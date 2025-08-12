Новини
Млекопреработвателите застанаха зад Закона за таван на надценките

12 Август, 2025 12:04 386 12

В България има достатъчно сурово мляко

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Четиринадесет браншови организации в сектор „Мляко и млечни продукти“ излязоха с обща позиция в подкрепа на проектозакона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, изготвен от Министерството на земеделието. Сред основните предложения в законопроекта са въвеждането на таван на надценките за търговците и изискване 50 процента от земеделската продукция в търговските вериги да бъде българска.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров подчерта, че с приемането на закона трябва да се възстанови балансът в цялата верига – от производството до търговията, като крайните потребители получават по-качествени продукти на по-ниски цени.

„Никой не трябва да се притеснява от това, защото в момента нямаме свободно договаряне на цените. От години условията се налагат едностранно, а ако не се съгласим, продажбата на нашите стоки се прекратява. През годините сме плащали различни такси, включително за откриване на магазин и право да продаваме определени артикули, което тежи на българските производители“, коментира пред БНТ Зоров.

По думите му в страната има достатъчно сурово мляко, а от новия закон най-много ще спечелят първичните производители. Той даде пример с цените на някои млечни продукти – невъзможно било кашкавал да струва 11,99 лева за килограм и да е произведен изцяло от мляко, или сирене с прекомерно водно съдържание.

„Този закон, когато въведем определен таван на надценката, ще позволи на потребителя да получи стока на по-ниска цена, а печалбата ще бъде преразпределена към първичния сектор. Човекът, който гледа кравите и произвежда мляко, ще има право на 10 процента надценка върху своите разходи, вместо да продава на загуба, както е сега“, заяви още председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.

Проектозаконът е част от по-широка инициатива за защита на българските производители и насърчаване на предлагането на родна продукция в големите търговски вериги.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доят

    4 0 Отговор
    наред , и крави и хора !

    12:06 12.08.2025

  • 2 Зоров

    7 1 Отговор
    Е под крилото на шиши и е нормално да го защитава. Но Зоров произвежда най-нискокачествена продукция, замърсява най-много, вероятно крие данъци. Затова таван на надценките не го притеснява. Той достатъчно си докарва от млечни продукти без мляко. Не купумам “Зоров”

    12:10 12.08.2025

  • 3 от село

    3 0 Отговор
    Всичко е менте. Преди 30 г.след три дена киселото мляко вкисваше ,а сега държи 6 месеца.

    12:10 12.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    От Зоров не купувам нищо. Там всичко е измама.

    12:12 12.08.2025

  • 5 Ще застанат

    2 0 Отговор
    Защото са наясно че в България има търгаши въшки паразити и безделници които обират всички ни със спекулативни цени! Разкарайте паразитите, от тях няма никаква производствена и възвръщаема стойност за държавата и за производителя.

    12:13 12.08.2025

  • 6 Инна Петрова

    2 1 Отговор
    Разбира се, чв трябва да има таван!

    12:13 12.08.2025

  • 7 интересно

    5 1 Отговор
    Не вярвам на никакви български организации, защото някой защитава ли бизнеса в България, това значи, че мачка народа. Знаем, че големите бизнеси в България са в ръцете на ДС агентите,тъмно червените комунисти,а те не мислят никога за българския потребител,а единствено за колко повече ще спечелят от гърба на българина. Един пример. Прясното мляко в магазина в България е в пъти по скъпо от магазина в Западна Европа. Нито заплатите в България са по високи от Западна Европа, нито наемите са по високи от Западна Европа,а изведнъж млякото за българина е по скъпо. Къде отива разликата, естествено в джоба на българските чорбаджии .

    Коментиран от #9

    12:13 12.08.2025

  • 8 Казуар

    1 2 Отговор
    Появи се информация, че млекарят Зоров е бил видян в Солун да кара Ламборгини, имал имот там.

    12:18 12.08.2025

  • 9 Прав си

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "интересно":

    Къде отива разликата между спекулативните цени и брутално ниските доходи. За укриваните печалби, доходи, осигуровки, данъци. Тези сиви пари не се губят, те отиват някъде. И то най-вече в хотели, имоти, сгради, апартаменти, джипове, яхти, самолети, банкови сметки. И тези мизерни хора много добре се научиха да се крият от очите на хората и да изнасят зад граница.

    12:20 12.08.2025

  • 10 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    На Зоров Пършевицата са пълно менте

    12:20 12.08.2025

  • 11 Ртъ

    0 1 Отговор
    Бг е циганския клозет на света и бугаруте ядат цигански говнца

    12:21 12.08.2025

  • 12 Ахх

    0 0 Отговор
    Този на снимката много прилича на руски олигарх.

    12:24 12.08.2025

