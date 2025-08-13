Прокуратурата подхвана бонусите в АПИ

Новини
13 Август, 2025 13:10 901 15

Над 2 270 000 лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от „Института за пътна безопасност“

Софийската градска прокуратура е образувала проверка за изплатени допълнителни бонуси за над 2,2 млн. лева на началници в агенция „Пътна инфраструктура“, като парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата, съобщава БНТ.

През юни е подаден сигнал в СГП, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.

Над 2 270 000 лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от „Института за пътна безопасност“. Според отворено писмо, изпратено до медиите, допълнителните средства са раздадени за „добре свършена работа“. От неправителствената организация твърдят, че сумата от 2 274 654 лева е разпределена между тримата членове на УС на АПИ и директорите в Агенцията.

От АПИ заявяват, че парите са платени на всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове, като това е станало съобразно годишните атестации на служителите в съответните структури:

„Допълнителните възнаграждения на служители в Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областните пътни управления, Института по пътища и мостове и Националното ТОЛ управление са изплатени на основание чл. 21г, т. 1 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 107а, ал. 14, т. 5 от Кодекса на труда, чл. 67, ал. 7, т. 5 от Закона за държавния служител, както и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 и чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Нормативната база ясно и точно регламентира предоставянето им и това е валидно за всички работещи в държавната администрация“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кога ще има

    7 1 Отговор
    дневни, седмични и месечни винетки на нормални цени ?

    Коментиран от #3

    13:15 13.08.2025

  • 2 оня с коня

    14 0 Отговор
    ха дано вдигнат винетката на 100 евро , да има още бонуси за шефовете на АПИ

    овцете нека си блеят

    13:16 13.08.2025

  • 3 оня с коня

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "кога ще има":

    като си беден може да ходиш пеш !

    пътищата са за богатите!

    13:16 13.08.2025

  • 4 Пладнешки

    10 1 Отговор
    грабежи !

    13:20 13.08.2025

  • 5 Веско

    9 0 Отговор
    А тази софийска градска прокуротура кога? Раздават си бонуси по всяко време. За Нова година да не говорим.
    Коледна добавка, 13 и 14 заплата.

    Коментиран от #12

    13:30 13.08.2025

  • 6 Да бе, да

    9 0 Отговор
    Всичко е парлама. Та нали са "наши хора", там случайни няма. И след три дни ще настане тишина, тишина..........

    13:42 13.08.2025

  • 7 бодил

    4 0 Отговор
    Пир по време на чума.

    13:47 13.08.2025

  • 8 пак тоз

    2 1 Отговор
    Оуууу, пускат пералната.....скоро няма да се чуе за този случай.

    13:50 13.08.2025

  • 9 Без име

    3 0 Отговор
    Тя добре ги е подхванала,но важно е как ще ги завърши!!!!!

    13:51 13.08.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Това не е незаконно. Прави се във всички фирми.

    13:51 13.08.2025

  • 11 ежко

    2 0 Отговор
    Никой в тази държава не може сам да си определя възнагражденията освен депутатите!

    13:51 13.08.2025

  • 12 1-20

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Веско":

    Да не говорим за обезщетенията които се плащат по загубените от тях дела на горна инстанция

    13:52 13.08.2025

  • 13 Мунчо

    1 1 Отговор
    Ти да видиш, ще се случи не неочакваното,а очакваното,след АПИ идва ред на Буда,Шиши и ред крадливи
    министри и политици!Пореден прах в очите на хората,че нещо се върши в страната ни! Жега е!

    13:54 13.08.2025

  • 14 Хан Крум Мъдри

    0 0 Отговор
    Всички да бъдат преназначени като кантонери казах…………

    13:59 13.08.2025

  • 15 избледна ли маркировката

    0 0 Отговор
    положена преди две седмици?
    Горе долу толкова издържа. Остава само на снимката в протокола. Ама с бяла фасадна боя - толкоз.

    14:00 13.08.2025

