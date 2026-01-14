България купува от Белгия и Нидерландия седем кораба минни ловци

Правителството в оставка прие решение за одобряване на сключването на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба - минни ловци, с което по същество стартираме още един модернизационен проект за превъоръжаване. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на брифинг след редовното заседание на кабинета в оставка.
Четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия, а три ще бъдат предоставени от Нидерландия.
Цената на тези кораби е политическа по същество - те се предоставят на България безплатно. Общата сума обаче за ремонт и възстановяване на пълните способности на корабите през следващите 4 години е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде изпратен през тази година, след като завършат процедурите по договаряне, каза Запрянов.
Той допълни, че и сега военноморските сили разполагат с три такива кораба, които са доставени през предходните години от Белгия и Нидерландия.
Според министъра в оставка доставката на корабите е важна, за да се доразвият противоминните способности на въоръжение сили, тъй като все още оперират такива кораби от съветско време. Някои от тях вече са накрая на своя експлоатационен ресурс. Миналата година един от тези кораби беше изведен от експлоатация и предстои извеждането от експлоатация на такива кораби, така че ние с това решение и с тези договори ще постигнем плавно заменяне на старите противоминни кораби с нови, каза Запрянов.
По думите му с това решение на правителството в оставка се започва пети проект за модернизация на армията.
1 Щом няма пари за нови
Коментиран от #38, #56, #85
14:12 14.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:12 14.01.2026
3 Краде се
14:12 14.01.2026
4 Шопо
Така се управлява държава, даваш оставка и правиш каквото искаш.
14:12 14.01.2026
5 нали
Коментиран от #8
14:13 14.01.2026
6 Факти
14:16 14.01.2026
7 Тома
14:16 14.01.2026
8 УНИзян
До коментар #5 от "нали":Те не дават. Вземат ни ги.
14:18 14.01.2026
9 Коня Солтуклиева
Трупа се народа, евтиния...
---Обаче върви заедно с кокошка за 200 лева..."
... Приказка
Коментиран от #23
14:18 14.01.2026
10 604
Коментиран от #33
14:18 14.01.2026
11 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
НАЙ ПОСЛЕ! 😁
СЪС РУСИЯ Е СВЪРШЕНО.😮
ВЕЧЕ НЯМА ДА МОГАТ ДА МИНИРАТ ДЕМОКРАТИЧНОТО УКРАИНСКО ЧЕРНОМОРИЕ. ПОНЕ ДО МЕСЕЦ АПРИЛ. СЛЕД ТОВА ПЪК НЯМА ДА ИМА НУЖДА .
"ЩОТО НЯМА ДА ИМА УКРАИНСКО ЧЕРНОМОРИЕ.
😆 🤣😝
14:20 14.01.2026
12 Дън Бай
14:20 14.01.2026
13 Змията
14:22 14.01.2026
14 Подмяна
14:23 14.01.2026
15 Какъв
14:23 14.01.2026
16 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:25 14.01.2026
17 Кога го обявихте
14:25 14.01.2026
18 Ивелин Михайлов
14:26 14.01.2026
19 Най - обичате
14:27 14.01.2026
20 Титак
14:28 14.01.2026
21 ООрана държава
14:28 14.01.2026
22 Всички партии са вредни
Никакво гласуване.
Коментиран от #26
14:28 14.01.2026
23 Въобще
До коментар #9 от "Коня Солтуклиева":Не е приказка, уважаема Коня ! И Ламите, и другите Чудовища който унищожават села и градове и желаят човешки жертви , са съвсем истински ! Долитат от Канада , Брюксел , Вашингтон , Банкя , Ардино.......
14:29 14.01.2026
24 Тоя му е лесно
Те и самолетите трябваше да дойдат, и да се използват, ама ....
14:29 14.01.2026
25 модернизационен проект
14:30 14.01.2026
26 Нещо
До коментар #22 от "Всички партии са вредни":не сте в час! Как пък не разбрахте, че системата у нас е:
Който не гласува - гласът му отива за прасето и тиквата ...
Коментиран от #44
14:31 14.01.2026
27 Ама само "минни ловци"
14:31 14.01.2026
28 Герп боклуци
14:32 14.01.2026
29 Кви противоминни способности бре
14:33 14.01.2026
30 Олееееее, "демокрация" ...
14:34 14.01.2026
31 Евродебил
14:35 14.01.2026
32 И защо купуваме
14:35 14.01.2026
33 Стар миночистач
До коментар #10 от "604":Бангия ама готова. Ние и при соца нов кораб не вземахме а най малко 10 - 15 годишни. Така че нищо ново. Проблема е в екипажите, за тези пари няма много мераклии. А сега има и раабота пълно е с мини и дронове.
Коментиран от #88
14:36 14.01.2026
34 Рибарите мини не са видели
14:36 14.01.2026
35 И естествено
14:38 14.01.2026
36 мда
14:38 14.01.2026
37 Мунчо
14:39 14.01.2026
38 Пумата обещал
До коментар #1 от "Щом няма пари за нови":Ти ли ще воюваш с тях, вземат ги да "възпират" Русия?
14:39 14.01.2026
39 Атлантизма е еманацията на нацизма...
14:40 14.01.2026
40 Атлантик стана синоним на фекален
14:41 14.01.2026
41 Невероятна глупост !
14:42 14.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Фряш е от мини
14:43 14.01.2026
44 Факт
До коментар #26 от "Нещо":Отива в празния чувал, разбирачо
14:44 14.01.2026
45 Лекар
Коментиран от #57
14:44 14.01.2026
46 Утилизацията
14:45 14.01.2026
47 Софиянец
Даже всеки евроатлантически дбил по едно водно колело и в Черно море!
14:46 14.01.2026
48 Запрянов, Защо Копувате толкова много
14:47 14.01.2026
49 Душко
С корабите ще е същото.Ще търсим на хоризонта Летящият холандец!Крадци от висша класа сте!
Само космически кораб не сте купували на гърба на народа,с него да пиете кафе на Луната!
Изринване и измитане до край,трябва!
Коментиран от #84
14:47 14.01.2026
50 Бойкот на О.Л.Хлъц
14:47 14.01.2026
51 Този неадекватник
14:48 14.01.2026
52 Кой взе комисионната е важно
14:48 14.01.2026
53 Ще ги потапяме
14:50 14.01.2026
54 Министерски набори за избор
14:51 14.01.2026
55 Олееееее, "демокрация" ...
14:52 14.01.2026
56 Европеец
До коментар #1 от "Щом няма пари за нови":Мога да кажа пари хвърлени на вятъра...... Нашите предатели са приели с това да участвуват във войната срещу Русия....
14:52 14.01.2026
57 ТОГАВА
До коментар #45 от "Лекар":Когато излезете да гласувате и ДА НАКАЖЕТЕ ТУЛУПИТЕ!
14:53 14.01.2026
58 Направо сте за съд корумпета!
Коментиран от #66
14:54 14.01.2026
59 СКРАП...ПЪЪЪЛЕН
14:55 14.01.2026
60 Някой си
14:55 14.01.2026
61 То матроси няма бре?
14:55 14.01.2026
62 Театър "Сълза и смях 🎭"
14:56 14.01.2026
63 А някоя дизизелова
14:56 14.01.2026
64 Удри с лопатата
14:58 14.01.2026
65 лицето на герберската корупция
14:58 14.01.2026
66 Къв съд бре
До коментар #58 от "Направо сте за съд корумпета!":То нали за това ги държат тея на тази преклонна възраст. Че да не могат и затвор да доживеят
14:59 14.01.2026
67 ТИР
ако нещо се обърка кой ще държи пушка ...
14:59 14.01.2026
68 Хихи
14:59 14.01.2026
69 Хихи
14:59 14.01.2026
70 Всеки ден
15:02 14.01.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Лост
15:03 14.01.2026
73 Ей пе де рас
15:03 14.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Изгнили тенекии за България щото
Коментиран от #86
15:06 14.01.2026
76 бай Митко
15:07 14.01.2026
77 в оставка и пак с поразии
15:07 14.01.2026
78 батСали
15:07 14.01.2026
79 Не,че нещо,ама...
15:08 14.01.2026
80 Георгиев
15:10 14.01.2026
81 Мокой
Пък тоя дъртофясалия що не си гледа пенсията, ами набълбука държавата с още милиони!
15:11 14.01.2026
82 за ремонт и възстановяване на пълен
и чекмеджета
на разни бръмбАри
15:11 14.01.2026
83 Жбръц
15:12 14.01.2026
84 Маринов
До коментар #49 от "Душко":Браво, Душко! Хареса ми!
15:13 14.01.2026
85 Евала
До коментар #1 от "Щом няма пари за нови":А народа, нека да ходи да скача по площадите. И изведнъж, хоп, запас, казарма...
15:14 14.01.2026
86 бай Митко
До коментар #75 от "Изгнили тенекии за България щото":Тези милиарди ще се плащат от "Коалицията на желаещите" в която ни набута росен - водопада!
15:19 14.01.2026
87 Урко
15:24 14.01.2026
88 604
До коментар #33 от "Стар миночистач":много знаеш ко е било по соца и що всичко се мери със соца, само знам че са се правили огромни транспортни кораби в БГ.....
15:26 14.01.2026
89 Стига бе
15:29 14.01.2026
90 Хасковски каунь
15:29 14.01.2026