Специализиран екип на ВМС унищожи дрон, изхвърлен от морето край Созопол

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) извърши разузнаване и унищожаване на дрон, намерен днес, 12 август на плаж „Харманите“, Община Созопол. Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас.
След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.
По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински, групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът. Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част.
От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи.
В 11:20 ч дронът е унищожен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дротът е украйнски
Немогли да определят
Неможачи
То беше снимана камерата на долната част на дрона което говори че е наблюдателен не боен те немогли да определят страшни специалисти
14:22 12.08.2025
2 Грешка
14:24 12.08.2025
3 мдааа
Коментиран от #8
14:28 12.08.2025
4 Богомил Райнов
Нашите са същите циркаджии като украинските евроатланти.
Сега ще асфалтират мястото, за да спасят имиджа на ПРДБ,БСП, ГЕРБ, ДПС1 и Пеевски. Абе управляващите да са невинни, а народът да е в калта.
14:31 12.08.2025
5 толкова могат наще военни-смях
Коментиран от #22
14:33 12.08.2025
6 Българин
Коментиран от #10
14:38 12.08.2025
7 Питане
14:38 12.08.2025
8 ???
До коментар #3 от "мдааа":А твоя матушка сколька лет ?
14:40 12.08.2025
9 Мисит
14:41 12.08.2025
10 И кво ?!
До коментар #6 от "Българин":Не е важно ! Сега ще слушаш господарите от Сащ и Турция , и ще пееш !
14:42 12.08.2025
11 Хохо Бохо
14:47 12.08.2025
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
14:48 12.08.2025
13 адмирал-свързочник Тагар Тъпанарев
14:53 12.08.2025
14 Последният софиянец
15:01 12.08.2025
15 унищожители на умрел дрон
15:03 12.08.2025
16 Последния Софиянец
15:05 12.08.2025
17 6666
15:06 12.08.2025
18 Мдааааааа
15:07 12.08.2025
19 Исторически факт !
Два държавни в Божурище и Ловеч и един частен българо-италиански в Казанлък.
Производството е започнало още през 1925 г.
България е била на 9 място в света по производство на самолети с общо произведени 1100 самолета.
После ли?
После идват руснаците.
Заводите са разкостени и машините са изнесени в Русия.
Коментиран от #23
15:08 12.08.2025
20 Кепе
15:12 12.08.2025
21 Обучителен постер
15:17 12.08.2025
22 ЩО НЕ ГО ИЗУЧИХТЕ, БАЛЪЦИ?
До коментар #5 от "толкова могат наще военни-смях":ЯВНО Е НАТОВСКИ ЩО НАБЪРЗО СА ГО УНИЩОЖИЛИ А НЕ СА ГО РАЗУЧИЛИ НАШИТЕ СПЕЦОВЕ. ТАКА Е В КОЛОНИЯТА, ПО ТЕЛЕФОНА КАЗВАТ И НАШИТЕ ЛАКЕЙ ИЗПЪЛНЯВАТ.
15:18 12.08.2025
23 Поточна линия
До коментар #19 от "Исторически факт !":За съвременните плиткоумни работилницата е завод.
15:22 12.08.2025