Новини
България »
ГЕРБ и ПП в спор за системата за пожарогасене Guardian на самолет „Спартан“

ГЕРБ и ПП в спор за системата за пожарогасене Guardian на самолет „Спартан“

12 Август, 2025 19:11 672 15

  • пожарогасене-
  • guardian-
  • спартан

Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 г., а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г.

ГЕРБ и ПП в спор за системата за пожарогасене Guardian на самолет „Спартан“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задочна размяна на реплики между ГЕРБ и "Продължаваме промяната" относно закупуването система за гасене на пожари от самолетите „Спартан“.

ГЕРБ

Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев написа във Facebook, че през 2022 г. правителството "Петков" е купило система за гасене на пожари от самолетите "Спартан" за близо 3.350 млн. eвро. Той изтъква, че три години по-късно тя не може да бъде въведена в експлоатация и че евентуално на четвъртата ще може, но пък има съмнения за нейната ефективност, пояснява Гаджев.

Депутатът задава въпроса защо тази система въобще е купена. „Тази авантюра е черен пример на правителствено разхищение на публични средства и следва да бъде сериозно отчетена при сегашните инициативи за закупуване на летателна техника за гасене на пожари“, изтъкна Гаджев.

"Продължаваме промяната"

Последва позиция на ПП, публикувана във Facebook. „В опит да отклонят вниманието от скандалното си управление, ГЕРБ ровят в историята на „Продължаваме промяната“ и търсят "косъм в яйцето". Депутатът от управляващото мнозинство Христо Гаджев се включи неадекватно в темата за пожарите не за да даде решение за кризата и реалните проблеми на хората в момента, а за да атакува ПП“, се казва в позицията.

В нея се казва, че правителството на Петков е първото, което 16 години след договора за закупуване на „Спартан“ от 2006 г. се възползва от предвидената в него възможност да оборудва самолетите с контейнери за гасене на пожари и се припомня, че кабинетът „Петков“ е свален през лятото на 2022 г. след само осем месеца управление".

"Защо самолетите Спартан не са оборудвани по време на управленията на ГЕРБ? Договорът, даващ тази възможност, е от 2006 г., а ГЕРБ управляваха от 2009 до 2021 г. В съседна Румъния системата работи от 2017 година. Защо ВВС няма подготвени и квалифицирани пилоти в годините, след като кабинетът „Петков“ е задвижил процеса? Все въпроси, на които управляващите трябва да търсят отговор и решения на моментния проблем с пожарите в своите редици, вместо да атакуват опозицията и да прехвърлят проблема "от болната глава на здравата", пишат още от ПП.

Министерство на отбраната

Министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на Гаджев, обяснява по темата, че са дефинирани множество ограничения при подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан".

Подготовката за използване на контейнери Guardian е проведена на симулатор на самолет "Спартан" в „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“, Италия, в авиобаза Враждебна и с изпълнение на тренировъчни полети за десантиране на контейнери Guardian на летище Чешнегирово, обяснява в отговора си Атанас Запрянов. През август 2023 г., след приключване на летателната подготовка, Военновъздушните сили (ВВС) са анализирали и оценили резултатите от подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан", при което са дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите.

Към подготовка за пожарогасене с десантиране на контейнери Guardian се допускат екипажи, подготвени и допуснати до мисия „Десантиране на товари от въздуха с контейнери - Combat/Container Delivery System (C.D.S.)”. Въпреки настояването на BBC от „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ са пропуснали етап от подготовката, а именно - десантиране на леки и средни товарни контейнери. Програмата на „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ за летателна подготовка е била изпълнена в състав на смесен екипаж и не е включила изпълнение на полет за десантиране на контейнери Guardian в състав само на български екипаж, отговаря още министърът.

Към 1 август 2025 г. двамата пилоти, сертифицирани на 22 юни 2023 г. за десантиране на контейнери Guardian, не са достигнали условията за изпълнение на задачата за десантиране на товар от въздуха в състава на екипаж. Към реално изпълнение на мисията се допускат екипажи, запознати с утвърдени техники, тактики и процедури (ТТП) за пожарогасене от въздуха с контейнери Guardian и изготвени към тях Правила и мерки за безопасност. Такива не са налични и към 1 август 2025 г. във ВВС не е постъпила информация за инициатива на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Използването на система Guardian без налични ТТП ще доведе до експоненциално намаляване на ефективността, до увеличаване на риска и застрашително намаляване нивото на безопасност, обяснява Атанас Запрянов.

В ход е подготовката на определените екипажи от авиобаза Враждебна за десантиране на товари от въздуха с контейнери. При достигане на условията и натрупване на необходимия опит е планирано част от тях да започнат подготовка за десантиране на контейнери Guardian. Планирани са и регулярни тренировъчни сесии на симулатор, с какъвто разполагат ВВС на Румъния, посочва още Запрянов.

Реалното изпълнение на задачи ще се извърши след приключване на пълната подготовка и детайлна оценка на обстановката и нивото на приемлив риск, посочва още министърът.

Системата за гасене на пожари Guardian е получена в резултат на договора за закупуване на самолетите Spartan, като цената е 6,7 млн. евро, посочва още Атанас Запрянов.

Христо Гаджев

Междувременно дойде нов отговор на отговора от страна на Христо Гаджев, който в профила си в социалните мрежи написа, че понякога е по-добре да замълчиш, отколкото да се изложиш.

"Явно Продължаваме Промяната не знаят тази мъдрост. Днес пак се изложиха. Направили са услуга (безкористно или не) на фирма доставчик, а се правят на герои. Всичкото с идеята да скрият какви неможачи са били. За да стане истината явна - призовавам МО да публикува кога и какви предложения сме получавали за изпълнение на офсета. Както и дали още тогава не е било ясно какви са цените за експлоатация и дали въобще ще е било възможно да я експлоатираме. Да не се окаже, че всичко е било в интерес на частна фирма, а не на държавата. Тогава ще си понесат ли отговорността? В крайна сметка на промяната (както и на лъжата) краката са къси", посочва в публикацията си във фейсбук Гаджев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казуар

    8 1 Отговор
    Когато Бойко за пръв път стана премиер и запретна ръкави да управлява каза, че сърцето го боляло за парите дадени за спартаните и кугарите. Още тогава каза, че НАТО ще ни пази и не обръщаше внимание на армията.

    Коментиран от #8, #11

    19:18 12.08.2025

  • 2 НАЦИОНАЛИСТ

    3 3 Отговор
    В$ИЧКИТ€ $А М А $ К А Р И!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А/разбойкУ, рум€н Крад€в...../ ОСЪДЕН ПРЪВ!
    80г. К А Р М А З Ъ Ф А Т М А Ц И И КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    19:21 12.08.2025

  • 3 Джо

    7 0 Отговор
    Всички празнословещи следва да бъдат метнати насред горски пожар,който оцелее ще знае най- добре.

    19:22 12.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бою циганина

    7 1 Отговор
    аз съм един простпрестъпник лежал в панкрац а после командвал бг мвр-то...... няма такова чудо по цялата планета

    19:23 12.08.2025

  • 6 Милен

    9 0 Отговор
    Абе тези спартани само за пиар акции ли сме ги купили? Засега чуваме за тях само когато трябва да се превози някой донякъде, а по-принцип май са товарни самолети.

    19:27 12.08.2025

  • 7 Госあ

    8 2 Отговор
    Инициативата на къдравата сю я прочетох - да купуват пожарни коли, както се изрази къдравата сю, много пожарни коли ! Отново ПП все пак са тръгнали да правят нещо в правилна посока като направят възможното тия спартани да се ползват за нещо смислено, а не баце да вози бистришките тигри по мачлета. За да се продава, тази система е сертифицирана. Просто недоумявам как българина се е докарал до там да избира тикви да го управляват 15 години !!! Не знам…всичко друго е по - добре ! Без прасето и турците, разбира се с които управляват тиквите в момента

    19:31 12.08.2025

  • 8 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Казуар":

    Ами да беше купил руски бе ! Съвсем сериозно. натото няма изисквания точно към този тип техника. Обаче сърцето не го боли за парите, които плати за прахосмукачките от 70’те и не се знае изобщо кога ще получим и в какво състояние

    19:35 12.08.2025

  • 9 3.14К

    2 1 Отговор
    След Делян Добрев, този Христо Гаджев, е вторият най-голям герберски отпад@к.

    19:41 12.08.2025

  • 10 Ретроградният Меркурий

    3 0 Отговор
    Не само за самолетите, изобщо - много ми е чудно как консервативната /консерви по Алеко/ партия ГЕРБ /реално, модерно костюмирани неокомунисти/ ще отговори адекватно на новите политически и икономически предизвикателства, пред които се изправя светът.

    19:46 12.08.2025

  • 11 НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Казуар":

    ще го пазело , а дори мизерната особа с тоя страхопъзльо на всяка крачка е с охрана , че и в Парламента !

    19:50 12.08.2025

  • 12 ШАРЛАТАНИ ПОЖАРНИКАРИ!

    1 0 Отговор
    КОГАТО СПАРТАН ГАСИ ПОЖАР КИРО И АСЕН ДА СА НА БОРДА НА САМОЛЕТА! ТЕ ПО ХАРВАРДСКИ СА СИ ПРЕДСТАВЯЛИ ЧЕ ЩЕ УРИНИРАТ ОТ ВИСОКО И ЩЕ ГАСЯТ ПОЖАРИ. АМА КОМИСИОННИ СА ВЗЕЛИ, ЧИ КАК?

    19:51 12.08.2025

  • 13 Хаха

    0 0 Отговор
    Въпроса е колко са прибрали Просто идиотите и украинския слуга Тагаренко?

    19:58 12.08.2025

  • 14 Сандо

    0 0 Отговор
    Докато тъпанарите спорят България изгоря.За тия трябва не правосъдна система,а резачка и то колкото по-рано,толкова по-добре.Преди те да са отрязали съдбините на Родината ни.

    20:00 12.08.2025

  • 15 Гаджето на Христо

    1 0 Отговор
    Те ГЕрП, понеже са големи „можачи“, за това сме я докарали до под кривата 🍐круша. 😁

    20:03 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове