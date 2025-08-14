Битката с огъня край Кърджали продължи цяла нощ. 21-ви ден гасят Пирин

Цяла нощ екипите на пожарната останаха на терен, за да не допуснат пожарът край Кърджали да стигне близките села Ридово и Снежинка, предаде БНТ.

Вчера огънят се разгоря бързо заради силния вятър.



Шест противопожарни екипа и техника на горските служби и общината в Кърджали се бориха с огъня. Верижни машини проправиха просеки, за да се ограничи периметъра на пожара.



Общината е в готовност да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация.

21-ви ден от битката с пожара в Пирин.

Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк, предаде NOVA.

В сряда към наземните екипи се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.

МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.

Локализиран е пожарът в землището на Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч, предаде БТА.

Пламъците са обхванали низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна. Изгорели са и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.



Няма засегнати къщи и пострадали.



На място все още са три екипа на пожарната, които продължават гасенето.



В потушаването на пожара са участвали много доброволци и земеделски производители с техника.



Както БТА съобщи, сигналът за пожара е подаден малко след 17:00 часа.