Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в неформалното видеоконферентно заседание на Съвет "Външни работи“.
Това посочи focus-news.net.
В рамките на заседанието бяха обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на ЕС за Украйна.
В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. Българският първи дипломат подчерта:
"Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред. Докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. Мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.“
Българският министър посочи още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена.
Министрите на външните работи на държавите членки на ЕС обсъдиха и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ. "България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа. Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, което би позволило продължаването на усилията за примирие. Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно.“ - заяви българският външен министър. В допълнение, министър Георгиев препотвърди готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Георг Георгиев
07:14 12.08.2025
2 Ротшилд
07:14 12.08.2025
3 Докога
07:15 12.08.2025
4 Крум
07:15 12.08.2025
5 Късо име
07:16 12.08.2025
6 Свали си прашките
07:17 12.08.2025
7 ахаххаах
07:17 12.08.2025
8 ха ха
07:19 12.08.2025
9 С такива нищожества
07:20 12.08.2025
10 Сатоши
07:21 12.08.2025
11 Да му го туря в
07:22 12.08.2025
12 Факти
Коментиран от #28
07:23 12.08.2025
13 Баш софиянец
07:23 12.08.2025
14 Абе гошу
07:24 12.08.2025
15 СЛОНА
ТУК РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ КАРДИНАЛНО ОТ МЕЧОКА И НЕ ДРАЗНЕТЕ МЕЧОКА ,ЧЕ ЩЕ ВИ ИЗЯДЕ ЗА ТРЕТИ ПЪТ И ТО ЗА ВИНАГИ!!!
07:27 12.08.2025
16 Изкукуригал
07:29 12.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Няма случай просто
07:30 12.08.2025
19 Моше
07:31 12.08.2025
20 Гюйзер
07:31 12.08.2025
21 Обективни истини
И ти барабар с мъжете или жените да кажете някоя глупост
07:32 12.08.2025
22 божееее
07:33 12.08.2025
23 Някой
07:33 12.08.2025
24 нннн
07:34 12.08.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Българин
07:34 12.08.2025
27 Всичко в Израел е
07:34 12.08.2025
28 СЛОНА
До коментар #12 от "Факти":И ОТНОВО ПРОЧИСТВАНЕ ОТ СОРОСИ И ЕВРОТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ТВАРИ
07:35 12.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пълен смях
07:38 12.08.2025
31 Точен
07:39 12.08.2025
32 дядото
07:39 12.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 9689
07:41 12.08.2025
35 Анонимен
07:42 12.08.2025
36 Пасмина гнусна
07:43 12.08.2025
37 защо
русото гадже
полата тясна
да си покаже
и се провикна
на микрофона
оп-саа оп-саа
07:43 12.08.2025
38 Урсуланска
07:44 12.08.2025
39 Георги
07:45 12.08.2025
40 Жалък
07:45 12.08.2025
41 Ти бе лайййнйо нещастен
07:46 12.08.2025
42 Иво
07:47 12.08.2025
43 Наблюдател
Но няма да спра да повтарям:
- тези 70% които от инат и простотия не отидоха да гласуват, направиха това възможно.
Яжте им сега.... попарата.
07:48 12.08.2025