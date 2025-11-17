Йордан Иванов: Искаме всеки месец Спецов да се отчита в парламента за "Лукойл"

Настояваме Румен Спецов да идва всеки месец в парламента, за да представя плана си и да докладва напредъка по него!

Това каза пред БНР Йордан Иванов от "Демократична България", депутат от ПГ на ПП-ДБ.

"Същинският проблем с това какво ще прави държавата с "Лукойл" не е преодолян. Назначаването на особен управител е първа стъпка, с която преодоляхме моментна криза".

В предаването "12+3" депутатът съобщи, че е задал поредица от въпроси към министъра на икономиката Петър Дилов, свързани със сделката с оръжейния концерн "Райнметал" и защитата на националния интерес на България, на които не е получил отговор с обяснението, че това е търговска тайна.

"Това е нарушение на закона от страна на министъра, тъй като депутатите могат да получават информация, която е търговска тайна, и са длъжни да я пазят тази тайна, но министърът е длъжен да отговори. От втора страна - моето разбиране е, че когато се инвестират публични пари, не трябва да има търговска тайна. На трето място - отговорите на всички въпроси, които аз задавам, ще ги разберем след обявяването в Търговския регистър на общото търговско дружество, заедно с "Райнметал", т.е. всичко, което аз питам, ще стане публично и явно, но тогава ще е късно и ще правим само изводи дали е защитен, или - не националният интерес".

Новината, че ще има натовско производство в България е добра, единственото ни притеснение е дали е защитен националният ни интерес, подчерта Иванов.

"Публичната информацията за инвестицията на "Райнметал" в България е тревожно оскъдна. Министърът на икономиката отказва да разкрие основни параметри от сделката и това поражда сериозни въпроси за защитата на националния ни интерес.... Той може да бъде защитен единствено, ако справедливите условия бъдат договорени в самото начало. След като дружеството бъде създадено, всяко последващо разминаване ще бъде резултат от това, което властта е договорила на тъмно и оправдала с удобния щит на "търговската тайна". Призовавам министъра на икономиката незабавно да оповести цялата информация по сделката — етапа на преговорите, договорените параметри и поетите ангажименти. Българското общество не може да бъде държано в неведение, когато се вземат решения за най-значимото отбранително партньорство на страната ни от десетилетия.... При разпределение на дяловото участие - 51% срещу 49% възниква ключовият въпрос за управлението: кои решения ще се вземат с обикновено мнозинство и кои — с квалифицирано? Това пряко касае националния интерес и възможността държавата да упражнява контрол върху дружество, в което планира да инвестира милиард лева. Познахте – "търговска тайна", посочи политикът.