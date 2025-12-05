България предлага жп линията Русе–Горна Оряховица да бъде включена за финансиране в Механизма за свързване на Европа

България предложи стратегическият железопътен участък Русе–Горна Оряховица да бъде включен в анекса на Механизма за свързване на Европа за периода 2028-2034 г. На заседание на Съвета на министрите по транспорт днес в Брюксел вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подчерта, че отсечката е ключова за трансграничната свързаност, военната мобилност и развитието на европейския коридор „Балтийско море – Черно море – Егейско море“.

Предложението за Механизъм за свързване на Европа за следващата финансова рамка на ЕС предвижда 51 млрд. евро за трансгранична инфраструктура и проекти за военна мобилност. България вече успя да включи участъка София-Скопие като ключово трасе от Коридор 8 в списъка с проекти по този инструмент.

Вицепремиерът Караджов акцентира и върху значението на законодателните предложения в Пакета за техническата изправност на превозните средства за пътната безопасност.

„Подкрепяме въвеждането на по-високи и хармонизирани европейски изисквания, особено по отношение на превозните средства, които подлежат на задължителни периодични технически прегледи, както и за данните от километражите. Това е важен инструмент в борбата с измамите“, заяви той. Караджов припомни, че България вече поддържа национален регистър с показанията на километражите за всички превозни средства.

Той подчерта, че страната ни е въвела ежегодни технически прегледи на всички МПС, включително на тези над 10 години – мярка, която надвишава изискванията в приетите днес текстове.

В дискусия за размерите и максимално допустимите маси на някои пътни превозни средства вицепремиерът подчерта позицията на България като транзитна държава да не бъдат надхвърляни съществуващите параметри, за да бъде защитена пътната инфраструктура и гарантирана безопасността.