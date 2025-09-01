Новини
България »
България се подготвя за климатичните промени с реални действия

България се подготвя за климатичните промени с реални действия

1 Септември, 2025 11:59, обновена 14 Октомври, 2025 14:42 435

  • риск-
  • изменение на климата-
  • пожари-
  • мосв

Приоритет „Риск и изменение на климата“ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. поставя хората и общностите в центъра на борбата с климатичните предизвикателства

България се подготвя за климатичните промени с реални действия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Все по-честите горски пожари, наводнения и свлачища променят ежедневието на българските общности. Климатичните промени изискват спешни решения. Именно затова Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. отделя специално внимание на Приоритет „Риск и изменение на климата“, чрез който България инвестира в по-сигурна и устойчива среда за хората.

Мерките обхващат не само изграждането на модерни системи за наблюдение и ранно предупреждение, но и укрепване на инфраструктурата в застрашени райони, обучения за служителите на терен и информиране на гражданите. Фокусът е ясен – защита на живота и здравето на хората, запазване на природата и минимизиране на социално-икономическите щети.

Програмата вече доставя специализирана техника за пожарогасене и спасителни операции, модернизира тренировъчни центрове и подпомага местните власти в разработването на планове за справяне с кризи. Но истинската промяна идва от повишаването на обществената осведоменост – чрез кампании, които насърчават личната отговорност и готовността на всеки гражданин да реагира при бедствия.

За да бъдат усилията успешни обаче, е важно и всеки гражданин да бъде отговорен в ежедневието си. Експертите напомнят, че голяма част от горските пожари у нас са резултат от човешка небрежност. Затова не трябва да се палят огньове на открито в сухи и горски територии, да се изхвърлят незагасени фасове, както и да се оставят стъклени бутилки и отпадъци, които могат да предизвикат запалване. Отговорното поведение на всеки гражданин е първата стъпка към предотвратяване на бедствия.

В рамките на петгодишния период, действията по Приоритет „Риск и изменение на климата“ ще допринесат за по-сигурни градове и села, за по-устойчиво развитие на регионите и за по-добро качество на живот.

Повече информация за стартиралите и изпълнявани проекти по Приоритет „Риск и изменение на климата“ може да бъде открита на официалния сайт на Програмата „Околна среда“ – www.eufunds.bg.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове