ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК

ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК

11 Август, 2025 18:26

Номинационната комисия за КПК допусна трима от кандидатите до изслушване

ПП сезира ЕК за нарушения в процедурата за избор на ръководство на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Продължаваме Промяната" сезира Европейската комисия за нарушения в процедурата за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

От партията отбелязват, че въпреки сериозните съмнения за политическа обвързаност и необходимостта да се преразгледа съставът на Номинационната комисия за избор на членове на КПК, днес тя е започнала работа по избора, уточни news.bg.

От ПП посочват, че са изпратили писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и до еврокомисаря по правосъдие и върховенство на закона Майкъл Макграт, в което изразяват сериозни притеснения относно избора на политически неутрален и независим ръководен орган на КПК.

Изтъква се, че стартиралият процес на подбор за ръководство на КПК се развива в изключително съкратени срокове, които не осигуряват достатъчно време за номинации и за адекватен обществен контрол. Според ПП има сериозни процедурни и съдържателни опасения относно състава на Номинационната комисия, която играе решаваща роля в предварителния подбор на кандидатите за КПК.

В писмото се цитират две становища до парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, внесени от депутати от ПП-ДБ.

В първото становище се отбелязва, че двама членове на Номинационната комисия - Силвия Къдрева и Венера Милова - не отговарят на изискванията за независимост по чл. 3 от Правилата на Номинационната комисия.

Посочва се, че Къдрева е поддържала преки йерархични и професионални отношения с двама кандидати за членове на КПК допреди два месеца, което поражда явни съмнения относно нейната безпристрастност.

Милова пък е заемала последователни ръководни административни длъжности в институции, управлявани от ГЕРБ, както на местно, така и на национално ниво, което показва силно политическо обвързване с партията, чиито кандидати сега тя трябва обективно да оценява.

Становището заключава, че и двамата членове трябва да бъдат незабавно заменени, а работата на Номинационната комисия да бъде прекратена до назначаването на нови и независими членове.

Второто становище се отнася до процедурни нарушения при назначаването на член на Номинационната комисия от Висшия адвокатски съвет (ВАдвС). Според официалния протокол от заседанието на ВАдвС от 23 юли 2025 г. назначаването на Нина Седефова като член на Номинационната комисия е взето по време на извънредно заседание, на което част от членовете на ВАдвС са изразили сериозни опасения относно спазването на действащите процедурни правила. Поради кратките срокове, поставени от парламента, не е спазен чл. 120 от Закона за адвокатурата, който изисква извънредните заседания да се провеждат присъствено, с най-малко 14-дневно писмено предизвестие и при физическото присъствие на две трети от членовете на Съвета, отбелязват от ПП.

Освен това са отправени твърдения за близки професионални връзки с политически обвързани лица за Седефова, включително и факта, че синът ѝ е адвокат на депутат от ДПС-Ново Начало в дело тип SLAPP срещу разследващи журналисти. В становището се призовава парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията официално да изиска разяснения от ВАдвС и Седефова, преди тя да продължи да изпълнява ролята си в Номинационната комисия.

От ПП изтъкват, че тези проблеми показват, че настоящият процес не може да осигури политически независим избор на ръководство на КПК.

Източник:


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой полезен идиот от Брюксел

    2 4 Отговор
    взе това путинофилско племе в ЕС?

    18:28 11.08.2025

  • 2 Наблюдател

    0 3 Отговор
    Тръмп и Путин ще се срещат в петък в Русия.

    Коментиран от #3

    18:36 11.08.2025

  • 3 И нищо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    няма да промени ситуацията от тези старци

    18:42 11.08.2025

  • 4 Ха ха ха а така

    4 1 Отговор
    Тия от Пипа и Прибира , не спряха да се жалват , като башжалкарите на България , е нЕма по-големи смешници

    18:45 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Некой

    2 0 Отговор
    Хайде пак, търсят технически грешки. До преди това бяха доволни от избора за комисията.

    А кмета на Варна дефакто си призна!

    18:50 11.08.2025

  • 7 академик педерасденков

    0 0 Отговор
    ние подкрепяме правителството на престъпниците шиши и бою, изплащаите кредитите и яжте ойро

    18:51 11.08.2025

  • 8 Промяната

    1 2 Отговор
    Недопустимо е ключов орган като КПК да бъде овладяван с процедурни хватки и политически зависимости. Подкрепям усилията на "Продължаваме Промяната" да защитят принципите на прозрачност и независимост, като сезират ЕК за случващото се с Номинационната комисия.
    България има нужда от реална борба с корупцията, не от фалшиви конкурси с предизвестени финалисти.

    Коментиран от #11

    18:55 11.08.2025

  • 9 Промяна

    1 1 Отговор
    Доносници шарлатанскидокъде ли ще стигнат Мошенициииии Вън от българският парламент позор сте

    18:56 11.08.2025

  • 10 Мнениу

    1 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС с патериците си ИТН и БСП са Фалшификатори!!!
    ГЕРБ и ДПС с патериците си ИТН и БСП правят
    фалшиви конкурси с предизвестени финалисти, по този начин искат политически да завладеят КПК и да бият с нея единствената си опозиция Продължаваме Промяната!

    Коментиран от #12

    18:58 11.08.2025

  • 11 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяната":

    Фалшивата наглее доносници

    18:58 11.08.2025

  • 12 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мнениу":

    10 само ти си истински ли хахахаха

    18:59 11.08.2025

  • 13 КПК = ГЕРБ/ДПС Ново Начало

    1 1 Отговор
    КПК с "независими" кадри от ГЕРБ и назначения с предистория?
    Познат сценарий: бързи процедури, съмнителни избори, без обществен контрол.
    Добре че ПП вдигнаха шум и сезираха ЕК – защото явно тук никой не смята да спазва елементарни принципи на почтеност.
    Борба с корупцията не се прави със зависимости.

    18:59 11.08.2025

  • 14 киру тъпуту

    2 1 Отговор
    линда ме взе на работа да меся козунаци...... искаше ми се да продължа в ново начало но уви....

    Коментиран от #16

    18:59 11.08.2025

  • 15 Превзетата държава от Шишо и Боко!

    1 1 Отговор
    "Независимост", ама по нашенски:
    – единият член на комисията работил до вчера с кандидатите
    – другата – цял живот в структурите на ГЕРБ
    И после се чудим защо ЕК трябва да ни следи под лупа.
    Браво на ПП, че реагираха. Ако не друго – поне някой още брои правилата за нещо.

    19:00 11.08.2025

  • 16 Не е по темата!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "киру тъпуту":

    Объркал си се нещо!

    19:01 11.08.2025

  • 17 Продължаваме Промяната са единствени

    1 1 Отговор
    Изразявам пълна подкрепа към действията на "Продължаваме Промяната" по сезирането на ЕК относно нарушенията в процедурата за избор на ръководство на КПК.
    Прозрачността, независимостта и законността не са формалности – те са основа на всяко истинско правосъдие.
    Настояваме за нов състав на Номинационната комисия и прекратяване на опитите за политически контрол над антикорупционния орган.

    19:02 11.08.2025

  • 18 Възмутен

    1 0 Отговор
    ГЕРБ и ДПС Ново Начало искат да овладеят КПК с "техни хора" и да бият с нея по удинствената истинска опозиция Продължаваме Промяната!

    ГЕРБ и ДПС Ново Начало не спазват нито Законите, нита това да има прозрачност, да няма конфликт на интереси.

    ГЕРБ и ДПС Ново Начало газя всичко най-брутално и безцеремонно!

    19:05 11.08.2025

  • 19 Педипе

    0 0 Отговор
    Моля, другарко! Петърчо ми ближе сладоледа.

    19:06 11.08.2025

