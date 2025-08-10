Пожар гори и в района на Банкя

В местността към село Клисура, район Банкя, е възникнал пожар. Районната администрация поддържа постоянна връзка с екипите на място, които включват звена на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община и служби на Пожарна безопасност и защита на населението. Това заявиха за БНТ от Столична община - район "Банкя".
Няма опасност за населението, тъй като екипите и доброволците успяха да предотвратят разпространението на огъня към селото. В момента се работи активно за окончателното потушаване на пожара. На място са ангажирани водоноски, професионални екипи и доброволци.
Ако се наложи включването на допълнителни доброволци, районната администрация ще организира тяхното участие, за да се гарантира безопасността на всички.
"Призоваваме гражданите без необходимата подготовка и екипировка да не се излагат на риск, тъй като ситуацията се управлява от обучени специалисти", заявяват от Столична община - район "Банкя".
На място присъства кметският наместник Камелия Димитрова и Румен Александров, общински съветник и заместник-председател на Комисията по ред и сигурност към Столична община, който следи отблизо развитието на ситуацията също. Кметът на район "Банкя "Рангел Марков заяви, че ще информира при всяка нова информация и моли за запазване на спокойствие.
1 Ама
18:45 10.08.2025
2 печена тиква
Коментиран от #3
18:46 10.08.2025
3 Феникс
До коментар #2 от "печена тиква":И прасенце за основно!
18:47 10.08.2025
4 Щирлиц Ото фон
Коментиран от #10
18:55 10.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пожарнолюб
19:02 10.08.2025
8 питам
19:13 10.08.2025
9 На ББ ! --- ?
Кенефа !
Няма ли да Засегне !
19:30 10.08.2025
10 А защо да нямаме ?
До коментар #4 от "Щирлиц Ото фон":А защо да нямаме ?
Едно !
Чеверме !
19:31 10.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пожарбб
19:53 10.08.2025
13 ФЕЙК
20:10 10.08.2025