу една политическа сила. Имаше политически арести на кметове в България, без да се даде предимство на съдебното производство. Имаше демонстрация на сила“, заяви политологът доц. Иво Инджов.
„Ако ПП-ДБ не направят някакви компромиси, най-вече ПП, защото те са в центъра на ударите - тогава нищо чудно да има нови арести и нови действия за вземане на структури в местната власт. Ние видяхме, че „ДПС-Ново начало“ прави такова нещо“, посочи още той.
Протестна готовност
„Мислех, че протестният заряд е съвсем приспан и унищожен, но това, което стана с действията на Комисията за противодействие на корупцията, сякаш възобнови и протестната енергия. Все още е рано да се сравняваме с 2020 г. Но електоратът на тези две формации е в протестна готовност. Въпросът е дали по-широки слоеве от населението ще припознаят проблемите на върховенството на правото и на правовата държава, които се потъпкват, като техни, и ще има нови протести. А възможно е да има и социални протести на фона на скока на цените, спекулации, манипулации, при въвеждане на еврото. Има няколко взаимодействия между тези фактори“, коментира Иво Инджов.
„Готовност винаги има. Самият факт, че не гласуват 70% от хората, показва, че хората, които са гласували и са представени в парламент, са само 30% от обществото, т. е. другите 70% по-скоро може и да не са възхитени от това. Въпреки това те продължават да не гласуват, за което аз нямам никакво обяснение. Те мрънкат и нищо не им харесва, но не ходят да гласуват. А властта е на избори, с гласове“, заяви политическият анализатор Георги Харизанов.
Той уточни, че един арестуван кмет, не са кметове.
Арестът на Коцев - "тежко безобразие"
„А защо г-н Коцев е в ареста, нямам никаква представа. Това е тежко безобразие“, отбеляза той и попита защо изобщо кметът на Варна е в ареста, докато мъж, измъчвал и убил куче в Тетевен, е освободен под домашен арест.
„Диспропорция. Едното престъпление е пряко извършено - с умисъл, с жестокост, има доказателства видими. Доколкото знам, господина с инициали Н.Н. е признал вината си, но е пуснат под домашен арест, докато г-н Коцев по свидетелски показания - едните от които бяха оттеглени, заради обществена поръчка, за която има толкова документация в КЗК, във вас, във всички институции, по които се въргаля отпреди година примерно - той стои в ареста“, коментира Харизанов.
"Антикорупционната комисия действа в синхрон с други структури"
„Антикорупционната комисия, според мен не действа сама по себе си, тя действа в синхрон и с други структури и това дава възможност за спекулации, че има зависимост, че някой стои зад тези действия“, заяви доц. Иво Инджов.
„Изведнъж се демонстрира сила, арестува се кметът показно, всичко това влиза в новините. Тази показност, шумността на ареста, както и между другото и другият арест в София, навежда на мисълта, че има и някакъв сценарий, някакъв заден план на това, което се случва“, допълни той.
Разрастване на позициите на „ДПС-Ново начало“ чрез модела на ГЕРБ
„В местната власт има разрастване на позициите на „ДПС- Ново начало“, чрез присъединяване на кметове, чрез една стратегия за регионите“, отбеляза Инджов, като допълни, че моделът е взет от ГЕРБ.
"Това, което се случи, беше открито превземане на ДПС - така, както се превземат корпоративни структури и сега се превземат общини, местните власти. Но това вещае мрачно бъдеще на оригиналното ДПС. Аз не виждам то вече да има някакви решаващи фактори в политическия живот. Г-н Доган отдавна се е оттеглил на практика от него и дали да има някаква харизма, тя вече не работи", посочи доц. Инджов.
"Румен Радев е закъснял"
„Ако Борисов стане президент, той трябва да освободи лидерско място в партия ГЕРБ, да остави партията на някой друг, да се департизира. За разлика от Румен Радев, да не се заиграва с политически партии повече открито. Не мисля, че Борисов ще направи този ход, и не мисля, че Борисов е готов, заради една по-скоро протоколна позиция - да напусне поста си на партиен лидер“, смята Георги Харизанов.
Според доц. Инджов Румен Радев е закъснял със своя политически проект - все още има възможност, но обстоятелства в момента не работят за него. А хората очакват своя спасител, който да накаже политическия елит.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
