България предлага жп линията Русе–Горна Оряховица да бъде включена за финансиране в Механизма за свързване на Европа

България предложи стратегическият железопътен участък Русе–Горна Оряховица да бъде включен в анекса на Механизма за свързване на Европа за периода 2028-2034 г. На заседание на Съвета на министрите по транспорт днес в Брюксел вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подчерта, че отсечката е ключова за трансграничната свързаност, военната мобилност и развитието на европейския коридор „Балтийско море – Черно море – Егейско море“.
Предложението за Механизъм за свързване на Европа за следващата финансова рамка на ЕС предвижда 51 млрд. евро за трансгранична инфраструктура и проекти за военна мобилност. България вече успя да включи участъка София-Скопие като ключово трасе от Коридор 8 в списъка с проекти по този инструмент.
Вицепремиерът Караджов акцентира и върху значението на законодателните предложения в Пакета за техническата изправност на превозните средства за пътната безопасност.
„Подкрепяме въвеждането на по-високи и хармонизирани европейски изисквания, особено по отношение на превозните средства, които подлежат на задължителни периодични технически прегледи, както и за данните от километражите. Това е важен инструмент в борбата с измамите“, заяви той. Караджов припомни, че България вече поддържа национален регистър с показанията на километражите за всички превозни средства.
Той подчерта, че страната ни е въвела ежегодни технически прегледи на всички МПС, включително на тези над 10 години – мярка, която надвишава изискванията в приетите днес текстове.
В дискусия за размерите и максимално допустимите маси на някои пътни превозни средства вицепремиерът подчерта позицията на България като транзитна държава да не бъдат надхвърляни съществуващите параметри, за да бъде защитена пътната инфраструктура и гарантирана безопасността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гепи
08:42 05.12.2025
2 Кьовеши
08:48 05.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боже
08:49 05.12.2025
5 SDEЧЕВ
08:50 05.12.2025
6 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, като бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.
08:53 05.12.2025
7 Тъмен субект
09:05 05.12.2025