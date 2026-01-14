Новини
България купува от Белгия и Нидерландия седем кораба минни ловци

14 Януари, 2026 14:10

Проект за превъоръжаване на бойния ни флот

България купува от Белгия и Нидерландия седем кораба минни ловци - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството в оставка прие решение за одобряване на сключването на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба - минни ловци, с което по същество стартираме още един модернизационен проект за превъоръжаване. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на брифинг след редовното заседание на кабинета в оставка.

Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия, а три ще бъдат предоставени от Нидерландия.

Цената на тези кораби е политическа по същество - те се предоставят на България безплатно. Общата сума обаче за ремонт и възстановяване на пълните способности на корабите през следващите 4 години е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, каза Запрянов.

Той допълни, че и сега военноморските сили разполагат с три такива кораба, които са доставени през предходните години от Белгия и Нидерландия.

Според министъра в оставка доставката на корабите е важна, за да се доразвият противоминните способности на въоръжение сили, тъй като все още оперират такива кораби от съветско време. Някои от тях вече са накрая на своя експлоатационен ресурс. Миналата година един от тези кораби беше изведен от експлоатация и предстои извеждането от експлоатация на такива кораби, така че ние с това решение и с тези договори ще постигнем плавно заменяне на старите противоминни кораби с нови, каза Запрянов.

По думите му с това решение на правителството в оставка се започва пети проект за модернизация на армията.


  • 1 Щом няма пари за нови

    6 49 Отговор
    Едно добро решение.

    Коментиран от #38, #56, #85

    14:12 14.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    40 3 Отговор
    пак там едни кинти се въртят..

    14:12 14.01.2026

  • 3 Краде се

    56 3 Отговор
    даже и в оставка. Ужас!!!!!!!!! Нали няма пари.

    14:12 14.01.2026

  • 4 Шопо

    52 2 Отговор
    Браво !
    Така се управлява държава, даваш оставка и правиш каквото искаш.

    14:12 14.01.2026

  • 5 нали

    38 2 Отговор
    вземате тези корита и давате еди колко си милиарда

    Коментиран от #8

    14:13 14.01.2026

  • 6 Факти

    50 2 Отговор
    36 години фалшива демокрация, корупция, беззаконие, кражби, финансово робство, дигитално робство, престъпност, наркотици, убийства, наркомани, отровни ваксини, деградация- това е евроатлантическа ограбена и поробена България в момента!

    14:16 14.01.2026

  • 7 Тома

    31 3 Отговор
    Винаги ремонта е по скъп от новите.Пример кола втора ръка.

    14:16 14.01.2026

  • 8 УНИзян

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "нали":

    Те не дават. Вземат ни ги.

    14:18 14.01.2026

  • 9 Коня Солтуклиева

    25 2 Отговор
    ".... --- Продавам кон за 2 лева, кон за 2 лева!
    Трупа се народа, евтиния...
    ---Обаче върви заедно с кокошка за 200 лева..."
    ... Приказка

    Коментиран от #23

    14:18 14.01.2026

  • 10 604

    26 3 Отговор
    нъл имаме коробостроителници или.....сега е модерно да събирате бънгии? А тия страйкърите нови ли са старили са, ко ще им асемблирате и проверявате, кви системи ще им слагате....за видов ден ще сте по диреците - ГАРАНЦИЯ!!!!

    Коментиран от #33

    14:18 14.01.2026

  • 11 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    31 3 Отговор
    БРАВО!
    НАЙ ПОСЛЕ! 😁
    СЪС РУСИЯ Е СВЪРШЕНО.😮
    ВЕЧЕ НЯМА ДА МОГАТ ДА МИНИРАТ ДЕМОКРАТИЧНОТО УКРАИНСКО ЧЕРНОМОРИЕ. ПОНЕ ДО МЕСЕЦ АПРИЛ. СЛЕД ТОВА ПЪК НЯМА ДА ИМА НУЖДА .
    "ЩОТО НЯМА ДА ИМА УКРАИНСКО ЧЕРНОМОРИЕ.
    😆 🤣😝

    14:20 14.01.2026

  • 12 Дън Бай

    30 2 Отговор
    Какво става с гумените лодки? Купуваме ли американски въздух за да ги помпим или чакаме специален американски компресор за специален въздух?

    14:20 14.01.2026

  • 13 Змията

    31 2 Отговор
    хапе жестоко когато умира !

    14:22 14.01.2026

  • 14 Подмяна

    21 3 Отговор
    Най-вероятно да ги зачислят във охраната на 2-те прасета.

    14:23 14.01.2026

  • 15 Какъв

    27 2 Отговор
    военен флот , бе , какви пет лева ? Само далавери и пълнене на гуши !

    14:23 14.01.2026

  • 16 Бойкот на О.Л.Хлъц

    28 2 Отговор
    42 милиона евро за ремонт означава, че ни подаряват ПЪЛНИ БОКККЛУЦИ...

    14:25 14.01.2026

  • 17 Кога го обявихте

    26 2 Отговор
    търга , кога ги спазарихте ?

    14:25 14.01.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    20 2 Отговор
    В гейро ли ще плащаме или в левчета, корумпе такова?

    14:26 14.01.2026

  • 19 Най - обичате

    15 2 Отговор
    ремонтите , купче влачи диря няма ! А цената расте ежедневно и неконтролируемо .

    14:27 14.01.2026

  • 20 Титак

    24 1 Отговор
    Значи за стари корита има ама за болните български деца няма....събираме капачки.

    14:28 14.01.2026

  • 21 ООрана държава

    23 1 Отговор
    Какво ще ловите в тая локва черно море? Не харчете народна пара на изпроводяк крадци недни

    14:28 14.01.2026

  • 22 Всички партии са вредни

    17 2 Отговор
    Те ни разделят и ние им пълним гушите.
    Никакво гласуване.

    Коментиран от #26

    14:28 14.01.2026

  • 23 Въобще

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Коня Солтуклиева":

    Не е приказка, уважаема Коня ! И Ламите, и другите Чудовища който унищожават села и градове и желаят човешки жертви , са съвсем истински ! Долитат от Канада , Брюксел , Вашингтон , Банкя , Ардино.......

    14:29 14.01.2026

  • 24 Тоя му е лесно

    17 1 Отговор
    И без това няма да доживее, докато тези кораби дойдат ....
    Те и самолетите трябваше да дойдат, и да се използват, ама ....

    14:29 14.01.2026

  • 25 модернизационен проект

    16 1 Отговор
    купуваме 45 годишни корита, на цената на самолетоносачи

    14:30 14.01.2026

  • 26 Нещо

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Всички партии са вредни":

    не сте в час! Как пък не разбрахте, че системата у нас е:
    Който не гласува - гласът му отива за прасето и тиквата ...

    Коментиран от #44

    14:31 14.01.2026

  • 27 Ама само "минни ловци"

    7 1 Отговор
    На България и трябват. Нищо друго нали

    14:31 14.01.2026

  • 28 Герп боклуци

    12 1 Отговор
    Харчите български пари за да чистите след урхайнците? Е тука не познахте

    14:32 14.01.2026

  • 29 Кви противоминни способности бре

    11 1 Отговор
    Една мина от музея във Варна изкарахте .... позор сте

    14:33 14.01.2026

  • 30 Олееееее, "демокрация" ...

    9 0 Отговор
    Цената на тези кораби е политическа по същество....

    14:34 14.01.2026

  • 31 Евродебил

    9 0 Отговор
    Като прочетох каква е цената за да се възстанови тоя скрап и реших,че най добре да ги караме към бангладеж за разфасожане.Стигат ни гумените лодки

    14:35 14.01.2026

  • 32 И защо купуваме

    11 0 Отговор
    Скрап? А?

    14:35 14.01.2026

  • 33 Стар миночистач

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "604":

    Бангия ама готова. Ние и при соца нов кораб не вземахме а най малко 10 - 15 годишни. Така че нищо ново. Проблема е в екипажите, за тези пари няма много мераклии. А сега има и раабота пълно е с мини и дронове.

    Коментиран от #88

    14:36 14.01.2026

  • 34 Рибарите мини не са видели

    12 0 Отговор
    Но виж украински морски дронове и край Варна и край Бяла са видели и то многократно

    14:36 14.01.2026

  • 35 И естествено

    9 0 Отговор
    Отново без обществена поръчка! Параметри и т.н

    14:38 14.01.2026

  • 36 мда

    9 0 Отговор
    Неможачите бързат да направят гуша, че избори идат...

    14:38 14.01.2026

  • 37 Мунчо

    13 0 Отговор
    Купете и още толкова подводници,но нека поне три да са атомни,че явно ще ни замерят от подводници,а не от дронове!Жалка и крадлива пасмина,крадете като за последно!Крадливи наглеци!

    14:39 14.01.2026

  • 38 Пумата обещал

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Щом няма пари за нови":

    Ти ли ще воюваш с тях, вземат ги да "възпират" Русия?

    14:39 14.01.2026

  • 39 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    11 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    14:40 14.01.2026

  • 40 Атлантик стана синоним на фекален

    13 0 Отговор
    отпадък. Това е истината колеги. В пряк и косвен смисъл. Това е реалността. Но е хубаво хората да го видят и да осъзнаят що за смет са тези в НАТО ..

    14:41 14.01.2026

  • 41 Невероятна глупост !

    9 0 Отговор
    (Цената на тези кораби е политическа по същество)....

    14:42 14.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Фряш е от мини

    10 0 Отговор
    По българските плажове. С това да си рекламираме туризма викам

    14:43 14.01.2026

  • 44 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нещо":

    Отива в празния чувал, разбирачо

    14:44 14.01.2026

  • 45 Лекар

    10 0 Отговор
    А детска болница кога?

    Коментиран от #57

    14:44 14.01.2026

  • 46 Утилизацията

    6 0 Отговор
    Им спехтихме че и даже си платихме

    14:45 14.01.2026

  • 47 Софиянец

    6 0 Отговор
    Ццц, а не може ли да го пуснем този с една шодка да ги лови мините?
    Даже всеки евроатлантически дбил по едно водно колело и в Черно море!

    14:46 14.01.2026

  • 48 Запрянов, Защо Копувате толкова много

    8 0 Отговор
    Миночистачи??? Колко е Цената??? 1-2 ще останат за нас, другите са Заминали за Украйна! Малко щее вие да ви Провесят!! Комисионите са сигурно Голями! Меркантили, Крадци, Българомразци!

    14:47 14.01.2026

  • 49 Душко

    13 0 Отговор
    С макетите на Ф-16 свикнахме бързо!Не летят,не работят,не стрелят ненужни са за България!
    С корабите ще е същото.Ще търсим на хоризонта Летящият холандец!Крадци от висша класа сте!
    Само космически кораб не сте купували на гърба на народа,с него да пиете кафе на Луната!
    Изринване и измитане до край,трябва!

    Коментиран от #84

    14:47 14.01.2026

  • 50 Бойкот на О.Л.Хлъц

    10 0 Отговор
    42 милиона евро за ремонт означава, че ни подаряват ТЕНЕКИЕНИ КОРИТА за бракуване...

    14:47 14.01.2026

  • 51 Този неадекватник

    6 0 Отговор
    По добре да каже с колко матроси военноморските сили разполагат ? Че добре си спомням защо гребният поход след 55 години това лято отмениха ...3 лодки не можаха да напълнят

    14:48 14.01.2026

  • 52 Кой взе комисионната е важно

    10 0 Отговор
    Много са ни потрябвали тия ловци Много... Важното кажи държа пенсио коъ лапна комисионна та хилядарките кой прибра. Дърт, крадлив и изкукал рептил.

    14:48 14.01.2026

  • 53 Ще ги потапяме

    7 0 Отговор
    И морски рифове около остров Болшевик ще правим

    14:50 14.01.2026

  • 54 Министерски набори за избор

    8 0 Отговор
    Хайде на трошките.....а има ли обучен български персонал или пак чужденци със заплати от България, или са директно за скраб?

    14:51 14.01.2026

  • 55 Олееееее, "демокрация" ...

    10 0 Отговор
    И тва било по проект за превъоръжаване на бойния ни флот. 50 годишни бракувани тенекии

    14:52 14.01.2026

  • 56 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щом няма пари за нови":

    Мога да кажа пари хвърлени на вятъра...... Нашите предатели са приели с това да участвуват във войната срещу Русия....

    14:52 14.01.2026

  • 57 ТОГАВА

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Лекар":

    Когато излезете да гласувате и ДА НАКАЖЕТЕ ТУЛУПИТЕ!

    14:53 14.01.2026

  • 58 Направо сте за съд корумпета!

    14 0 Отговор
    То бива бива атлантически недоразумения ама вие сте и клошари

    Коментиран от #66

    14:54 14.01.2026

  • 59 СКРАП...ПЪЪЪЛЕН

    7 0 Отговор
    НЕ ЧЕТИРИ А 44 ГОДИНИ НЯМА ДА ГИ ВЪЗСТАНОВЯТ. ВИЖТЕ ,,ЧАКАЩИТЕ,, ,,ОБСЛУЖВАНЕ,, ЕФКИ 16.......... НЮЮЮЮ БЕЛЕНЕЕЕЕ НЕМЕДЛЕННО ДА СЕ АКТИВИРААААА

    14:55 14.01.2026

  • 60 Някой си

    5 0 Отговор
    Ще плашат Русия с тези стари миночистачи.Деди Запи ги умее тези неща.

    14:55 14.01.2026

  • 61 То матроси няма бре?

    7 0 Отговор
    И добре че няма че ще ги издавите иначе

    14:55 14.01.2026

  • 62 Театър "Сълза и смях 🎭"

    6 0 Отговор
    ...бойният ни флот🤣🤣🤣

    14:56 14.01.2026

  • 63 А някоя дизизелова

    8 0 Отговор
    70 годишна подводница кога? А? Че филма на ужасите да е пълен

    14:56 14.01.2026

  • 64 Удри с лопатата

    6 0 Отговор
    На ви тези счупени боклуци, ама си ги оправете за 42млн.

    14:58 14.01.2026

  • 65 лицето на герберската корупция

    6 0 Отговор
    Золуми в последния момент.Всичко това после следващото правителство да го скрапира.

    14:58 14.01.2026

  • 66 Къв съд бре

    8 0 Отговор

    До коментар #58 от "Направо сте за съд корумпета!":

    То нали за това ги държат тея на тази преклонна възраст. Че да не могат и затвор да доживеят

    14:59 14.01.2026

  • 67 ТИР

    3 0 Отговор
    Явно няма да има платноходки , следващата стъпка е вдигане на годината на запасняците ,,,
    ако нещо се обърка кой ще държи пушка ...

    14:59 14.01.2026

  • 68 Хихи

    5 0 Отговор
    пак изкупуваме скрапта на натювците ...

    14:59 14.01.2026

  • 69 Хихи

    5 0 Отговор
    пак изкупуваме скрапта на натювците ...

    14:59 14.01.2026

  • 70 Всеки ден

    6 0 Отговор
    Сме свидетели на герберски кражби и правителството дЖилезку до дупка ще вреди

    15:02 14.01.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Лост

    4 0 Отговор
    Първият кораб щял да бъде изпратен тази година.Само не знаели коя фирма да изберат за доставката DHL или някоя друга.Щял са бъде като конструктор Лего и сглобен в България.

    15:03 14.01.2026

  • 73 Ей пе де рас

    3 0 Отговор
    Да ти е 6а май ката с тая цензура.

    15:03 14.01.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Изгнили тенекии за България щото

    6 0 Отговор
    ЕС планира подкрепа от 90 млрд. евро за Украйна през следващите две години..

    Коментиран от #86

    15:06 14.01.2026

  • 76 бай Митко

    7 0 Отговор
    Мам ти да еб дърта, проста! Миришеш на пръст и пак вредиш на народа!

    15:07 14.01.2026

  • 77 в оставка и пак с поразии

    6 0 Отговор
    Герберски кражби и комисионни до последно.

    15:07 14.01.2026

  • 78 батСали

    3 0 Отговор
    По добре да купят "дънни ловци"... че бая неща ше има по дъното от коалицията на желаещите...

    15:07 14.01.2026

  • 79 Не,че нещо,ама...

    7 0 Отговор
    ...България купува 7 кораба от Белгия и Нидерландия, но корабите се предоставят безплатно?

    15:08 14.01.2026

  • 80 Георгиев

    5 0 Отговор
    Що се гърчите? Поели сте задача по линия на НАТО да осигурявате пътя покрай брега до Одеса. Път за доставка на оръжие. Другото е ала бала. Ама нали Киев минира Черно море? Забравихте. Играете на война. Белгия и Холандия си чистят боклуците, ние ги приемаме и модернизираме. Чрез ремонт. 42 млн. Евро!!! Е, те тука ще се цепят комисионните и за изпращачите и за този псевдо министър, и за водопада - зер, последния подписа във Франция. Ето затова е блъскане с лактите. Затова ще ни трябва нов 10.09. И ниви затвори. Няма нужда да са като белгийските.

    15:10 14.01.2026

  • 81 Мокой

    3 0 Отговор
    Правителството в оставка не трябва да приема никакви, ама никакви решения!!!
    Пък тоя дъртофясалия що не си гледа пенсията, ами набълбука държавата с още милиони!

    15:11 14.01.2026

  • 82 за ремонт и възстановяване на пълен

    4 0 Отговор
    скрап
    и чекмеджета
    на разни бръмбАри

    15:11 14.01.2026

  • 83 Жбръц

    2 0 Отговор
    Белгиеца са отърва от стара железария,но видиш ли,ни прави огромен жест.Защо не поръчате поне два риболовни кораба? Каквито имахме, преди Великия Преход.Но да принадлежат на държавата,с държавна фирма за доставка на улова.На този народ ,деца и възрастни му трябва риба,много риба,ако искате здрава нация.Сега как да е консумират поне 2 пъти седмично,като килограм съсухрена,замразена скумрия,гони 10-12 лева/ кг.Но не,ние ще пръскаме милиони,за Далаверимпекс.Дано народа избере нови и такива,който да хвърлят на бо клука,тази схема,с Конституцията и домова книга.Подава оставка,но продължава реално да управлява,заедно с лежащите тарикати в НС.Така,ако не се избере Служебен кабинет,могат да ни връткат до есента,да разпродават ,концесионират имущество за милиарди.Другият вариант,( защото на Радев са вързани,той само узаконява) е да монтират отново Главчо,който е тяхна пионка.240 главоча са много за 6 милиона души.120 са предостатъчно.Придружено от праг поне 6%, ,a за субсидиране 4%.

    15:12 14.01.2026

  • 84 Маринов

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Душко":

    Браво, Душко! Хареса ми!

    15:13 14.01.2026

  • 85 Евала

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щом няма пари за нови":

    А народа, нека да ходи да скача по площадите. И изведнъж, хоп, запас, казарма...

    15:14 14.01.2026

  • 86 бай Митко

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Изгнили тенекии за България щото":

    Тези милиарди ще се плащат от "Коалицията на желаещите" в която ни набута росен - водопада!

    15:19 14.01.2026

  • 87 Урко

    0 0 Отговор
    Можеш да купуваш нещо само за къщата ти. Престани да купуваш боклука на запада. Ще ги паркираш при ефките ли?

    15:24 14.01.2026

  • 88 604

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стар миночистач":

    много знаеш ко е било по соца и що всичко се мери със соца, само знам че са се правили огромни транспортни кораби в БГ.....

    15:26 14.01.2026

  • 89 Стига бе

    1 0 Отговор
    Господарите вместо да нарежат на скрап боклуците си, вече ги пласират на робите им от Източна Европа. Както ядем боклуци, които не стават и за кучешка храна. Жалкото съществувание на бившата държава България, превърната в евро-атлантическа колониална кочина.

    15:29 14.01.2026

  • 90 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Сичката Мара фтасъла

    15:29 14.01.2026

