Пожарът край Сунгурларе изпепели над 10 000 декара гори и лозя

11 Август, 2025 07:41 640 11

Мария Атанасова

Над 10 хиляди декара смесена гора и лозови масиви бяха унищожени от огнената стихия край Сунгурларе. Екипи от България, Швеция и Съединените щати работят съвместно по потушаването на пламъците.

По периферията на пожара през цялата нощ дежуриха огнеборци.

Бедственото положение в района остава в сила.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сунгурларска гроздова

    6 2 Отговор
    Липсата на плодове през тази година, инцидентите с изгорели лозя, както и очакваната липса на материал за варене на ракия към края на годината, могат да предизвикат революционна ситуация.

    07:48 11.08.2025

  • 2 Жалко прекрасен лозарски край

    9 0 Отговор
    Но гавазите не прощават. Те нямат ценности. Бяха държани на слободия 35 години и ето до къде се стигна. Да палят труда на хората.

    08:01 11.08.2025

  • 3 Сигурно правителствените медиите ще

    10 0 Отговор
    Изкарат президента виновен едно на ръка и второ президента на руската федерация Путин той за всичко е в виновен в Европата.

    08:06 11.08.2025

  • 4 Вчера най малко три високи мнения

    8 0 Отговор
    Прочетох колко бил лош президента а останалите колко били добрички.

    08:07 11.08.2025

  • 5 долу ЕС

    15 0 Отговор
    скапания ЕС колко програми за залесяване на широколистни гори направи за последните 30 г щото не се сещам за ни една!!!!! иначе зелена сделка......

    08:14 11.08.2025

  • 6 Абдел Кадер Бай

    11 0 Отговор
    Имаме 10 000дка. перфектен терен за соларен парк. По-зелено от това няма накъде.

    Коментиран от #10

    08:15 11.08.2025

  • 7 бай Митко

    4 0 Отговор
    Не сме народ, не сме народ, а мърша,
    хора, дето нищо не щат да вършат.
    Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
    „Аз не зная! Аз не мога!“ — общ е глас.
    И не знаем, не можеме, не щеме
    да работим за себе си със време.
    Само знаем и можеме, и щеме
    един други злобно да се ядеме…
    Помежду си лихи, буйни, топорни,
    пред други сме тихи, мирни, покорни…
    Все нас тъпчат кой отдето завърне,
    щот сме туткун, щото не сме кадърни…
    Всякой вика „Яман ни е нам хала!“ —
    а всякому мерамът е развала…

    Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
    пак ще кажа и с това ще да свърша.

    1875

    08:24 11.08.2025

  • 8 Васил

    4 0 Отговор
    Ще ставаме като Дубай пустиня и бетон на там сме се запътили.

    08:26 11.08.2025

  • 9 интересно

    4 0 Отговор
    сега разбирам, че на помощ се е отзовал и екип от САЩ?! Може ли да нучим повече информация за какъв точно екип става дума и от колко души е и предоставили ли са някаква техника? Местните медии не споменават нищо за екип от САЩ. А иначе - за пореден път се видя пълната липса на държава. Имаме държава само за продажби на имоти, теглене и харчене на милиардни заеми,измисляне и събиране на данъи и глоби и фалшифициране на избори. Толкова от държавата. НИкаква организация за борба с бедствията, никаква техника, липса на обучени екипи и пълна липса на интерес към разрухата и личната трагедия на хората. Предлагам да ги уволним, вместо да продължим да ги търпим и изхранваме, дори пчеличките прогонват търтеите от кошера.

    Коментиран от #11

    08:28 11.08.2025

  • 10 така е

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Абдел Кадер Бай":

    Меч, Величие и Възраждане да поискат спешно допълнение в закона със забрана на опожарени гори и земи да се строят ветропаркове и фотоволтаични паркове. Това ще е реална борба с пожарите, а и така ще лъснат депутатите, които имат интерес от "зелена енергия", които са вероятно 100% от всички 240. Ако тези три партии наистина са опозиция, нека го направят възможно най-бързо, защото България се превръща в пепелище.

    08:32 11.08.2025

  • 11 Риболовеца

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "интересно":

    Един хеликоптер са предоставили, но с голямо закъснение. Шведските самолети дойдоха в събота някъде към 16:00 часа, а хеликоптер на нашата армия вече гасеше около 14:00 часа на същия ден. Пожарът е започнал в петък и отначало не е бил много голям. Всичката техника пристигна прекалено късно.

    08:54 11.08.2025

