Мъж скочи пред влака край Кюстендил

На 8 август пътническият влак, пътуващ по линията Кюстендил – София, е блъснал мъж.

Сигналът е подаден в 18:39 ч. в ОДМВР чрез тел. 112 от началника на влака, който е съобщил, че мъжът е изскочил внезапно пред влака.

Местопроизшествието е посетено от дежурна полицейска група и медицински екип, който е констатирал смъртта на 38-годишния мъж.

Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Малко преди инцидента – в 18:13 ч, е постъпил сигнал от майката на 38-годишния мъж, която съобщила, че той е оставил прощална бележка и тя не може да се свърже с него.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.