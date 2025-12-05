Новини
България предлага жп линията Русе–Горна Оряховица да бъде включена за финансиране в Механизма за свързване на Европа

5 Декември, 2025 08:40 439 7

  • русе-горна оряховица-
  • механизма за свързване на европа-
  • гроздан караджов

Вицепремиерът Караджов акцентира и върху значението на законодателните предложения в Пакета за техническата изправност на превозните средства за пътната безопасност

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България предложи стратегическият железопътен участък Русе–Горна Оряховица да бъде включен в анекса на Механизма за свързване на Европа за периода 2028-2034 г. На заседание на Съвета на министрите по транспорт днес в Брюксел вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подчерта, че отсечката е ключова за трансграничната свързаност, военната мобилност и развитието на европейския коридор „Балтийско море – Черно море – Егейско море“.

Предложението за Механизъм за свързване на Европа за следващата финансова рамка на ЕС предвижда 51 млрд. евро за трансгранична инфраструктура и проекти за военна мобилност. България вече успя да включи участъка София-Скопие като ключово трасе от Коридор 8 в списъка с проекти по този инструмент.

Вицепремиерът Караджов акцентира и върху значението на законодателните предложения в Пакета за техническата изправност на превозните средства за пътната безопасност.

„Подкрепяме въвеждането на по-високи и хармонизирани европейски изисквания, особено по отношение на превозните средства, които подлежат на задължителни периодични технически прегледи, както и за данните от километражите. Това е важен инструмент в борбата с измамите“, заяви той. Караджов припомни, че България вече поддържа национален регистър с показанията на километражите за всички превозни средства.

Той подчерта, че страната ни е въвела ежегодни технически прегледи на всички МПС, включително на тези над 10 години – мярка, която надвишава изискванията в приетите днес текстове.

В дискусия за размерите и максимално допустимите маси на някои пътни превозни средства вицепремиерът подчерта позицията на България като транзитна държава да не бъдат надхвърляни съществуващите параметри, за да бъде защитена пътната инфраструктура и гарантирана безопасността.


  • 1 гепи

    8 1 Отговор
    търси кражба от всичко

    08:42 05.12.2025

  • 2 Кьовеши

    0 0 Отговор
    ще ви гледам под лупа.

    08:48 05.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боже

    4 1 Отговор
    От 20 години крадат европейски субсидии,и после реват, че европа ги ограбва... Вижте страни като Чехия, Полша, Унгария, Словения, Румъния..... какво направиха за страните си с Европейските пари.

    08:49 05.12.2025

  • 5 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Букурещ,-Горна Оряховица. Престанете да мислите в рамките на България. ЕС е държавата.

    08:50 05.12.2025

  • 6 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    1 0 Отговор
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction)
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, като бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.

    08:53 05.12.2025

  • 7 Тъмен субект

    0 0 Отговор
    Това част от подготовката за война ли е?

    09:05 05.12.2025

