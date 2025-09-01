България се подготвя за климатичните промени с реални действия

Все по-честите горски пожари, наводнения и свлачища променят ежедневието на българските общности. Климатичните промени изискват спешни решения. Именно затова Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. отделя специално внимание на Приоритет „Риск и изменение на климата“, чрез който България инвестира в по-сигурна и устойчива среда за хората.

Мерките обхващат не само изграждането на модерни системи за наблюдение и ранно предупреждение, но и укрепване на инфраструктурата в застрашени райони, обучения за служителите на терен и информиране на гражданите. Фокусът е ясен – защита на живота и здравето на хората, запазване на природата и минимизиране на социално-икономическите щети.

Програмата вече доставя специализирана техника за пожарогасене и спасителни операции, модернизира тренировъчни центрове и подпомага местните власти в разработването на планове за справяне с кризи. Но истинската промяна идва от повишаването на обществената осведоменост – чрез кампании, които насърчават личната отговорност и готовността на всеки гражданин да реагира при бедствия.

За да бъдат усилията успешни обаче, е важно и всеки гражданин да бъде отговорен в ежедневието си. Експертите напомнят, че голяма част от горските пожари у нас са резултат от човешка небрежност. Затова не трябва да се палят огньове на открито в сухи и горски територии, да се изхвърлят незагасени фасове, както и да се оставят стъклени бутилки и отпадъци, които могат да предизвикат запалване. Отговорното поведение на всеки гражданин е първата стъпка към предотвратяване на бедствия.

В рамките на петгодишния период, действията по Приоритет „Риск и изменение на климата“ ще допринесат за по-сигурни градове и села, за по-устойчиво развитие на регионите и за по-добро качество на живот.

Повече информация за стартиралите и изпълнявани проекти по Приоритет „Риск и изменение на климата“ може да бъде открита на официалния сайт на Програмата „Околна среда“ – www.eufunds.bg.