Новини
България »
Мъж скочи пред влака край Кюстендил

11 Август, 2025 13:50 677 14

  • самоубийство-
  • релси-
  • влак

Мъж скочи пред влака край Кюстендил - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 8 август пътническият влак, пътуващ по линията Кюстендил – София, е блъснал мъж.

Сигналът е подаден в 18:39 ч. в ОДМВР чрез тел. 112 от началника на влака, който е съобщил, че мъжът е изскочил внезапно пред влака.

Местопроизшествието е посетено от дежурна полицейска група и медицински екип, който е констатирал смъртта на 38-годишния мъж.

Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Малко преди инцидента – в 18:13 ч, е постъпил сигнал от майката на 38-годишния мъж, която съобщила, че той е оставил прощална бележка и тя не може да се свърже с него.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    5 1 Отговор
    явно не е чел конвергентния доклад

    13:52 11.08.2025

  • 2 Млад

    7 0 Отговор
    мъж.... Явно е бил в безизходица и не е виждал смисъл да живее . Зачестяват застрашително самоубийствата.

    13:53 11.08.2025

  • 3 Българин

    7 0 Отговор
    Още една статистика за щастливият живот в България!!!

    13:56 11.08.2025

  • 4 От един лекар в линейка

    3 0 Отговор
    Хора ако ще се самоубивате търсете да сакочите от 10 етаж (минимум) или подобна височина , имаче рискувате само да се нараните и със сигурност травмирате машиниста

    14:01 11.08.2025

  • 5 Тома

    2 0 Отговор
    Стана всеки ден млади мъже да се самоубиват.Ако не скочат от високо ще е пред влака.Не е на хубаво тази работа

    Коментиран от #8

    14:05 11.08.2025

  • 6 О йееееееее

    2 2 Отговор
    Това е страхотнооо

    14:06 11.08.2025

  • 7 Мъж скочи пред влака край Кюстендил

    3 1 Отговор
    Поне да беше запалил пожари преди това....

    14:07 11.08.2025

  • 8 Сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    бързат за €врозоната !

    Коментиран от #11

    14:07 11.08.2025

  • 9 Ей такива най много ме дразнят

    3 1 Отговор
    Вместо революция и атентати да направят, взели да се самоубиват

    Коментиран от #13

    14:09 11.08.2025

  • 10 Българин

    3 1 Отговор
    СТИГА СТЕ САБОТИРАЛИ ВЛАКОВЕТЕ БЕ КАМИКАДЗЕТА! РЕДОВНО ЗАКЪСНЯВАМ ЗАРАДИ ВАС!

    Коментиран от #14

    14:09 11.08.2025

  • 11 копейките

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сигурно":

    давате фира

    14:19 11.08.2025

  • 12 К.К

    2 0 Отговор
    Докато управляващите безгрижно си ваканцуват, хората се самоубиват от безизходица и безсилие. Следва да очакваме и самозапалванията. Хора, животът е дар! Не го отнемайте заради гнусни негодници и престъпници. Бъдете силни и смели, борете се, заради собственото си достойнство. Трябва да смажем алчната двуглава ламя.

    14:20 11.08.2025

  • 13 А ти

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ей такива най много ме дразнят":

    кВо си направил освен да киснеш във вмирисаната си бащина панелка?

    14:22 11.08.2025

  • 14 КУПИ СИ РОЛС РАЙС С ЕВРОПАРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    ИБАЧКАЙ ЗА СИСТЕМАТА ТРЕПЕЩА НАРОДЕЦА

    14:23 11.08.2025

