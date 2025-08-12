Млекопреработвателите застанаха зад Закона за таван на надценките

Четиринадесет браншови организации в сектор „Мляко и млечни продукти“ излязоха с обща позиция в подкрепа на проектозакона за веригата на доставки на земеделски продукти и храни, изготвен от Министерството на земеделието. Сред основните предложения в законопроекта са въвеждането на таван на надценките за търговците и изискване 50 процента от земеделската продукция в търговските вериги да бъде българска.

Председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров подчерта, че с приемането на закона трябва да се възстанови балансът в цялата верига – от производството до търговията, като крайните потребители получават по-качествени продукти на по-ниски цени.

„Никой не трябва да се притеснява от това, защото в момента нямаме свободно договаряне на цените. От години условията се налагат едностранно, а ако не се съгласим, продажбата на нашите стоки се прекратява. През годините сме плащали различни такси, включително за откриване на магазин и право да продаваме определени артикули, което тежи на българските производители“, коментира пред БНТ Зоров.

По думите му в страната има достатъчно сурово мляко, а от новия закон най-много ще спечелят първичните производители. Той даде пример с цените на някои млечни продукти – невъзможно било кашкавал да струва 11,99 лева за килограм и да е произведен изцяло от мляко, или сирене с прекомерно водно съдържание.

„Този закон, когато въведем определен таван на надценката, ще позволи на потребителя да получи стока на по-ниска цена, а печалбата ще бъде преразпределена към първичния сектор. Човекът, който гледа кравите и произвежда мляко, ще има право на 10 процента надценка върху своите разходи, вместо да продава на загуба, както е сега“, заяви още председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.

Проектозаконът е част от по-широка инициатива за защита на българските производители и насърчаване на предлагането на родна продукция в големите търговски вериги.