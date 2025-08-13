Новини
Жена е предизвикала пожар в Добричко

13 Август, 2025

Пламнали са сухи треви в края на село Честименско

Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Пожар по невнимание е предизвикала 59-годишна жена в село Честименско, община Тервел. Това съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Добрич.

Сигналът за инцидента е получен вчера, малко след 17:30 часа. Пламнали са сухи треви в края на селото, като е имало реална опасност огънят да се разпространи в близките къщи и градини.

Пожарът е потушен от екипи на Районната служба (РС)"Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН)- Тервел. Проведени са оперативно-издирвателни мероприятия, като е установено, че жена на 59 години от селото е изхвърлила кофа с боклук, където е имало незагасена цигара.

Взето е административно отношение от РСПБЗН Тервел. По случая се извършва проверка.

Общо 135 пожара са загасени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Пожарникарите са реагирали на 186 сигнала за произшествия.


  • 1 Софийски селянин,

    5 5 Отговор
    Лъжа,аз пък ви казвам че от незагасен фас суха трева не може да се запали, дори бензин нужен е Пламък!!

    16:50 13.08.2025

  • 2 Баба Цоца

    3 3 Отговор
    Това за мен е меко казано неистина фас в боклука да запали тревата а понамали ..нго

    16:54 13.08.2025

  • 3 Пич

    5 0 Отговор
    Внушение че вие сте виновни и трябва да мълчите!!! Не да упреквате управляващите че са корумпирани и безхаберни политици !!!

    16:57 13.08.2025

  • 4 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    Женският мозък е с 200 грама по-малко от мъжкия! :))
    Доказан факт!

    Коментиран от #5

    17:11 13.08.2025

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Коня Солтуклиева":

    то ти като имаш една голяма глава като на кон , че много си грамотен

    17:17 13.08.2025

  • 6 ужасТ

    0 1 Отговор
    тъпите селянджъри подпалиха страната от всички страни.Било от злоба,нарочно и умишлено.Малоумно съсловие.После реват за помощи.Поливат си градините,а реват-вода няма.

    17:20 13.08.2025

