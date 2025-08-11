Пожарът край Сунгурларе изпепели над 10 000 декара гори и лозя

Над 10 хиляди декара смесена гора и лозови масиви бяха унищожени от огнената стихия край Сунгурларе. Екипи от България, Швеция и Съединените щати работят съвместно по потушаването на пламъците.
По периферията на пожара през цялата нощ дежуриха огнеборци.
Бедственото положение в района остава в сила.
1 Сунгурларска гроздова
07:48 11.08.2025
2 Жалко прекрасен лозарски край
08:01 11.08.2025
3 Сигурно правителствените медиите ще
08:06 11.08.2025
4 Вчера най малко три високи мнения
08:07 11.08.2025
5 долу ЕС
08:14 11.08.2025
6 Абдел Кадер Бай
Коментиран от #10
08:15 11.08.2025
7 бай Митко
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
„Аз не зная! Аз не мога!“ — общ е глас.
И не знаем, не можеме, не щеме
да работим за себе си със време.
Само знаем и можеме, и щеме
един други злобно да се ядеме…
Помежду си лихи, буйни, топорни,
пред други сме тихи, мирни, покорни…
Все нас тъпчат кой отдето завърне,
щот сме туткун, щото не сме кадърни…
Всякой вика „Яман ни е нам хала!“ —
а всякому мерамът е развала…
Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
пак ще кажа и с това ще да свърша.
1875
08:24 11.08.2025
8 Васил
08:26 11.08.2025
9 интересно
Коментиран от #11
08:28 11.08.2025
10 така е
До коментар #6 от "Абдел Кадер Бай":Меч, Величие и Възраждане да поискат спешно допълнение в закона със забрана на опожарени гори и земи да се строят ветропаркове и фотоволтаични паркове. Това ще е реална борба с пожарите, а и така ще лъснат депутатите, които имат интерес от "зелена енергия", които са вероятно 100% от всички 240. Ако тези три партии наистина са опозиция, нека го направят възможно най-бързо, защото България се превръща в пепелище.
08:32 11.08.2025
11 Риболовеца
До коментар #9 от "интересно":Един хеликоптер са предоставили, но с голямо закъснение. Шведските самолети дойдоха в събота някъде към 16:00 часа, а хеликоптер на нашата армия вече гасеше около 14:00 часа на същия ден. Пожарът е започнал в петък и отначало не е бил много голям. Всичката техника пристигна прекалено късно.
08:54 11.08.2025