Анализатори: Ако Борисов стане президент, ще трябва да остави ГЕРБ на някой друг

10 Август, 2025 12:12 856 63

Възможните кандидатури за президентските избори от някои формации са вече факт, макар изборите да са догодина. На този фон стои въпросът за бъдещето на управлението, както и за партиите и коалициите в парламента.

Темата коментираха в "Тази неделя" политологът политологът доц. Иво Инджов и политическият анализатор Георги Харизанов.

"Бурята ще продължи и през есента"

„Бурята започна в началото на лятото. В момента има известно затишие, но със сигурност ще продължи през есента, защото ние виждаме, че властта и определени институционални бухалки в момента се пускат в действие, бяха пуснати в действие срещу една политическа сила. Имаше политически арести на кметове в България, без да се даде предимство на съдебното производство. Имаше демонстрация на сила“, заяви политологът доц. Иво Инджов.

„Ако ПП-ДБ не направят някакви компромиси, най-вече ПП, защото те са в центъра на ударите - тогава нищо чудно да има нови арести и нови действия за вземане на структури в местната власт. Ние видяхме, че „ДПС-Ново начало“ прави такова нещо“, посочи още той.

Протестна готовност

„Мислех, че протестният заряд е съвсем приспан и унищожен, но това, което стана с действията на Комисията за противодействие на корупцията, сякаш възобнови и протестната енергия. Все още е рано да се сравняваме с 2020 г. Но електоратът на тези две формации е в протестна готовност. Въпросът е дали по-широки слоеве от населението ще припознаят проблемите на върховенството на правото и на правовата държава, които се потъпкват, като техни, и ще има нови протести. А възможно е да има и социални протести на фона на скока на цените, спекулации, манипулации, при въвеждане на еврото. Има няколко взаимодействия между тези фактори“, коментира Иво Инджов.

„Готовност винаги има. Самият факт, че не гласуват 70% от хората, показва, че хората, които са гласували и са представени в парламент, са само 30% от обществото, т. е. другите 70% по-скоро може и да не са възхитени от това. Въпреки това те продължават да не гласуват, за което аз нямам никакво обяснение. Те мрънкат и нищо не им харесва, но не ходят да гласуват. А властта е на избори, с гласове“, заяви политическият анализатор Георги Харизанов.

Той уточни, че един арестуван кмет, не са кметове.

Арестът на Коцев - "тежко безобразие"

„А защо г-н Коцев е в ареста, нямам никаква представа. Това е тежко безобразие“, отбеляза той и попита защо изобщо кметът на Варна е в ареста, докато мъж, измъчвал и убил куче в Тетевен, е освободен под домашен арест.

„Диспропорция. Едното престъпление е пряко извършено - с умисъл, с жестокост, има доказателства видими. Доколкото знам, господина с инициали Н.Н. е признал вината си, но е пуснат под домашен арест, докато г-н Коцев по свидетелски показания - едните от които бяха оттеглени, заради обществена поръчка, за която има толкова документация в КЗК, във вас, във всички институции, по които се въргаля отпреди година примерно - той стои в ареста“, коментира Харизанов.

"Антикорупционната комисия действа в синхрон с други структури"

„Антикорупционната комисия, според мен не действа сама по себе си, тя действа в синхрон и с други структури и това дава възможност за спекулации, че има зависимост, че някой стои зад тези действия“, заяви доц. Иво Инджов.

„Изведнъж се демонстрира сила, арестува се кметът показно, всичко това влиза в новините. Тази показност, шумността на ареста, както и между другото и другият арест в София, навежда на мисълта, че има и някакъв сценарий, някакъв заден план на това, което се случва“, допълни той.

Разрастване на позициите на „ДПС-Ново начало“ чрез модела на ГЕРБ

„В местната власт има разрастване на позициите на „ДПС- Ново начало“, чрез присъединяване на кметове, чрез една стратегия за регионите“, отбеляза Инджов, като допълни, че моделът е взет от ГЕРБ.

"Това, което се случи, беше открито превземане на ДПС - така, както се превземат корпоративни структури и сега се превземат общини, местните власти. Но това вещае мрачно бъдеще на оригиналното ДПС. Аз не виждам то вече да има някакви решаващи фактори в политическия живот. Г-н Доган отдавна се е оттеглил на практика от него и дали да има някаква харизма, тя вече не работи", посочи доц. Инджов.

"Румен Радев е закъснял"

„Ако Борисов стане президент, той трябва да освободи лидерско място в партия ГЕРБ, да остави партията на някой друг, да се департизира. За разлика от Румен Радев, да не се заиграва с политически партии повече открито. Не мисля, че Борисов ще направи този ход, и не мисля, че Борисов е готов, заради една по-скоро протоколна позиция - да напусне поста си на партиен лидер“, смята Георги Харизанов.

Според доц. Инджов Румен Радев е закъснял със своя политически проект - все още има възможност, но обстоятелства в момента не работят за него. А хората очакват своя спасител, който да накаже политическия елит.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пазарски

    23 1 Отговор
    приказки !

    12:13 10.08.2025

  • 2 Конспиратор

    8 2 Отговор
    Бойко президент а ГЕРБ на ЦЦ (ЦветанЦ или ЦецкаЦ)

    12:16 10.08.2025

  • 3 АГАТ а Кристи

    9 8 Отговор
    Ай стига бе !!!
    БАКТЪН от "президенти" лоялни на "матушката" ви.
    Още 10 години разккрачени ?

    Коментиран от #19

    12:20 10.08.2025

  • 4 ХУБАВ ВИЦ

    18 1 Отговор
    ЕДНОКНИЖНИКА КАТО ЧУЕ КОНГРАЧУЛЕИШЪН ---СПИРА ДА СЛУША

    12:21 10.08.2025

  • 5 БиБи

    10 4 Отговор
    Боко няма да стане президент той самия каза че това е пост за лицемери бърза справка Роско и Цецка !

    12:22 10.08.2025

  • 6 бебона

    26 1 Отговор
    Харизанов- крайно нагъл, противен и саркастичен! Вместо да е в затора заради напоителните системи, той ръси акъли по телевизиите! Ама той не е виновен, а тези, които допускат това да се случва.

    Коментиран от #49

    12:24 10.08.2025

  • 7 Дернев

    3 5 Отговор
    Не си заслужава да това им БГ, за да разтоварим ГЕРБ. Те, ако искат да оцелеят, да го закачат на стената в централата си и да продължат със Сачева. Крайно време е за цивилизован облик на президентството и Даниел Вълчев е много подходящ за целта.

    12:24 10.08.2025

  • 8 хахахаха

    21 1 Отговор
    И как си представяте 51 % да гласуват за Винету хахахаха

    12:28 10.08.2025

  • 9 няма да стане

    26 1 Отговор
    Първо Борисов няма да посмее да се кандидатира, защото го е страх от това да види реално колко го обича арода. Едно са платените анализатори и социолози, съвсем друго ще бъде резила на избори от подобен тип!

    12:31 10.08.2025

  • 10 свиреп ОХЛЮВ

    17 1 Отговор
    Борисов - президент ??? Вие се гаврите с тоз клет и нещастен , объркан и овехтял човечец. Защо го правите туй нещо ?

    12:37 10.08.2025

  • 11 пеев

    2 21 Отговор
    ДОКАЗАНО БОЙКО Е НАЙ ДОБРИЯ ПОЛИТИК ДОСЕГА .ФАКТ.

    Коментиран от #12, #16, #41

    12:38 10.08.2025

  • 12 хахахаха

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "пеев":

    Скоро не си се преглеждал изглежда?

    12:40 10.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 легнаЛангел

    10 2 Отговор
    ББ може да стане президент , но на своя любим ФУТболен отбор "Левски" ! Но как ли ще реагира ШишИ , който направи с дарението си така , че този отбор да го наричат вече в негова чест "ЛеЕвски" ?

    12:42 10.08.2025

  • 15 гост - нищо ново в България

    9 1 Отговор
    Платените пророци, а те са около 30 отново ги пуснаха по телевизиите. Те буквално врачуват, от сутринта хвърляйки боб или карти, някои си говорят с извънземни или се допитват до Калудка циганката. Някои високо ЕНТЕЛигинтни правят прогнозите си с помощта на ИИ. Особено ефективни са Гого Папионката и Жоро Тръбата, те познават гледайки на пъп или на свещ като исихасти! И всичките пророкуват това за което са им платили.

    12:42 10.08.2025

  • 16 интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "пеев":

    Интересно твърдение само дето фактите липсват!

    12:43 10.08.2025

  • 17 Дядо Мраз

    10 1 Отговор
    Дори и Бойчо да отиде на БАЛОТАЖ, тогава ВСИЧКО живо /което не е от ШАЙКАТА/ ще гласува срещу него !

    12:44 10.08.2025

  • 18 Смях и Сеир

    9 0 Отговор
    Сега , добре е да се знае , че Жорко Харизания си е типичен Бойков слуга и глашатай , който познава отлично вкуса на бойчовия зад.ник. Заради таквиз гъ.золиз.ци , ББ не си купува тоалетна хартия !

    12:46 10.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Петер Брьогел

    8 0 Отговор
    Кой иска да избере за президент на Родината си , един истински , класически и първичен бай Ганьо ?

    Коментиран от #31

    12:48 10.08.2025

  • 21 гошо

    6 0 Отговор
    Тоя виден интелектуалец като президент?

    12:53 10.08.2025

  • 22 Борисов и президент????

    7 0 Отговор
    Този неук чу.кун.дур????

    12:56 10.08.2025

  • 23 Ванга

    4 2 Отговор
    Пеевски президент и премиер.Туй е.

    12:56 10.08.2025

  • 24 колтуклиева

    4 0 Отговор
    тъпия цървул бойче - президент хахаха господин Пеевски НИКОГА няма да разреши

    12:56 10.08.2025

  • 25 Тогава ще падне голям смях!

    9 0 Отговор
    Борисов ще събере по-малко вот и от кака ви Цецка Цачева...

    12:58 10.08.2025

  • 26 хер ФЛИК

    10 0 Отговор
    Наистина ли продължава да се гради КУЛТ към личността на един ПРОСТАК , ХАМЕЛЕОН , ЛИЦЕМЕР и МЕГАЛОМАН ?
    Толкова ли ни харесва да се самоунижаваме ? Нямаме ли лично и национално достойнство ?

    12:59 10.08.2025

  • 27 В името на ВИМЕТО

    6 0 Отговор
    България е достигнала дъното , ако хора като ББ и ДП се явяват като връх на политическия и обществен живот !

    13:02 10.08.2025

  • 28 Вие подигравате ли се с българите?

    8 0 Отговор
    Дъртият рекетьор, лъжец, неук простак и ...президент!
    Айде малко по-сериозно!
    Борисов си отживя времето.
    Сега нивото е много високо ... Харвард.
    А тоя неадекватен некомпетентен самахвалко е за президент на бостана в полето!

    13:02 10.08.2025

  • 29 Реалист

    6 0 Отговор
    Въпреки че Борисов има дълъг опит в политиката, кандидатурата му за президент буди сериозни съмнения относно способността му да изпълнява ролята на държавен глава. Президентската институция изисква не само управленски умения, но и морален авторитет, безпристрастност и умение да обединява нацията. Борисов често е свързван с поляризиращи политики и конфликти, което може да доведе до допълнително разделение в обществото. Освен това, президентът трябва да бъде гарант на демокрацията и Конституцията, а миналото на Борисов като премиер е белязано от множество критики за корупция и авторитарни практики, което поставя под въпрос дали той би могъл да изпълни тази роля достойно.

    13:03 10.08.2025

  • 30 Левски

    7 0 Отговор
    Ако Борисов стане президент, напускам България.

    Коментиран от #33

    13:04 10.08.2025

  • 31 Албрехт Дюрер

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Петер Брьогел":

    Обиждаш симпатичния бай Ганьо , като го сравняваш с индивида ББорисов !!!
    Бай Ганьо не заслужава такова унижение !

    13:04 10.08.2025

  • 32 Моляяяя???

    6 0 Отговор
    Най-корумпирания политик в България, спящ до чекмеджето си пълно с крадени пачки евро и кюлчета злато за ... Президент?!
    Това е гавра с народа на България!!!!

    13:05 10.08.2025

  • 33 Смях и Сеир

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Левски":

    Тогази Банкя на мига става столица на БГ , а ние вкупом почваме да градим нов мавзолей за негово винету-пожарникарско височество !

    13:06 10.08.2025

  • 34 Парадокс БГ

    4 0 Отговор
    Идеята Борисов да стане президент е не просто грешка — тя е заплаха за демокрацията и държавността в България. Борисов е политик, който със своето управление демонстрира пълно пренебрежение към законите, корумпираност и авторитарен стил, който разруши доверието в институциите. Да му се даде президентски мандат означава да легитимираме безконтролна власт, която може да подкопае конституционния ред и да задуши всякаква опозиция. Президентът трябва да бъде гарант на справедливостта и прозрачността, а Борисов е символ на мръсните сделки, скандали и манипулации. България не може да си позволи президент с толкова тежко минало на злоупотреби и репресии срещу критиците си. Борисов като президент би бил краят на надеждата за истинска промяна.

    13:06 10.08.2025

  • 35 Мнение

    6 0 Отговор
    Борисов е за Затвора, не за Президентството!!

    13:07 10.08.2025

  • 36 ЦЕЦО Ц

    2 1 Отговор
    АКО СТАНЕ ТИКВАТА ПРЕЗИДЕНТ ОТИВАМ ДА ЖИВЕЯ В МОСКВА

    13:09 10.08.2025

  • 37 Ирония

    7 0 Отговор
    Борисов за президент? Наистина ли? Това е все едно да поканиш разбойник да пази касата. Човекът, който цял мандат разиграваше цирк с властта, крадеше публични пари и си мислеше, че законите важат само за останалите, сега ще ни учи как се управлява държава? Президентът трябва да е пример за чест и достойнство, а Борисов е синоним на кални компромати, задкулисни игри и евтини театри. Той е политически мутра, която отдавна си направи имидж на мафиот, облечен в костюм. Ако някой гласува за него, значи е решил да даде на България президент, който я съсипа като премиер. Само си представете какво ще е — един властолюбив, безскрупулен и неграмотен човек на най-високия държавен пост. Бедна ни майка България!

    Коментиран от #39

    13:10 10.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Точно

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ирония":

    Борисов е безскрупулен и неграмотен човек, без морал и култура!
    Борисов няма нито едно качество, за да бъде президент!
    Борисов е дъното!

    13:12 10.08.2025

  • 40 Удавената Риба

    5 0 Отговор
    КОГАТО нашия любим Б-Б стане ПРЕЗИДЕНТНИН , ще ни нарича ли Тулупи и матРял ?
    Ще се хвали ли , че го НА.БИВА с 200 ?
    Ще каже ли , че на Простия се набива К.Р , а на Умния - Акъл ?
    Ще се хвали ли , че знае коя е Мата Хари ?
    Ще бие ли дузпи , докато вкара ?
    Ще спи ли с пищоф на ЧЕК.МЕДЖЕТО ?
    Ще каже ли на своите мисирки , че са Прости Гербови П.тки ?
    Ще каже ли , че е като Исус , който се появява отгоре и казва Ту Тууууууу ?
    Ще ли и кога ?

    13:13 10.08.2025

  • 41 КАМЕН

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "пеев":

    В УСЕНЦАТА ТИ ГАДНИ

    13:13 10.08.2025

  • 42 Борисов за президент?

    6 0 Отговор
    Това е като да дадеш ключа на града на най-големия тарикат и мошеник, който само чака да си пълни джобовете. Човек, който превърна държавата в своя лична фирма за далавери и мръсни сделки, сега ще бъде върховният представител на България? Няма да ни управлява президент, а главатар на банда, който не знае нищо освен как да заплашва, манипулира и лъже. Ако някой смята, че той ще защитава народа и Конституцията, значи живее в друг свят или е част от неговата машина за измами. Това е срам за страната ни и черна шега с бъдещето. Борисов като президент — гаранция за още повече корупция, хаос и национален провал.

    13:14 10.08.2025

  • 43 Хахаха

    4 0 Отговор
    Борисов става за Мутра от 90-те, за Рекетьор и Мафиот, но не и за президент!

    13:16 10.08.2025

  • 44 Срам и Позор!

    6 0 Отговор
    Борисов за президент? Това би било върхът на абсурда и срама за България. Човекът, който беше замесен в редица скандали — от разкритията за луксозната къща в Барселона и апартаментгейт, през снимките с пачки и кюлчета, до протестите срещу корупцията и полицейската репресия — не може и не трябва да бъде лице на държавата. Под негово управление България се превърна в държава, където законите важат само за обикновените хора, медиите са заглушавани, а обществените поръчки и европарите се раздават на фирми от кръга му. Президентът трябва да е гарант на честността, правдата и националното единство, а Борисов е символ на корупцията, страха и разрухата. Да му се даде президентски мандат означава да продължим по пътя на разрухата и беззаконието.

    13:18 10.08.2025

  • 45 Какъв анализатор си ти

    2 0 Отговор
    след като нямаш обяснение защо хората не ходили до.гласуват. И всеки ден да има избори , кандидатите са едни и същи и след като веднъж не си гласувал за тях няма да гласуваш никога. Толкова е просто, а фактът , че "хленчът", означава протест срещу управлението и отказ да участват в изборите.

    13:18 10.08.2025

  • 46 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Борисов на кой остави мутренската групировка ИПОН ,или ви е къса паметта?

    13:21 10.08.2025

  • 47 Лойко Разбойко

    2 0 Отговор
    Осъждан и лежал в затвор АВТОКРАДЕЦ ИЗОБЩО ИМА ЛИ ПРАВО ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ? НЕВЕРОЯТНА ПОРНОГРАФИЯ. ВСЪЩНОСТ В БАНДИТСКА БЪЛГАРИЯ ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО! ДОКАЗАТЕЛСТВА БОЛ.

    13:24 10.08.2025

  • 48 оня с коня

    0 2 Отговор
    Независимо че Борисов НЕКОЛКОКРАТНО заяви че няма да се кандидатира за Президент/последния път - почти ядосано/,разни Политолози продължават да "анализират" какво ще стане ако той приеме поста.Затова и ще успокоя възмутените тука:НЯМА ДА СЕ КАНДИДАТИРА борисов за Президент!Кой ще бъде Президент обаче ЩЕ БЪДЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО посочен от Борисов,като той самият твърде вероятно ще стане Премиер,което на практика е и Цялата власт в България.

    13:26 10.08.2025

  • 49 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "бебона":

    И Харизанов, и Борисов са за Затвор!!!
    Къв президент, вие нормални ли сте???

    13:29 10.08.2025

  • 50 Никой

    1 0 Отговор
    ГЕРБ имаха смисъл докъм - 2012 година. След това - пълна тъпотия.

    Както и във всичко - но този път на голо - ни направиха на маймуни.

    Вариантът за ГЕРБ е да си умрат сами по себе си - насилници не е приемливо.

    Дащо още се бутат тези хора - никой не ги иска. Като БКП ли искат.

    Санираха ни всички жилища, построиха и магистралите - вече и болниците ни оправиха и - сега и образованието малко и така.

    Ако са се уморили - нека вземат венците - на наградата - за най-бедната държава в Европа.

    Но те са зает с добруването на България.

    13:29 10.08.2025

  • 51 Хранитял

    1 0 Отговор
    Този го е страх и иска цел живот до го пазат НСО на негоеата Делта гард нема доветие.

    13:30 10.08.2025

  • 52 Тъпанджи

    4 0 Отговор
    Да ви ... и анализаторите. Самият факт, че допускат президентство на Борисов е абсолютен позор. А, ако този боклукк наистина стане президент, ще има само едно обяснение - бооклуук, боккллук избира. Още по-позорно!

    13:31 10.08.2025

  • 53 Ако

    4 0 Отговор
    Борисов стане президент ,Мата Хари ли ще е вице

    13:33 10.08.2025

  • 54 Възмутен

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов направи България най-безната в ЕС!
    Бойко Борисов е неук и некомпетентен простак със съмнително образование!
    Бойко Борисов трабва да бъде разследван за Корупция!

    13:36 10.08.2025

  • 55 баба ЯГа

    1 1 Отговор
    Ще гласувам за Бойко ПРЕЗИДЕНТ , само ако Делян му е ВИЦЕпрезидент ! Те са досущ кат полуБОЖЕСТВЕНИ БОГОВЕ и свръхсъздания !
    Ама като гледам апетита на Шишо , той няма да се съгласи да е ВИЦЕ. Той ще иска повече , даже ВСИЧКО.
    И как ли ще се разберат и разделят с Бойо тогава ?

    13:38 10.08.2025

  • 56 Истината

    3 0 Отговор
    Борисов е жалък лъжец и измамтик, 3 пъти осъден за клевети и лъжи от Българсщия съд! 3 пъти!!!

    13:40 10.08.2025

  • 57 Ялова волЯ

    1 0 Отговор
    Защо пък да не стане Президент.........на федерацията ни по СУМО ?
    На тяло , килограми , вид и заобленост го докарва. Направо си е идеален !!!

    13:40 10.08.2025

  • 58 Къде Видяхте ?

    1 0 Отговор
    Къде Видяхте ?

    Праект ?

    Откога Шизофренията Стана Постоянен Гост ?

    В Средите на Политиците и политолозите !

    На Българските Журналисти !

    Също !

    13:40 10.08.2025

  • 59 Който

    0 0 Отговор
    Да стане президент ,единствената му цел ще е да краде

    13:41 10.08.2025

  • 60 сикаджията

    2 0 Отговор
    Само тиква не сме имали за президент. Все пак имахме шотландска овчарка, нали!

    13:41 10.08.2025

  • 61 сайко килър

    1 0 Отговор
    Да благодарим на Алеко , че е описал ББ във великата си творба "Бай ГАНьО " !

    13:42 10.08.2025

  • 62 КОЛЬО ПАРЪМА

    0 0 Отговор
    ТИ ДОБРЕ ЛИ СЕ БЕ МОМЧЕ,КОЙ ЩЕ ИЗБЕРЕ БОКО ЗА ПРЕЗИДЕНТ

    13:45 10.08.2025

  • 63 Отвратен

    1 0 Отговор
    Борисов преди да влезе в политиката, е бил свързван с охранителни фирми и лица, които имат съмнителна репутация, включително и с такива, за които се говори, че са имали връзки с подземния свят или Мафията.
    Борисов носи със себе си сянката на мутренския период в България от 90-те години.
    Той няма морол и не е обединител!
    Заради него биха и репресираха много протестиращи срещу него млади хора зад колонити и ги хвърляха нечовешки един върху друг като в концлагер...

    13:45 10.08.2025

