Новини
България »
Камион падна в крайпътно дере в Силистренско

Камион падна в крайпътно дере в Силистренско

14 Януари, 2026 14:30 891 6

  • камион-
  • силистренско-
  • дере

Шофьорът загина

Камион падна в крайпътно дере в Силистренско - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Шофьор на камион загина, след като падна в дере, съобщиха от полицията. Тежкият инцидент е станал в сряда сутринта край разклона за село Нова Попина, предаде "24 часа".

Според първоначалните данни, товарен автомобил, движещ се в посока Силистра, е пропаднал в крайпътно дере, а водачът е загинал на място. Изясняват се причините за произшествието.

Движението в района не е спряно, регулира се от екипи на Пътна полиция.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ироничен

    6 1 Отговор
    Бог да прости човека. След като е карал влекач, не говорим за ниска квалификация, а за грешна преценка.

    Коментиран от #2

    14:44 14.01.2026

  • 2 Бог да не прости на Борисов

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ироничен":

    Това е кръвният данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!

    Коментиран от #4

    14:50 14.01.2026

  • 3 Видими резултати

    8 0 Отговор
    Снимката ясно показва,че там,където ТРЯБВА да има солидни предпазни огради или мантинели край пътя...ги НЯМА!
    Поставят се в изобилие там ,където са не само излишни,но и...УБИВАТ,отнемайки възможността за т.н.,,спасителна маневра " за избягване на челен удар...
    Бог да прости колегата!

    Коментиран от #6

    14:52 14.01.2026

  • 4 КОМИК

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бог да не прости на Борисов":

    БОКО не е спрял да обира ДЪРЖАВА И НАРОД. Мястото на този БИВШ ЧЕШКИ ЗАТВОРНИК ЗА КРАЖБИ е в БЕЛЕНЕ.

    15:10 14.01.2026

  • 5 Мисира

    1 0 Отговор
    Не третират с нищо против замразяване.Хем ги мързи,хем пестят! Иначе 50ст.на км.Тол такса!

    15:14 14.01.2026

  • 6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видими резултати":

    ВЖ.ПИШЕ... ИЛЮСТРАТИВНА
    НО ТОЬИ Е ПРОПАДНАЛ В КАНАВКАТА
    КАТО Е ПОДНЕСЪЛ ОТ
    НАСРЕЩНАТА ЛЕНТА.МАЙ....
    ТА АКО ИМАШЕ МАНТИНЕЛА
    ТОЗИ ТИР ЩЕШЕ ДА ЗАЕМЕ ЦЯЛАТО ПЛАТНО...И
    ТЕЗИ ОТ ДРУГАТА ЛЕНТА С МИН.78.км.ч. ..😱...

    15:24 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове