Новини
България »
Инспектор от НАП получи условна присъда за поискан подкуп от 15 000 лева

Инспектор от НАП получи условна присъда за поискан подкуп от 15 000 лева

12 Август, 2025 21:38 794 15

  • инспектор-
  • нап-
  • подкуп

Това била първата вноска от поискан подкуп на обща стойност 45 000 лева. Бизнесменът Огнян Огнянов сигнализирал, че инспекторът му поискал пари, а впоследствие били записани разговорите между двамата

Инспектор от НАП получи условна присъда за поискан подкуп от 15 000 лева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд (ВКС) промени ефективната присъда на данъчния инспектор Любомир Савов и я замени с условна за срок от 3 години. Освен това глобата му беше намалена от 15 000 лева на 10 000 лева. Новината съобщи специализираният правен сайт Lex.bg.

Савов, главен инспектор в Националната агенция за приходите (НАП), беше заловен с белязани 15 000 лева при антикорупционна операция през есента на 2018 г.

Това била първата вноска от поискан подкуп на обща стойност 45 000 лева. Бизнесменът Огнян Огнянов сигнализирал, че инспекторът му поискал пари, а впоследствие били записани разговорите между двамата.

Според обвинението Савов е бил част от ревизионен екип, проверяващ фирмата на Огнянов. На среща с бизнесмена инспекторът заявил, че има несъответствия в документите и че ще бъде съставен акт за над 1 милион лева. След това намекнал, че актът няма да бъде издаден, ако получи определена сума. На срещата присъствала и друга служителка на НАП, която по-късно казала, че е изненадана от думите на колегата си.

По изключение иска 15 000 лева

В разговорите, записани със специални разузнавателни средства, Савов обяснявал, че обичайно вземали 8% от стойността на акта като подкуп, но в този случай искат по 15 000 лева за всеки от тримата участници в проверката. Договорката била сумата да се изплати на три транша, преди издаването на окончателния ревизионен акт в началото на 2019 г.

През 2023 г. Софийският градски съд осъди Савов на 4 години ефективен затвор и глоба от 15 000 лева, а друга служителка от екипа – условно на 3 години. Софийският апелативен съд потвърди присъдата на Савов, но оправда колежката му поради липса на доказателства.

ВКС аргументира решението си с тежкото здравословно състояние на Савов, чистото му съдебно минало и факта, че делото е продължило повече от 6 години. Според съда самото протичане на процеса е имало възпитателен ефект. Съдиите отбелязват, че Савов няма други криминални прояви, има семейство и добро социално обкръжение, което прави условната присъда справедливо наказание.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 0 Отговор
    Разказали са му играта с тази условна присъда ! Ей го на , може и около хиляда пъти да не са го хванали докато е натрупал 15 милиона , но накрая го гепиха и му разкатаха фамилията с цяла условна присъда !!! Да види той !!!

    21:42 12.08.2025

  • 2 ЗАЩОТО

    17 0 Отговор
    ЕПА УСЛОВНА, ЩОТО ТАМ ТОВА Е НОРМАЛНО РЕКЕТИРАНЕ

    21:43 12.08.2025

  • 3 Мексо

    19 0 Отговор
    Гарван гарваново око не вади. Те съдиите като знаят колко повече подкупи взимат и са го съжалили горкичкия. Ето за това няма да се оправи тази кочина никога. Да бягат в чужбина младите докато е време и да не работят...щото иначе по лошо.

    Коментиран от #15

    21:49 12.08.2025

  • 4 Седем

    13 0 Отговор
    години му трябват на българския съд, да наложи условна присъда. За ефективна, сигурно 2-3 по седем, ще им стигнат.

    21:51 12.08.2025

  • 5 A кой е съдията

    8 0 Отговор
    Той колко процента е гепил? И как ще я преборим тая корупция?

    22:02 12.08.2025

  • 6 Пецо

    6 0 Отговор
    Платил е човека където трябва

    22:03 12.08.2025

  • 7 смях

    7 0 Отговор
    А Десислава Иванчева получи 20 години на първа инстанция. Слочаенос!? Не мисла!

    22:08 12.08.2025

  • 8 Е що условна?

    7 0 Отговор
    Тоя сигурно е над закона?

    22:08 12.08.2025

  • 9 Даката

    3 0 Отговор
    Няма само кмета на Варна да пускат я... всички ще ги пуснат...

    22:14 12.08.2025

  • 10 СЪДА ТРЕПЕРИ ОТ ДАНЪЧНИТЕ

    6 0 Отговор
    ШОТО ДАНЪЧНИТЕ АКУ ПОЧНАТ ДА ГИ ПИТАТ ОТДЕ ПАРИ ЗА КЪЩИ В ГЪРЦИЯ ПАРТАМЕНТИ НА ПЪПСА НА ЦЕНТЪРА на града нови ЖИПОВЕ.....

    22:16 12.08.2025

  • 11 бгидиот

    5 0 Отговор
    веднага да се направи началник!!!

    22:19 12.08.2025

  • 12 Цвете

    3 0 Отговор
    Много малко. 😁😗😘😛😜🤗🤭🫢това шега ли е????

    22:32 12.08.2025

  • 13 Цвете

    4 0 Отговор
    Много малко. 😁😗😘😛😜🤗🤭🫢това шега ли е????

    22:32 12.08.2025

  • 14 Тома

    4 0 Отговор
    Тази тежка присъда е получи защото гласува винаги за герб

    22:32 12.08.2025

  • 15 Даката

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мексо":

    Е как да се оправим, като българина разсъждава, че корупцията е корупция, само когато е чужда... След като арестуваха кмета на Варна, за корупция...какво се случи... то не бяха протести, то не беше чудо, да го били пуснели, щото бил "наш човек от ПП ДБ"...? Е, как бе джанъм ще се оправим?

    22:39 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове