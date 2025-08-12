ГЕРБ и ПП в спор за системата за пожарогасене Guardian на самолет „Спартан“

Задочна размяна на реплики между ГЕРБ и "Продължаваме промяната" относно закупуването система за гасене на пожари от самолетите „Спартан“.

ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев написа във Facebook, че през 2022 г. правителството "Петков" е купило система за гасене на пожари от самолетите "Спартан" за близо 3.350 млн. eвро. Той изтъква, че три години по-късно тя не може да бъде въведена в експлоатация и че евентуално на четвъртата ще може, но пък има съмнения за нейната ефективност, пояснява Гаджев.

Депутатът задава въпроса защо тази система въобще е купена. „Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари“, изтъкна Гаджев.

"Продължаваме промяната"

Последва позиция на ПП, публикувана във Facebook. „В опит да отклонят вниманието от скандалното си управление, ГЕРБ ровят в историята на „Продължаваме промяната“ и търсят "косъм в яйцето". Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП“, се казва в позицията.

В нея се казва, че правителството на Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на „Спартан“ от 2006 г. се възползва от предвидената в него възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари и се припомня, че кабинетът „Петков“ е свален през лятото на 2022 г. след само осем месеца управление".

"Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 г., а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година. Защо ВВС няма подготвени и квалифицирани пилоти в годините, след като кабинетът „Петков“ е задвижил процеса? Все въпроси, на които управляващите трябва да търсят отговор и решения на моментния проблем с пожарите в своите редици, вместо да атакуват опозицията и да прехвърлят проблема "от болната глава на здравата", пишат още от ПП.

Министерство на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на Гаджев, обяснява по темата, че са дефинирани множество ограничения при подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан".

Подготовката за използване на контейнери Guardian е проведена на симулатор на самолет "Спартан" в „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“, Италия, в авиобаза Враждебна и с изпълнение на тренировъчни полети за десантиране на контейнери Guardian на летище Чешнегирово, обяснява в отговора си Атанас Запрянов. През август 2023 г., след приключване на летателната подготовка, Военновъздушните сили (ВВС) са анализирали и оценили резултатите от подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан", при което са дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите.

Към подготовка за пожарогасене с десантиране на контейнери Guardian се допускат екипажи, подготвени и допуснати до мисия „Десантиране на товари от въздуха с контейнери - Combat/Container Delivery System (C.D.S.)”. Въпреки настояването на BBC от „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ са пропуснали етап от подготовката, а именно - десантиране на леки и средни товарни контейнери. Програмата на „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ за летателна подготовка е била изпълнена в състав на смесен екипаж и не е включила изпълнение на полет за десантиране на контейнери Guardian в състав само на български екипаж, отговаря още министърът.

Към 1 август 2025 г. двамата пилоти, сертифицирани на 22 юни 2023 г. за десантиране на контейнери Guardian, не са достигнали условията за изпълнение на задачата за десантиране на товар от въздуха в състава на екипаж. Към реално изпълнение на мисията се допускат екипажи, запознати с утвърдени техники, тактики и процедури (ТТП) за пожарогасене от въздуха с контейнери Guardian и изготвени към тях Правила и мерки за безопасност. Такива не са налични и към 1 август 2025 г. във ВВС не е постъпила информация за инициатива на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Използването на система Guardian без налични ТТП ще доведе до експоненциално намаляване на ефективността, до увеличаване на риска и застрашително намаляване нивото на безопасност, обяснява Атанас Запрянов.

В ход е подготовката на определените екипажи от авиобаза Враждебна за десантиране на товари от въздуха с контейнери. При достигане на условията и натрупване на необходимия опит е планирано част от тях да започнат подготовка за десантиране на контейнери Guardian. Планирани са и регулярни тренировъчни сесии на симулатор, с какъвто разполагат ВВС на Румъния, посочва още Запрянов.

Реалното изпълнение на задачи ще се извърши след приключване на пълната подготовка и детайлна оценка на обстановката и нивото на приемлив риск, посочва още министърът.

Системата за гасене на пожари Guardian е получена в резултат на договора за закупуване на самолетите Spartan, като цената е 6,7 млн. евро, посочва още Атанас Запрянов.

Христо Гаджев

Междувременно дойде нов отговор на отговора от страна на Христо Гаджев, който в профила си в социалните мрежи написа, че понякога е по-добре да замълчиш, отколкото да се изложиш.

"Явно Продължаваме Промяната не знаят тази мъдрост. Днес пак се изложиха. Направили са услуга (безкористно или не) на фирма доставчик, а се правят на герои. Всичкото с идеята да скрият какви неможачи са били. За да стане истината явна - призовавам МО да публикува кога и какви предложения сме получавали за изпълнение на офсета. Както и дали още тогава не е било ясно какви са цените за експлоатация и дали въобще ще е било възможно да я експлоатираме. Да не се окаже, че всичко е било в интерес на частна фирма, а не на държавата. Тогава ще си понесат ли отговорността? В крайна сметка на промяната (както и на лъжата) краката са къси", посочва в публикацията си във фейсбук Гаджев.