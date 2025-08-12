Новини
България »
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена

Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена

12 Август, 2025 07:09 673 43

  • георг георгиев-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • руска агресия-
  • мир-
  • примирие

Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в неформалното видеоконферентно заседание на Съвет "Външни работи“.

Това посочи focus-news.net.

В рамките на заседанието бяха обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на ЕС за Украйна.

В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. Българският първи дипломат подчерта:

"Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред. Докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. Мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.“

Българският министър посочи още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена.

Министрите на външните работи на държавите членки на ЕС обсъдиха и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ. "България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа. Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, което би позволило продължаването на усилията за примирие. Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно.“ - заяви българският външен министър. В допълнение, министър Георгиев препотвърди готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георг Георгиев

    71 4 Отговор
    Поредния Идиот на Амбразурата!!

    07:14 12.08.2025

  • 2 Ротшилд

    51 4 Отговор
    Сложих ли ви евреин с българо-подобно име за външен министър? Ахахах

    07:14 12.08.2025

  • 3 Докога

    48 3 Отговор
    Докога евреи ще движат външната политика на Se ля н дури ст @ н?

    07:15 12.08.2025

  • 4 Крум

    62 5 Отговор
    Гоше,много ги разбираш ти тези работи. Я,като толкова искаш санкции, хващай рейса и бегом в крайна да защитаваш зеленоя наркоман.

    07:15 12.08.2025

  • 5 Късо име

    45 4 Отговор
    Еврейското име на този Георг е Шимон Израел.

    07:16 12.08.2025

  • 6 Свали си прашките

    42 4 Отговор
    И ако си мислиш ,че си много смел и мъжествен с брада и мустаци-

    07:17 12.08.2025

  • 7 ахаххаах

    48 5 Отговор
    Георг АХАХАХАХХА... Аве моше, що се страхуваш да излезеш с еврейското си име пред хората???

    07:17 12.08.2025

  • 8 ха ха

    41 5 Отговор
    урсулетките много активни бре , на практика санкциите срещу русия удрят живота на европейците , това скъпите ни вождове го знаят много добре но продължават не от омраза към русия а от омраза към собственото си население

    07:19 12.08.2025

  • 9 С такива нищожества

    47 5 Отговор
    България нищо добро не я чака. Чак ме е гнус

    07:20 12.08.2025

  • 10 Сатоши

    36 5 Отговор
    Тебе пък кой те е питал бе индианец

    07:21 12.08.2025

  • 11 Да му го туря в

    31 4 Отговор
    " координация с трансатлантическите партньори"

    07:22 12.08.2025

  • 12 Факти

    30 4 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    Коментиран от #28

    07:23 12.08.2025

  • 13 Баш софиянец

    31 4 Отговор
    Българските политици са безумно тъпи. Такива глупендери с лупа да ги търсиш трудно ще намериш. То бива тъпундрел, бива, ама това е извън вкящаква поносимост!

    07:23 12.08.2025

  • 14 Абе гошу

    23 4 Отговор
    Та не те подари Винету вместо куче на единствения нормален в света политик г-н Путин. Да му служиш за изтривалка на ботушите.

    07:24 12.08.2025

  • 15 СЛОНА

    17 3 Отговор
    И ДА ВЗИМА И ДА НЕ ВЗИМА УЧАСТИЕ ТУК НЕ Е НА УЧИЛИЩЕ!!!
    ТУК РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗИМАТ КАРДИНАЛНО ОТ МЕЧОКА И НЕ ДРАЗНЕТЕ МЕЧОКА ,ЧЕ ЩЕ ВИ ИЗЯДЕ ЗА ТРЕТИ ПЪТ И ТО ЗА ВИНАГИ!!!

    07:27 12.08.2025

  • 16 Изкукуригал

    20 3 Отговор
    Еееххх какви велики дипломати са туй герберите добре че случихме на образовани политици друго си е да си чел Винету

    07:29 12.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма случай просто

    15 3 Отговор
    Тези бооклуци нещо смислено да са направили. Просто няма.

    07:30 12.08.2025

  • 19 Моше

    18 3 Отговор
    Тоя за пост и служба и Г@з@т на Буци е лизал освен ръцете

    07:31 12.08.2025

  • 20 Гюйзер

    13 3 Отговор
    На тоз си му личи отдалече

    07:31 12.08.2025

  • 21 Обективни истини

    15 4 Отговор
    Абе по се р Ко спри да повтаряш, като папагал, каквото ти пуснат урсулите, стига вече шльокавица моабети, втръснахте до писване с глупости те си.
    И ти барабар с мъжете или жените да кажете някоя глупост

    07:32 12.08.2025

  • 22 божееее

    14 4 Отговор
    Аман от Кирякстефчофци,антибългари и сатани на тоя народ

    07:33 12.08.2025

  • 23 Някой

    12 3 Отговор
    Най-добре външното министерство да се закрие и да остане някаква агенция за подпомагане на закъсали българи в чужбина. Нямат правото да обслужват чужди интереси, а само и единствено на народа на България. Държавен служител който обслужва чужд интерес е предател и мястото му е в затвора.

    07:33 12.08.2025

  • 24 нннн

    14 1 Отговор
    Наш Герги не само ръка; и много по- надолу може да целува и ближe.

    07:34 12.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    10 0 Отговор
    Беляне

    07:34 12.08.2025

  • 27 Всичко в Израел е

    12 1 Отговор
    устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основано на правилата на международен ред нали жалко нищожество ? .....

    07:34 12.08.2025

  • 28 СЛОНА

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    И ОТНОВО ПРОЧИСТВАНЕ ОТ СОРОСИ И ЕВРОТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ТВАРИ

    07:35 12.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пълен смях

    12 1 Отговор
    Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато Европа фалира и се разпадне. Има и друг вариант да копува руски ресурси от САЩ на 4 пъти по-високи цени. Това води до неконкурентност затваряне на заводи и бизнеси. И тоя е много умен каквото им кажат това говорят.

    07:38 12.08.2025

  • 31 Точен

    5 0 Отговор
    Който е гласувал за ГЕРБ, да си изяде месата от яд...

    07:39 12.08.2025

  • 32 дядото

    5 0 Отговор
    жалкия целувач на ръце плъх се опитва да плюе върху слона,но му много не достига.

    07:39 12.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 9689

    1 3 Отговор
    Продажните лекета се активизираха.Това нещо е готово и на Путин ръка да цилува.

    07:41 12.08.2025

  • 35 Анонимен

    2 0 Отговор
    Кой го пита?

    07:42 12.08.2025

  • 36 Пасмина гнусна

    3 0 Отговор
    Как па веднъж не казаха: "Правим го в иметото на България защото.... "

    07:43 12.08.2025

  • 37 защо

    0 0 Отговор
    Излезе Радка
    русото гадже
    полата тясна
    да си покаже
    и се провикна
    на микрофона
    оп-саа оп-саа

    07:43 12.08.2025

  • 38 Урсуланска

    3 0 Отговор
    Измет продажна

    07:44 12.08.2025

  • 39 Георги

    1 0 Отговор
    тоя извини ли се на Израел, че е имало българин на пътя на тяхната ракета?

    07:45 12.08.2025

  • 40 Жалък

    1 0 Отговор
    Жълтопаветен мухльо

    07:45 12.08.2025

  • 41 Ти бе лайййнйо нещастен

    2 0 Отговор
    Ти пък какви санкции ще налагаш смотаняк? Я се огледай бре

    07:46 12.08.2025

  • 42 Иво

    0 0 Отговор
    Никой не го пита, но той да се изкажа.

    07:47 12.08.2025

  • 43 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Фурнаджийски лопати и мазни нагаждачи, готови на всичко за собствена облага.

    Но няма да спра да повтарям:
    - тези 70% които от инат и простотия не отидоха да гласуват, направиха това възможно.
    Яжте им сега.... попарата.

    07:48 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове