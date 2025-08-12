Новини
Специализиран екип на ВМС унищожи дрон, изхвърлен от морето край Созопол

12 Август, 2025 14:19 878 23

  • дрон-
  • хармани-
  • созопол

Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част

Специализиран екип на ВМС унищожи дрон, изхвърлен от морето край Созопол - 1
Снимка: МО
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) извърши разузнаване и унищожаване на дрон, намерен днес, 12 август на плаж „Харманите“, Община Созопол. Искането за участие на военнослужещите е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас.

След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.

По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински, групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът. Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част.

От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи.

В 11:20 ч дронът е унищожен.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дротът е украйнски

    21 0 Отговор
    И както предния път го унищожиха за да покрият всичко
    Немогли да определят
    Неможачи
    То беше снимана камерата на долната част на дрона което говори че е наблюдателен не боен те немогли да определят страшни специалисти

    14:22 12.08.2025

  • 2 Грешка

    19 0 Отговор
    Защо го унищожихте? Да го бяхте изследвали. Със седмици го е лашкала водата, трудно ще гръмне при транспортиране.

    14:24 12.08.2025

  • 3 мдааа

    25 1 Отговор
    Тагаренковщина, прикриват украинската агресия срещу невинните туристи?

    Коментиран от #8

    14:28 12.08.2025

  • 4 Богомил Райнов

    20 1 Отговор
    Заметоха следите от натовската техника.

    Нашите са същите циркаджии като украинските евроатланти.

    Сега ще асфалтират мястото, за да спасят имиджа на ПРДБ,БСП, ГЕРБ, ДПС1 и Пеевски. Абе управляващите да са невинни, а народът да е в калта.

    14:31 12.08.2025

  • 5 толкова могат наще военни-смях

    13 0 Отговор
    наще военни като са видяли дрона и са се изпуснали от страх няколко пъти сега се къпят и сменят нови памперси

    Коментиран от #22

    14:33 12.08.2025

  • 6 Българин

    0 7 Отговор
    България и българите сме просто инструмен за величието на Русия. Да служим на Кремъл и Путин е нашата основна задача на тази земя! Това е нашият генетичен код!

    Коментиран от #10

    14:38 12.08.2025

  • 7 Питане

    3 2 Отговор
    А от пасоля ЧТО сказали ???

    14:38 12.08.2025

  • 8 ???

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "мдааа":

    А твоя матушка сколька лет ?

    14:40 12.08.2025

  • 9 Мисит

    4 1 Отговор
    Геройство! Юнаци!

    14:41 12.08.2025

  • 10 И кво ?!

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Не е важно ! Сега ще слушаш господарите от Сащ и Турция , и ще пееш !

    14:42 12.08.2025

  • 11 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Щом е неизвестен значи, че е украински. Тъй знам аз. Ега някой братя динени натресат подобен с яхтите си.

    14:47 12.08.2025

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор
    Ето за това сме на това дередже За един пършив очукан и осуркан остатък от дрон чак някакъв адмирал задействали

    14:48 12.08.2025

  • 13 адмирал-свързочник Тагар Тъпанарев

    4 0 Отговор
    Голяма мистерия - -дронът е модел Орлан-10

    14:53 12.08.2025

  • 14 Последният софиянец

    2 1 Отговор
    Мои съученик, който е бил част от екипа на ВМС, унищожил дрона, е с откъснат ляв крак и дясна ръка до лакътя. Изгаряния по лицето. Медиите мълчат.

    15:01 12.08.2025

  • 15 унищожители на умрел дрон

    4 0 Отговор
    хахах - нема такива циркаджии като БНА.

    15:03 12.08.2025

  • 16 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Унищожиха доказателствата .

    15:05 12.08.2025

  • 17 6666

    4 0 Отговор
    Медали и доживотни пенсии за героите разузнали и самоотвержено унищожили смъртоносния дрон !

    15:06 12.08.2025

  • 18 Мдааааааа

    2 0 Отговор
    Тая година доста народ ходиха на морето с тъщата. Сутрин я пускаш пред тебе да мине по плажа до чадъра. И после от чадъра до водата и от чадъра до ресторантчето с цаца и бира. За всеки случай. Морето носи дронове, мини и други опасни неща.

    15:07 12.08.2025

  • 19 Исторически факт !

    1 2 Отговор
    Знаете ли, че до 1944 г. в България има три самолетостроителни завода.
    Два държавни в Божурище и Ловеч и един частен българо-италиански в Казанлък.
    Производството е започнало още през 1925 г.
    България е била на 9 място в света по производство на самолети с общо произведени 1100 самолета.
    После ли?
    После идват руснаците.
    Заводите са разкостени и машините са изнесени в Русия.

    Коментиран от #23

    15:08 12.08.2025

  • 20 Кепе

    0 0 Отговор
    Леле, каква процедура, до сапьора стига като развален телефон. Да не броиш колко началници и гледащи , добре,че е бил само един.

    15:12 12.08.2025

  • 21 Обучителен постер

    2 0 Отговор
    Толкова "равноправни" партньори сме в НАТО, че дори не познавате дроновете на "съюзниците", обозначен е украински знаци, но е западен, украинците нищо не могат и не правят.

    15:17 12.08.2025

  • 22 ЩО НЕ ГО ИЗУЧИХТЕ, БАЛЪЦИ?

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "толкова могат наще военни-смях":

    ЯВНО Е НАТОВСКИ ЩО НАБЪРЗО СА ГО УНИЩОЖИЛИ А НЕ СА ГО РАЗУЧИЛИ НАШИТЕ СПЕЦОВЕ. ТАКА Е В КОЛОНИЯТА, ПО ТЕЛЕФОНА КАЗВАТ И НАШИТЕ ЛАКЕЙ ИЗПЪЛНЯВАТ.

    15:18 12.08.2025

  • 23 Поточна линия

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Исторически факт !":

    За съвременните плиткоумни работилницата е завод.

    15:22 12.08.2025

