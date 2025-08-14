„Български пощи“ започва обучение на служителите за преминаването към еврото

„Български пощи“ започва обучение на служителите си във връзка с приемането на еврото. Обмяната на левове в евро ще бъде извършена в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.
За служителите в малките населени места ще бъдат осигурени банкнотоброячи и монетоброячи, за да обслужват хората бързо и ефектирно.
От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса.
Очаква се по-късно днес, да се проведе брифинг пред медиите в Централното управление на „Български пощи”.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шишилизация
Коментиран от #7
07:23 14.08.2025
3 Студопор
Коментиран от #14
07:25 14.08.2025
4 пенсионер от Варна
07:25 14.08.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лост
До коментар #2 от "Шишилизация":Трябва и ХЕИ да минат.Кой ще плати разходите?
07:32 14.08.2025
8 ТИР
07:35 14.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Шопо
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #11
07:35 14.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дева
07:44 14.08.2025
13 1488
що бунтове ли чакате
07:54 14.08.2025
14 Гост
До коментар #3 от "Студопор":Български пощи с чужда валута и пратки от чужбина.
07:57 14.08.2025
15 плах опит за спасение
08:03 14.08.2025