Пожарът край Сунгурларе изпепели над 10 000 декара гори и лозя

Над 10 хиляди декара смесена гора и лозови масиви бяха унищожени от огнената стихия край Сунгурларе. Екипи от България, Швеция и Съединените щати работят съвместно по потушаването на пламъците.

По периферията на пожара през цялата нощ дежуриха огнеборци.

Бедственото положение в района остава в сила.