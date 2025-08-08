Новини
Ще спре ли спекулата на пазара „Магазинът за хората"

8 Август, 2025

  • димитър зоров-
  • мляко-
  • сирене-
  • кашкавал

Разликата в обикновените магазини и "този за хората" ще е една единствена - нивото на надценката

Ще спре ли спекулата на пазара „Магазинът за хората” - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Новата държавна инициатива за създаване на „Магазин за хората“ с минимални надценки предизвика разнопосочни реакции. Според правителството веригата ще предлага основни храни с до 10% надценка, с приоритет за българските стоки. Очаква се това да се случва в партньорство с Централния кооперативен съюз, както и онлайн. Първият обект ще заработи на територията на област Пловдив. Темата коментира в ефира на "Здравей, България" председателят на Асоциацията на млекопроизводителите Димитър Зоров.

„Не само аз съм привърженик, а въобще млечният бранш подкрепя тази стъпка. Ние виждаме в това нещо някаква алтернатива, някакъв коректив на пазара. Разликата в обикновените магазини и "този за хората" ще е една единствена - нивото на надценката. Така че ние не смятаме, че с тези магазини ще бъдат задоволени потребителските нужди, защото те ще бъдат по един-два в град, поне такива са намеренията, които слушаме. Дано се вдигне шум и потребителите да разберат истинските цени и надценките и къде са проблемите. Защото досега слушаме от най-различни икономически анализатори, които никога нямат нито един работен ден в реалното производство, как производителите са най-облагодетелстваните, а пък никой не иска да се занимава с производство и с животновъдство”, обясни Зоров. По думите му разчитат на отзвука, както е станало преди години с бензиностанциите, които са пуснали по-ниски цени.

Според него не става дума за политически интереси и не е възможно да се купуват гласове по време на избори в тези магазини.

„Всички привърженици на големите търговски оператори и техните лобисти търсят всячески под вола теле. Как ще купите гласове с по-ниски цени на стоките в магазина при положение, че на никой не е забранено да продава с такива надценки?”, попита той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек

    14 4 Отговор
    В магазина за хората ще се гласува по време на избори. За по голямо улеснение на ХОРАТА бюлетината щ.е е попълнена.

    08:55 08.08.2025

  • 2 коментар

    17 1 Отговор
    Аз пък искам да питам щом магазина на Пеевски щял да се нарича " за хората", тези сегашните, за кого са тогава, за не човеците или...??? Толкова години ни внушаваха мантрата,че държавата е лош стопанин и че за да станем като страните от западния блок трябва да се приватизира масово! Така и се случи, унищожи се всичко държавно, но сега дойде "феномена" и о чудо....отново се връщаме към държавното под формата на не много удачното име според мен "магазин за хората"! Защото пак питам, тези сегашните за кого са, не са ли за хора???

    09:01 08.08.2025

  • 3 дядо поп

    21 2 Отговор
    Уж сме демокрация , няма референдуми. Уж имаме пазарна икономика , държавата определя цените. Имаме си високо платени управници , държава няма. Уж имаме здравеопазване , оказва се , че имаме търговски дружества , ха сега де!

    09:02 08.08.2025

  • 4 Искам да видя

    13 2 Отговор
    Как Зоров ще си продава сиренето по 10лв,вместо по 25 както досега.

    Коментиран от #6

    09:07 08.08.2025

  • 5 жяоиа

    20 1 Отговор
    Боклука от ГЕРБ банкя, от 2009 г граби България и днес нямаме и селско стопанство. Всичко съсипа този лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин. И със дирника си пълни чекмеджето, и парите за селата и селското стопанство ги ограбиха с калинки ГЕРБ. Милиарди изчезнаха и няма никаква следа от тях, Няма село, няма производство. Само ограбени пари от ГЕРБ и другарчета. Сега се яде мляко направено без мляко??? Слава на Господ Иисус Христос, тоя мръсен циганин поне не е министър. Сега е време цялата банда ГЕРБ и ятаци да бъдат изгонени завинаги от управлението на България. От всичко са грабили тези паразити. Оставка на мръсниците.

    Коментиран от #8

    09:07 08.08.2025

  • 6 цавсе

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Искам да видя":

    Той и сега си го дава във веригите на Германия дето техния шпионин от Банкя ги настани в България, но цената в магазина е над 20 лв. Дават му на производителя 14-15 лв, а другото се изнася за да се хранят немските фашисти и бандера фашистите в Украйна. Българина храни немски и укра бандера фашисти. Гарантирано от ГЕРБ и боклуци дето искат да крадат с тях, мИрси.

    09:12 08.08.2025

  • 7 Шиши изнуди ГЕРБ

    6 1 Отговор
    За създаването на тези "магазини", като поиска закриването на КПК.

    09:12 08.08.2025

  • 8 Маскудското Ню-ню

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "жяоиа":

    Умееш да бълваш глЮпости.
    Хвала !
    Вземам те в екипа ми !!!

    Коментиран от #12

    09:17 08.08.2025

  • 9 така ще крадат легално

    2 1 Отговор
    литър мляко е 1 лев . така го изкупуват . а от 7-8 литра се прави кило кашкавал . с примеси . демек 8-9 лева е цената . сиренето е на две . 4 лева . а сега ще го дават без пари за 15 лева , или 8 евро . нахалство . ще се задавят от свръх печалби . като рибата . без пари в морето , язовира , езерото , реката . а на магазина 80 лева . така се става милионер . данък 0,0000014 процента и инфлация 0, 000000024 процента . ще видиме и столичани хубави коли скоро . ламбо , бентли . да . сигурен съм .

    09:18 08.08.2025

  • 10 Емигрант

    11 1 Отговор
    Вие сте смешна и трагична държава, не е възможно да се говори за спекула след като имате законно разрешено производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ! В България съм в момента и не намирам стока с по-ниска цена от западно европейска нито в хранителна верига, нито в магазин за строителена стока, нито в домашни потреби, всичко което съм видял е с по-висока цена ! Живеете ли или съществувате дори и това не можете да разберете ? Говорят ви политиците за спекула и как да се борят с нея, а в същият момент точно те я осъществяват, вместо веднага да започнат проверки и наказания, те дават гратисни периоди от кога ще започнат проверки ха ха ха ! Лесно ви лъжат чрез медиите тези които си избрахте УЖ да ви подобрят живота с обещания които вече 35 години ПОВТАРЯТ нагло без да се срамуват от измамите си ! Що за примитивен народ сте останали в тази територия на упадък ?

    09:21 08.08.2025

  • 11 за пари говорят цифри и числа...

    6 1 Отговор
    При надценка от 10% е невъзможно един магазин да оцелее, ако си плаща всички изисквания от държавата.Това вчера ви го написах, с конкретни факти.имате да плащате,ДОО,ЗОО , ДЗПО, патенти , заплати и върху заплатите 10% се плаща към държавата ,отделно от предните ДОО итн.отделно преки данъци ,ток,вода ,каов апарат.Какъв оборот трябва да правиш за да плащаш това.В бг ,освен веригите има много хранителни малки магазини.вие ги обричате на затваряне!Направено е да имат длъжници на тефтера и да гласуват за някой си.Това е очеизвадно.Защо го повтаряте за да дразните ,хората разбиращи от пари и правещи пари?

    09:22 08.08.2025

  • 12 цдява

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Маскудското Ню-ню":

    И кое точно е глЮпост бре калъф??? Кое не ти хареса??? Милиарди за развитие на земеделие и българските села потънаха, и вече няма нито села нито селско стопанство. Кое точно е глЮпост??? Ама вие платените драскачи на ГЕРБ и другарчета толкова можете. Трябва и вас да ви ритат за берекет като се почне.

    Коментиран от #15, #19

    09:25 08.08.2025

  • 13 Мирослав

    3 2 Отговор
    Помним как се ползваха магазините на Ковачки по време на избори. Вместо да дава заплати на работниците си, той им плащаше с ваучери, които важаха само за неговите магазини. Но в тези магаини нямаше нищо и хората в тях се биеха за по няколко кренвирша. Тогава им се казваше - ако се съберат в секцията толкова и толкова гласа за моите кандидати, в магазина и салам ще докараме... Сега в тези магазини ще се поддържа изкуствен дефицит и ще се продава само на избрани и послушни хора. По селата и малките градове това ще оказва много силно влияние.

    09:29 08.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами ти сам си противоречиш

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "цдява":

    Значи хем милиарди за селското стопанство,хем пък нямало селско стопанство?Тогава значи ГЕРБ само краде.

    Коментиран от #17

    09:30 08.08.2025

  • 16 Емигрант

    3 1 Отговор
    Вместо да ви баламосват с цени в лева и евро, ПО-ДОБРЕ Е НА ВСЯКА ЦЕНА В ЛЕВА ПОД НЕЯ ДА ОТРАЗЯТ КАКВА Е ЦЕНАТА В ЕВРО В К8ЯТО И ДА Е ЗАПАДНА ДЪРЖАВА НАПРИМЕР ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА СРАВНИТЕ КОЛКО СТЕ ИЗОСТАНАЛИ МИСЛОВНО И НАПРЕДНАЛИ ПОСЛУШНО !

    09:31 08.08.2025

  • 17 Ти изглежда не си

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами ти сам си противоречиш":

    развит мисловно по рождение ?

    09:33 08.08.2025

  • 18 Историк

    3 0 Отговор
    Отново веднага ми изтриха коментара. Истината е,че ченгето Зоров 32 години вилнее в млечния бранш и го съсипва, а всички му плащаме къщите,хотелите,бинтлитата и яхтите в Гърция. Всички търпим твърде дълго това безчинство и този грабеж на огромните средства за развитие на земеделието от ЕС за личното обогатяване на ченгетата за сметка на народа. Най-скъпите млечни продукти в ЕС ,защото крадците управляват държавата и живота ни.

    09:35 08.08.2025

  • 19 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "цдява":

    "уважаеми" ТОВАРИШ,
    Селското стопанство бе батисано от вас, в началото на 90-те години. /тогава нямаше ГЕРБ/
    ПЛЮЕЙКИ по Зайчара, пак плюеш по вас, защото и той е комунист и в топли отношения с настоящия "бащица" Путлер

    09:38 08.08.2025

  • 20 Емигрант

    5 1 Отговор
    Не е толкова срамно, че сте опростачена нация, срамното и античовешкото е, че ви управляват хора посочени в списъкът "Магнитски", бивши мутри, настоящи чалгаджии и комунисти ! Дори амазонските племена не биха допуснали такава гавра със себе си ?

    09:38 08.08.2025

  • 21 стоки за 12 милярда

    2 1 Отговор
    седят по складове . високата цена държи капиталиста с голяма банкова сметка . така спекулираха с олиото , с хляба . не ми пречат . на един заплатник като вдигнат с 120 лева заплатата и 20-30 стоки също ги вдигат 5-6 лева . тока по 5 пъти , парното с 470 процента . не ме учудва вече . да ходят на море . цаца 49 лева . праскови по 24 лева .

    09:39 08.08.2025

