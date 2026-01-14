Камион падна в крайпътно дере в Силистренско

Шофьор на камион загина, след като падна в дере, съобщиха от полицията. Тежкият инцидент е станал в сряда сутринта край разклона за село Нова Попина, предаде "24 часа".

Според първоначалните данни, товарен автомобил, движещ се в посока Силистра, е пропаднал в крайпътно дере, а водачът е загинал на място. Изясняват се причините за произшествието.

Движението в района не е спряно, регулира се от екипи на Пътна полиция.