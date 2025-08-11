Новини
България »
Над 45 души от сунгурларското село Скала са евакуирани

Над 45 души от сунгурларското село Скала са евакуирани

11 Август, 2025 22:45 479 8

  • пожар-
  • сунгурларе-
  • село-
  • скала

80 души гасят на терен

Над 45 души от сунгурларското село Скала са евакуирани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 45 души от сунгурларското село Скала са евакуирани заради пожара, който четвърти ден бушува в близост до населеното място. Над 80 пожарникари, горски служители и доброволци са на терен за справяне с огъня.

Няма опасност за жителите на село Скала, съобщи за БНР областният управител на Бургас Владимир Крумов.

"Хората са евакуирани от къщите и са позиционирани в централната част на селото, където е безопасно. Има автомобил с екип на БЧК, осигурени са вода и храна, първа помощ. Огънят го спряхме, няма опасност да влезе в населеното място. Има 1 изгоряла къща, на втората къща покрива и 1 селскостопанска постройка", изброи Крумов.

Утре в 7.30 се очаква да се включат и 30 души от армията с гасачески инструменти, за да бъде приключен целият фронт на пожара, съобщи Крумов.

Огънят бе овладян в късния следобед, но ураганният вятър отново го разпали. Областният управител посочи:

"Спецификата е, че тръгва много силен ураганен вятър, който го вдига и го върти в различни посоки, пръска на много голямо разстояние въглени-високата температура, сухата трева и се разгорява веднага."


Австралия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като ги евакуирахте?

    1 0 Отговор
    Дадохте им вода , храна. Гладни ли ги изгонихте от имотите им?

    23:22 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Защо цената на храната се качва нагоре?

    2 0 Отговор
    Защо Джелязко се крие от народа ?

    Коментиран от #6

    23:40 11.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тайно си харчи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Защо цената на храната се качва нагоре?":

    крадените пари....

    00:00 12.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пожари

    0 0 Отговор
    катастрофи безводие картели цензура неграмотност ниски заплати високи цени прогнила инфраструктура обезлюдяване липса на правосъдие умишлено обезлесяване и унищожаване на всичко...тикви мунчовци гуцита прасета комундета копейки мутри мутреси....

    00:10 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове