Ще спре ли спекулата на пазара „Магазинът за хората”

Новата държавна инициатива за създаване на „Магазин за хората“ с минимални надценки предизвика разнопосочни реакции. Според правителството веригата ще предлага основни храни с до 10% надценка, с приоритет за българските стоки. Очаква се това да се случва в партньорство с Централния кооперативен съюз, както и онлайн. Първият обект ще заработи на територията на област Пловдив. Темата коментира в ефира на "Здравей, България" председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Димитър Зоров.
„Не само аз съм привърженик, а въобще млечният бранш подкрепя тази стъпка. Ние виждаме в това нещо някаква алтернатива, някакъв коректив на пазара. Разликата в обикновените магазини и "този за хората" ще е една единствена - нивото на надценката. Така че ние не смятаме, че с тези магазини ще бъдат задоволени потребителските нужди, защото те ще бъдат по един-два в град, поне такива са намеренията, които слушаме. Дано се вдигне шум и потребителите да разберат истинските цени и надценките и къде са проблемите. Защото досега слушаме от най-различни икономически анализатори, които никога нямат нито един работен ден в реалното производство, как производителите са най-облагодетелстваните, а пък никой не иска да се занимава с производство и с животновъдство”, обясни Зоров. По думите му разчитат на отзвука, както е станало преди години с бензиностанциите, които са пуснали по-ниски цени.
Според него не става дума за политически интереси и не е възможно да се купуват гласове по време на избори в тези магазини.
„Всички привърженици на големите търговски оператори и техните лобисти търсят всячески под вола теле. Как ще купите гласове с по-ниски цени на стоките в магазина при положение, че на никой не е забранено да продава с такива надценки?”, попита той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Човек
08:55 08.08.2025
2 коментар
09:01 08.08.2025
3 дядо поп
09:02 08.08.2025
4 Искам да видя
Коментиран от #6
09:07 08.08.2025
5 жяоиа
Коментиран от #8
09:07 08.08.2025
6 цавсе
До коментар #4 от "Искам да видя":Той и сега си го дава във веригите на Германия дето техния шпионин от Банкя ги настани в България, но цената в магазина е над 20 лв. Дават му на производителя 14-15 лв, а другото се изнася за да се хранят немските фашисти и бандера фашистите в Украйна. Българина храни немски и укра бандера фашисти. Гарантирано от ГЕРБ и боклуци дето искат да крадат с тях, мИрси.
09:12 08.08.2025
7 Шиши изнуди ГЕРБ
09:12 08.08.2025
8 Маскудското Ню-ню
До коментар #5 от "жяоиа":Умееш да бълваш глЮпости.
Хвала !
Вземам те в екипа ми !!!
Коментиран от #12
09:17 08.08.2025
9 така ще крадат легално
09:18 08.08.2025
10 Емигрант
09:21 08.08.2025
11 за пари говорят цифри и числа...
09:22 08.08.2025
12 цдява
До коментар #8 от "Маскудското Ню-ню":И кое точно е глЮпост бре калъф??? Кое не ти хареса??? Милиарди за развитие на земеделие и българските села потънаха, и вече няма нито села нито селско стопанство. Кое точно е глЮпост??? Ама вие платените драскачи на ГЕРБ и другарчета толкова можете. Трябва и вас да ви ритат за берекет като се почне.
Коментиран от #15, #19
09:25 08.08.2025
13 Мирослав
09:29 08.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами ти сам си противоречиш
До коментар #12 от "цдява":Значи хем милиарди за селското стопанство,хем пък нямало селско стопанство?Тогава значи ГЕРБ само краде.
Коментиран от #17
09:30 08.08.2025
16 Емигрант
09:31 08.08.2025
17 Ти изглежда не си
До коментар #15 от "Ами ти сам си противоречиш":развит мисловно по рождение ?
09:33 08.08.2025
18 Историк
09:35 08.08.2025
19 АГАТ а Кристи
До коментар #12 от "цдява":"уважаеми" ТОВАРИШ,
Селското стопанство бе батисано от вас, в началото на 90-те години. /тогава нямаше ГЕРБ/
ПЛЮЕЙКИ по Зайчара, пак плюеш по вас, защото и той е комунист и в топли отношения с настоящия "бащица" Путлер
09:38 08.08.2025
20 Емигрант
09:38 08.08.2025
21 стоки за 12 милярда
09:39 08.08.2025