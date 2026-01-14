Камион падна в крайпътно дере в Силистренско

Шофьор на камион загина, след като падна в дере, съобщиха от полицията. Тежкият инцидент е станал в сряда сутринта край разклона за село Нова Попина, предаде "24 часа".
Според първоначалните данни, товарен автомобил, движещ се в посока Силистра, е пропаднал в крайпътно дере, а водачът е загинал на място. Изясняват се причините за произшествието.
Движението в района не е спряно, регулира се от екипи на Пътна полиция.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ироничен
Коментиран от #2
14:44 14.01.2026
2 Бог да не прости на Борисов
До коментар #1 от "Ироничен":Това е кръвният данък за откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!
Коментиран от #4
14:50 14.01.2026
3 Видими резултати
Поставят се в изобилие там ,където са не само излишни,но и...УБИВАТ,отнемайки възможността за т.н.,,спасителна маневра " за избягване на челен удар...
Бог да прости колегата!
Коментиран от #6
14:52 14.01.2026
4 КОМИК
До коментар #2 от "Бог да не прости на Борисов":БОКО не е спрял да обира ДЪРЖАВА И НАРОД. Мястото на този БИВШ ЧЕШКИ ЗАТВОРНИК ЗА КРАЖБИ е в БЕЛЕНЕ.
15:10 14.01.2026
5 Мисира
15:14 14.01.2026
6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #3 от "Видими резултати":ВЖ.ПИШЕ... ИЛЮСТРАТИВНА
НО ТОЬИ Е ПРОПАДНАЛ В КАНАВКАТА
КАТО Е ПОДНЕСЪЛ ОТ
НАСРЕЩНАТА ЛЕНТА.МАЙ....
ТА АКО ИМАШЕ МАНТИНЕЛА
ТОЗИ ТИР ЩЕШЕ ДА ЗАЕМЕ ЦЯЛАТО ПЛАТНО...И
ТЕЗИ ОТ ДРУГАТА ЛЕНТА С МИН.78.км.ч. ..😱...
15:24 14.01.2026