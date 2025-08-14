Битката с огъня край Кърджали продължи цяла нощ. 21-ви ден гасят Пирин

Цяла нощ екипите на пожарната останаха на терен, за да не допуснат пожарът край Кърджали да стигне близките села Ридово и Снежинка, предаде БНТ.
Вчера огънят се разгоря бързо заради силния вятър.
Шест противопожарни екипа и техника на горските служби и общината в Кърджали се бориха с огъня. Верижни машини проправиха просеки, за да се ограничи периметъра на пожара.
Общината е в готовност да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация.
21-ви ден от битката с пожара в Пирин.
Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк, предаде NOVA.
В сряда към наземните екипи се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.
МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.
Локализиран е пожарът в землището на Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч, предаде БТА.
Пламъците са обхванали низово 250 декара широколистна гора и 50 декара иглолистна. Изгорели са и 50 декара сухи треви и храсти. Спасена е овощна градина.
Няма засегнати къщи и пострадали.
На място все още са три екипа на пожарната, които продължават гасенето.
В потушаването на пожара са участвали много доброволци и земеделски производители с техника.
Както БТА съобщи, сигналът за пожара е подаден малко след 17:00 часа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не се гаси туй що не гасне
07:06 14.08.2025