Пожар гори и в района на Банкя

Пожар гори и в района на Банкя

10 Август, 2025 18:42 716 13

  • банкя-
  • пожар-
  • софия

Няма опасност за населението, работи се активно за окончателното потушаване на пожара

Пожар гори и в района на Банкя - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В местността към село Клисура, район Банкя, е възникнал пожар. Районната администрация поддържа постоянна връзка с екипите на място, които включват звена на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община и служби на Пожарна безопасност и защита на населението. Това заявиха за БНТ от Столична община - район "Банкя".

Няма опасност за населението, тъй като екипите и доброволците успяха да предотвратят разпространението на огъня към селото. В момента се работи активно за окончателното потушаване на пожара. На място са ангажирани водоноски, професионални екипи и доброволци.

Ако се наложи включването на допълнителни доброволци, районната администрация ще организира тяхното участие, за да се гарантира безопасността на всички.

"Призоваваме гражданите без необходимата подготовка и екипировка да не се излагат на риск, тъй като ситуацията се управлява от обучени специалисти", заявяват от Столична община - район "Банкя".

На място присъства кметският наместник Камелия Димитрова и Румен Александров, общински съветник и заместник-председател на Комисията по ред и сигурност към Столична община, който следи отблизо развитието на ситуацията също. Кметът на район "Банкя "Рангел Марков заяви, че ще информира при всяка нова информация и моли за запазване на спокойствие.


  • 1 Ама

    18 0 Отговор
    Какво стана с онази къща дето се взриви в Банка открихали, защо и намериха ли изчезналия? Омерта!

    18:45 10.08.2025

  • 2 печена тиква

    20 0 Отговор
    с мед и орехи..... мммм

    Коментиран от #3

    18:46 10.08.2025

  • 3 Феникс

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "печена тиква":

    И прасенце за основно!

    18:47 10.08.2025

  • 4 Щирлиц Ото фон

    15 0 Отговор
    А не ! Само в Банкя не ! Там живее нашенското божество. Да се хвърлят зеднага всички сили за потушаване на пожара. Кой с каквото може да ходи да помага. С кофи , бидони , шишета , туби.....Само да не объркат и вместо вода да гасят с бензин. Като лично отношение де , нищо повече.

    Коментиран от #10

    18:55 10.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пожарнолюб

    10 1 Отговор
    Пишете, когато се разгори зайчарника, да бегаме с тубите, да гасим!

    19:02 10.08.2025

  • 8 питам

    8 0 Отговор
    Зайчарника ще изгори ли?

    19:13 10.08.2025

  • 9 На ББ ! --- ?

    3 0 Отговор
    На ББ ! --- ?

    Кенефа !

    Няма ли да Засегне !

    19:30 10.08.2025

  • 10 А защо да нямаме ?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Щирлиц Ото фон":

    А защо да нямаме ?

    Едно !

    Чеверме !

    19:31 10.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пожарбб

    4 0 Отговор
    Ей, внимавайте със зайчарника и магнолиите, че ...

    19:53 10.08.2025

  • 13 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    Не се бойте! Само като се появи главния пожарникар на републиката и каже ТУ-ТУУУ огънят ще се изплаши и сам ще се потуши при вида на маститата фигура! Ако нещо се разрасне на помощ ще дойде главния глиган да разоре с глигите една ивица, а ако вятъра се обърне всички политици както са въздух под налягане само да духнат и ще го спрат!

    20:10 10.08.2025

