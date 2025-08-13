Новини
МВР следи в реално време чрез сателити горските и полските пожари у нас

13 Август, 2025 09:55 420 13

МВР следи в реално време чрез сателити горските и полските пожари у нас - 1
Снимка: МВР
Служителите на отдел „Национален оперативен център” при ГДПБЗН-МВР следят в реално време сателитните данни от европейската система EFFIS за наблюдение на възникналите горски и полски пожари. По този начин се уточняват допълнително данни за възникналите пожари (географско положение, възникнали температурни аномалии по часове показващи развитието на пожара, сателитни данни за унищожените площи и други), съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов, цитиран от БГНЕС.

Системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност, дългосрочна месечна прогноза за температурни и валежни аномалии на територията на страната, статистически данни и новини свързани с оперативната обстановка в страните от Европейския съюз и в други държави. Ползваната информация е ценна с това, че се постига оптимална координация на сили и средства на ГДПБЗН и органите на изпълнителната власт, при отработване на произшествия с голям мащаб и сложност.

При възникнала оперативна необходимост, като национална точка за контакт ГДПБЗН задейства системата Copernicus. За последните две години неколкократно бе поискано картографиране, наблюдение и събиране на данни за възникналите големи и сложни пожари в областите Благоевград, Ямбол, Пловдив и Перник. Информацията, събрана от сателитното наблюдение и картографиране, е публична и дава достъп на заинтересованите лица до пълния обем данни, които могат да бъдат използвани и след ликвидиране на произшествието за оценка на нанесените щети и материални загуби, допълва Митов в отговор на депутатски въпрос.

Ежедневно Оперативният център изпраща информация за очакваната метеорологична и хидрологична прогноза и индекса за пожароопасност на оперативните центрове на Столичната и Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението". При очаквани потенциално опасни метеорологични и хидрологични явления се изготвят и изпращат конкретни указания на териториалните звена на ГДПБЗН, на областните дирекции на МВР и на областните управители, съгласно задълженията им регламентирани в Закона за защита на бедствията.


  • 1 Трол

    2 1 Отговор
    Като натиснат ей онова копче в ъгъла, пожарът угасва.

    09:57 13.08.2025

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    то тъй мевере следят ората, освен и със артифишъл интелиджънс дето гледат и мьжкигьзове

    10:02 13.08.2025

  • 3 Хипотетично

    1 0 Отговор
    С ТОЛ с-мата и с дрон да се отдиференцират възможните подпалвачи.

    10:03 13.08.2025

  • 4 Ту туу

    4 0 Отговор
    Тези не могат себе си да да следя,че сателити били полвали.

    10:04 13.08.2025

  • 5 Факт

    2 1 Отговор
    Информацията трябва да се дава на Министерство на Земеделието, и на производителите от тази сфера. На МЗ трябва да му се придадат управляващи функции над МВР.

    10:04 13.08.2025

  • 6 Уха

    2 0 Отговор
    Черната пантера намериха ли тез смешници

    Коментиран от #13

    10:05 13.08.2025

  • 7 Драган

    3 0 Отговор
    МВР СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ МВР ПРОПУСНАЛИ ДА СИ ВМЕНЯТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ПОТДЪРЖАТ ПОЖАРА ДО ПРИСТИГАНЕ НА ПОЖАРНАТА

    10:09 13.08.2025

  • 8 Иво

    0 0 Отговор
    Тъй наречения човешки фактор не фигурира в системата, а той е най често причина за пожарите напоследък. И изглежда е постоянна величина

    10:16 13.08.2025

  • 9 Гошо

    0 0 Отговор
    Дъъъъъж, бааааасс
    Ей туй да си в клуба на богатити

    10:16 13.08.2025

  • 10 дядо поп

    2 0 Отговор
    По важно е пожара да се следи а не да се гаси!

    10:19 13.08.2025

  • 11 Гост

    1 0 Отговор
    Като чуя МВР и система в едно изречение и ме напушва на смях.

    10:23 13.08.2025

  • 12 Само

    0 0 Отговор
    да не пламне Лайноморието !

    10:23 13.08.2025

  • 13 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уха":

    Черната пантера използва същата стройна система за укритие както Пелов и ортака му дето избягаха през парадния вход на софийския затвор. Затова не можеш да виниш МВР, че това лукаво животно използва всички модерни системи и изкуствени интелекти, за да не попадне под справедливата ръка на МВР.

    10:25 13.08.2025

