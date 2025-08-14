Новини
България »
„Български пощи“ започва обучение на служителите за преминаването към еврото

„Български пощи“ започва обучение на служителите за преминаването към еврото

14 Август, 2025 07:19 666 15

  • български пощи-
  • обмяна-
  • евро

От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса

„Български пощи“ започва обучение на служителите за преминаването към еврото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Български пощи“ започва обучение на служителите си във връзка с приемането на еврото. Обмяната на левове в евро ще бъде извършена в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

За служителите в малките населени места ще бъдат осигурени банкнотоброячи и монетоброячи, за да обслужват хората бързо и ефектирно.

От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса.

Очаква се по-късно днес, да се проведе брифинг пред медиите в Централното управление на „Български пощи”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шишилизация

    10 1 Отговор
    А ще ги учат ли, да режат и теглят сирене и кашкавал, или това отпадна?

    Коментиран от #7

    07:23 14.08.2025

  • 3 Студопор

    5 4 Отговор
    И до колко тия пощи ще останат български? Само името им такова.

    Коментиран от #14

    07:25 14.08.2025

  • 4 пенсионер от Варна

    8 3 Отговор
    двойните етикети са пълна безсмислица ! всичко е една пушилка и мъгла , в която ловят зайчета !

    07:25 14.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лост

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шишилизация":

    Трябва и ХЕИ да минат.Кой ще плати разходите?

    07:32 14.08.2025

  • 8 ТИР

    4 1 Отговор
    Няма по изоставени браншове от Б Пощи .БДЖ и Напоителни Системи ...

    07:35 14.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    14 2 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #11

    07:35 14.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дева

    7 0 Отговор
    И бокл.ци те и евротови.

    07:44 14.08.2025

  • 13 1488

    5 0 Отговор
    "От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса"

    що бунтове ли чакате

    07:54 14.08.2025

  • 14 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Студопор":

    Български пощи с чужда валута и пратки от чужбина.

    07:57 14.08.2025

  • 15 плах опит за спасение

    0 0 Отговор
    Никой не пише писма. Затова ще пробват да лепят на плика евро вместо марки.

    08:03 14.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове