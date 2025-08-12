Новини
Пожарът в Пирин не стихва. Пети ден продължава борбата с огъня в Сунгурларе

12 Август, 2025 06:55, обновена 12 Август, 2025 07:11 487 2

  • пожари-
  • огън-
  • борба-
  • стихия

Цяла нощ екипи на пожарната бяха на терен в землището на село Сливово край Средец.

Пожарът в Пирин не стихва. Пети ден продължава борбата с огъня в Сунгурларе - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В пет часа тази сутрин, повече от 150 пожарникари, горски, военни и доброволци тръгнаха пеша към двете огнища, които от вчера се разгоряха в Пирин над село Илинденци, предаде БНТ.

Две от разгорелите се над Илинденци огнища са в труднодостъпен терен - гасенето е на ръка. Заради труднодостъпния терен, и днес ще се гаси предимно на ръка, както и с автомобили с помпи. Ще продължи изграждането на просеки за ограничаване на пожара. Огънят е низов, горят предимно сухи треви и храсти. Очаква се в гасенето да се включат отново двата самолета от Швеция, както и хеликоптер. Няма опасност за близките населени места.

Засега огънят не е навлязъл в национален парк Пирин, но се намира на границата на резервата.

Пети ден продължава борбата с огъня в Сунгурларе. Над 20 екипа на пожарната, горски служители и доброволци са на терен за справяне с огнената стихия.Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава.

Близо 50 души от село Скала бяха евакуирани вчера след като беше задействана системата BG-Alert и имаше опасност огъня да влезе в селото. След включването на самолети и хеликоптери в най-критичния момент пожарът в района на селото беше овладян. Няма пострадали и бедстващите хора.Към момента няма опасност за населеното място. От петък, когато избухна пожара, са изгорели над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви.

Цяла нощ екипи на пожарната бяха на терен заради големия пожар, който избухна в петък по обяд в землището на село Сливово край Средец.

Екипите обхождаха терена около село Гранитец, което се намира най-близо до фронта на пожара. Силният вятър през вчерашния ден разпалваше нови огнища, което попречи пожарът да бъде потушен напълно.Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)Към момента пламъците са унищожили над 9000 дка земеделски площи и горски фонд. Остава в сила и бедственото положение, което е в сила за три населени места - Гранитец, Сливово и Синьо Камене.


  • 1 Н.КОЛЕВ

    5 0 Отговор
    ПОМНЯ ЧЕ КАТО ГРЪМНА ЗАВОДА ЦЕХ ОРАЖРЙНИЯ В СОПОТ И.ВАЗОВ ГАСИХА С ПЯНА ОТ ХИЛИКОПТЕР. ТИЯ АРТИСТИ ПОЖЕРНИКАРИТЕ ПАРА ПРАВЯТ В МОМЕНТА И СЕ ПРАВЯТ НА МНОГО РАБОТЕШИ И ЛУДИ.
    ВВЪРЛЯТ САМО ВОДА И ПОЛИВАТ РАСТИТЕЛНОСТА. ПЯНА,ПВНА,ПВНА ЗА ДА ИМА БЪРЗ ЕФЕКТ ОТ ТЯХНАТА РАБОТА ЧЕ БЪЛГАРИЯ ХЕМ ЩЕ ИЗГОРИ ХЕМ ПАРИТЕ ОТИВАТ ЗА ЛУДО.

    07:07 12.08.2025

  • 2 Трета армия Сливен

    2 0 Отговор
    Борисов го е еня не за пожарите, а за наркотрафика на Капъкуле. Днешната армия е толкова жалка, че коментара е излишен, но мантрите са НАТО ни пази. Дано милионите прогонени българи станат съдници на банкянската мутра.

    07:45 12.08.2025

