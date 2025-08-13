Времето днес, прогноза за сряда, 13 август: Остава слънчево и горещо

През нощта ще е безоблачно, а през деня все така слънчево, предаде БНТ.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток. В Дунавската равнина и в източните райони от страната ще се задържи умерен. Максималните температури ще са без съществена промяна между 32° и 37°, в София около 33°. В повечето части от западната половина от страната и утре остава в сила предупреждение жълт код.

Най-примамливо ще бъде по Черноморието - ще е слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще са около 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще е слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите в курортите ще са от 21° на Алеко до 31° в Банско.

До края на седмицата сянката ще е трудна за откриване. Временни увеличения на облачността се очакват в петък. Без валежи. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Дневните температури ще са най-често между 30° и 35°.