На 8 август пътническият влак, пътуващ по линията Кюстендил – София, е блъснал мъж.
Сигналът е подаден в 18:39 ч. в ОДМВР чрез тел. 112 от началника на влака, който е съобщил, че мъжът е изскочил внезапно пред влака.
Местопроизшествието е посетено от дежурна полицейска група и медицински екип, който е констатирал смъртта на 38-годишния мъж.
Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница. Малко преди инцидента – в 18:13 ч, е постъпил сигнал от майката на 38-годишния мъж, която съобщила, че той е оставил прощална бележка и тя не може да се свърже с него.
Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
1 мърсула
13:52 11.08.2025
2 Млад
13:53 11.08.2025
3 Българин
13:56 11.08.2025
4 От един лекар в линейка
14:01 11.08.2025
5 Тома
Коментиран от #8
14:05 11.08.2025
6 О йееееееее
14:06 11.08.2025
7 Мъж скочи пред влака край Кюстендил
14:07 11.08.2025
8 Сигурно
До коментар #5 от "Тома":бързат за €врозоната !
Коментиран от #11
14:07 11.08.2025
9 Ей такива най много ме дразнят
Коментиран от #13
14:09 11.08.2025
10 Българин
Коментиран от #14
14:09 11.08.2025
11 копейките
До коментар #8 от "Сигурно":давате фира
14:19 11.08.2025
12 К.К
14:20 11.08.2025
13 А ти
До коментар #9 от "Ей такива най много ме дразнят":кВо си направил освен да киснеш във вмирисаната си бащина панелка?
14:22 11.08.2025
14 КУПИ СИ РОЛС РАЙС С ЕВРОПАРИ
До коментар #10 от "Българин":ИБАЧКАЙ ЗА СИСТЕМАТА ТРЕПЕЩА НАРОДЕЦА
14:23 11.08.2025