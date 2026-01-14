Асен Василев: Нови машини за два месеца не могат да се въведат

ПП-ДБ получиха и върнаха веднага втория мандат на президента Румен Радев.
След връчването и връщането на мандата Асен Василев поясни, че с президента Румен Радев са коментирали промените в Изборния кодекс и "това, което ние виждаме като огромна опасност с въвеждането на нови машини за по-малко от два месеца".
"Цели се да се мине изцяло на хартиен вот като се твърди, че с нови машини няма да може да се гласува на тези избори".
По думите му от ГЕРБ, ДПС и ИТН искат да се въведат т. нар. "броячки" за 2 месеца. До 10 февруари тези машини трябва да бъдат закупени, тествани, конфигурирани и тествани. Според Василев "на всички е ясно, че това няма как да стане".
"Те затова го предлагат. Да кажат - махнахме машините, които работят. Сложихме уж 100% нови машини, но само, че те няма да са готови за изборите, затова отиваме на хартия. И точно това е пъкленият им план", заяви Василев.
Призова българските граждани да излязат на протест, за да "спрат този план".
"Със 100% машини три различни партии спечелиха изборите. ИТН - юли, 2021 г. Ние - ноември, 2021 г. ГЕРБ - октомври. Машините са избрани от ГЕРБ. Правителството на Бойко Борисов прави поръчката и прави тези машини. Ако сега не им харесват - защо са ги избрали тогава?".
Той призова да се върнем към 100% машини "поради една проста причина - защо им пречат 100% машини".
