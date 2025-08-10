Обявиха бедствено положение заради пожар в три села в Община Средец. Заради големия пожар в землището на с. Сливово, обхванал впоследствие и землищата на селата Синьо Камене и Гранитец, кметът на Община Средец обяви бедствено положение. От местната управа призовават гражданите да изпълняват указанията на компетентните органи, посочи БНТ.
По-рано от Министерството на отбраната обявиха, че заради разрастването на пожара в района на с. Сливово се е наложило да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.
Мисията се провежда при спазване на всички мерки за безопасност и в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
Българските Военновъздушни сили остават в готовност за продължаване на борбата с огъня от въздуха, подпомагат логистично, както и с гориво чуждестранните екипажи, участват в координирането на съвместните дейности и подкрепят усилията на наземните екипи, доброволците и институциите в борбата с природните бедствия.
2 Феникс
17:50 10.08.2025
4 само питам
18:11 10.08.2025
5 оня с коня
и бързо се превръщаме във пепел.
И никой не разбра дори,
защо не зърваме небето светло.
Мълчим Българийо, мълчим,
задавени и все обезличени.
С невиждащи за Бог очи,
невярващи и премирени.
Търпим Българийо, търпим,
не щем да се събудим от кошмара.
Не виждаме, че всичко е мъгла и дим,
и йощ тътрим... влачим си самара.
18:12 10.08.2025
6 оня с коня
Лошите руснаци казват, самолета да стои колкото трябва, до изгасянето на пожарите.
За кратко време с този самолет, ситуацията е овладяна. Ес има подобни самолети, по-малко ефективни,
но наема тогава за тях е 130хил евро на летателен час, а лошите руснаци ни го пращат безплатно.
По това време министър на бедствията и авариите е Емел Етем.
Тя внася предложение за закупуването на такъв самолет и предложението така си остава
18:12 10.08.2025