Асен Василев: Нови машини за два месеца не могат да се въведат

Асен Василев: Нови машини за два месеца не могат да се въведат

14 Януари, 2026 11:36 499 21

  • асен василев-
  • машини-
  • изборен кодекс

ПП-ДБ са коментирали с президента Румен Радев промените в Изборния кодекс

Асен Василев: Нови машини за два месеца не могат да се въведат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ПП-ДБ получиха и върнаха веднага втория мандат на президента Румен Радев.

След връчването и връщането на мандата Асен Василев поясни, че с президента Румен Радев са коментирали промените в Изборния кодекс и "това, което ние виждаме като огромна опасност с въвеждането на нови машини за по-малко от два месеца".

"Цели се да се мине изцяло на хартиен вот като се твърди, че с нови машини няма да може да се гласува на тези избори".

По думите му от ГЕРБ, ДПС и ИТН искат да се въведат т. нар. "броячки" за 2 месеца. До 10 февруари тези машини трябва да бъдат закупени, тествани, конфигурирани и тествани. Според Василев "на всички е ясно, че това няма как да стане".

"Те затова го предлагат. Да кажат - махнахме машините, които работят. Сложихме уж 100% нови машини, но само, че те няма да са готови за изборите, затова отиваме на хартия. И точно това е пъкленият им план", заяви Василев.

Призова българските граждани да излязат на протест, за да "спрат този план".

"Със 100% машини три различни партии спечелиха изборите. ИТН - юли, 2021 г. Ние - ноември, 2021 г. ГЕРБ - октомври. Машините са избрани от ГЕРБ. Правителството на Бойко Борисов прави поръчката и прави тези машини. Ако сега не им харесват - защо са ги избрали тогава?".

Той призова да се върнем към 100% машини "поради една проста причина - защо им пречат 100% машини".


България
  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Докато има избирателни комисии няма да има честни избори.Казвам го като председател на избирателна комисия.Само електронно гласуване по телефона може да е честно.

    Коментиран от #9

    11:37 14.01.2026

  • 2 честен ционист

    4 2 Отговор
    Какво им е на старите? И без това вече няма да са нужни на Мадуро.

    11:37 14.01.2026

  • 3 Промяна

    5 7 Отговор
    ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД Е ТОЗИ ГОСПОДИН ЗАЩО ОЩЕ СЕ РАЗВЯВА В БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЕЗНАКАЗАНО

    11:37 14.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Всеки българин има машина за гласуване в джоба -нарича се смартфон.

    11:37 14.01.2026

  • 5 Кокорча

    5 2 Отговор
    С кой ще правиш али-бали промени в Изборния кодекс Възраждане или ДПС?!

    11:38 14.01.2026

  • 6 Промяна

    4 4 Отговор
    ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД Е ТОЗИ ГОСПОДИН ЗАЩО ОЩЕ СЕ РАЗВЯВА В БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ БЕЗНАКАЗАНО

    Коментиран от #16

    11:38 14.01.2026

  • 7 Ком

    5 2 Отговор
    Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си

    11:39 14.01.2026

  • 8 Промяна

    3 3 Отговор
    КОЙТО ИСКА МАДУРОВКИ В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР ПРИ МАДУРО СВЪРШИ ВИ АЛА БАЛАТА ВЪН ИЗМАМНИЦИ ДОНОСНИЦИ МЕТЕЖНИЦИ 5 ГОДИНИ РУШИТЕ ДЪРЖАВАТА НИ И ПРАВИТЕ МИЛИОНИ ОТ ТОВА

    Коментиран от #19

    11:39 14.01.2026

  • 9 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЕ Е ЧЕСТНО ХАХАХАХА НЯКОИ НЕИСТОВО ЖЕЛАЯТ ЕДНОЛИЧНО ДИКТАТОРСКИ ДА ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА С МАДУРОВКИТЕ ЧЕ ИНАЧЕ НЯМА КАК ВЪН НА ИЗМАМНИЦИТЕ

    Коментиран от #10, #14

    11:42 14.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Аз като председател на избирателна комисия мога да пиша в протокола каквото си искам.Нама значение кой и как гласува.Докато има човешки фактор няма да има честни избори.

    11:44 14.01.2026

  • 11 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Няма да да 2 месеца бе тъ пак. Година и 2 ще са. Да не би народа рязко да ви заобича тикви, прасета и харесТци бе? Ма си куалейка неква

    11:44 14.01.2026

  • 12 Българин

    1 2 Отговор
    П ее р а сссс

    11:47 14.01.2026

  • 13 Дориана

    4 0 Отговор
    Борисов, Пеевски и предателя Слави Трифонов отново се готвят да откраднат и фалшифицират изборите. По трудния начин ще разберат , че не само са провалени като политици , но и най- мразените вредни за България хора опорочавали години наред изборите.

    11:53 14.01.2026

  • 14 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Този неграмотен човек с примитивно мислене и лабилна психика в съчетание с голяма агресия , който се крие зад името "Промяна " е за психиатрията, макар, че вече и психиатър не може да му помогне.Горкия много е зле сигурно никъде не го искат и на работа.

    11:55 14.01.2026

  • 15 ПП ли?

    0 1 Отговор
    Я да ходите на майн... си!

    11:58 14.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 1111

    1 0 Отговор
    Броенето на бюлетините трябва да става в секциите и ПРЕД СВИДЕТЕЛИ!
    Ала-бала със сканиращите устройства не трябва да се позволява!

    11:59 14.01.2026

  • 18 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Той празнува Банго Васил днес.

    12:01 14.01.2026

  • 19 Дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Ти който се криеш зад името Промяна трябва да се ограмотиш като се върнеш в четвърти клас и да се образоваш. С нисък интелект си точно поради неграмотността.

    12:01 14.01.2026

  • 20 Повето

    1 1 Отговор
    Да се гласува на протест ,със плакати по групи.

    12:01 14.01.2026

  • 21 Магнит Пеевски

    1 0 Отговор
    Искаш ли да ми седнеш пак?

    12:03 14.01.2026

