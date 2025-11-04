Откритият мъж в Пирин, обявен за починал, отново е в неизвестност

Новини
България »
4 Ноември, 2025 11:36 1 191 20

  • изчезнал-
  • пирин

62-годишният Боян Иванов, последно е живял в блок "Енергетик" в Русе. Апартаментът му обаче е продаден преди години

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят с намерения мъж в Парк "Пирин", който преди 17 години е обявен за изчезнал и по-късно за починал, се заплита още повече.

Той е освободен от полицейското управление в Банско, но отново е в неизвестност, след като е отказал да бъде настанен в социален дом. Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт.

62-годишният Боян Иванов, последно е живял в блок "Енергетик" в Русе. Апартаментът му обаче е продаден преди години. Никой в жилищната кооперация не знае какво се е случило с мъжа, но домоуправителят Мирослав Малчев разказа, че е виждал писма адресирани до него.

"Живееха на 11 етаж в блока, в който живея и аз. Сега научих от новините за това, което е станало. Зная, че беше издател на кръстословици преди години. Нормален човек беше, познавахме се. Не съм чувал някой да го търси. Единствено съм виждал писма, които са оставени, но за какво са писмата не мога да кажа", каза Мирослав Малчев.

Община Русе е получила официално писмо от районното полицейско управление в Банско за изясняване на казуса с обявения за починал мъж.

"Това писмо ни уведомява, че са открили, задържали или са открили човек със самоличност, трите имена му пише, после, като са направили справка в Национална база данни и системата на МВР и е констатирано, че има издаден смъртен акт за лицето", коментира Ердинч Мевлюдов, Административно обслужване - Община Русе.

Решението на съда в Община Русе е пристигнало през 2020 година, към края на годината.

БНТ: Като говорим за роднини, той има ли роднини, къде са, свързали ли сте се с тях?

"Ние нямаме задължение да се свързваме с тях", допълни Ердинч Мевлюдов.

По информация на БНТ мъжът е разведен от години, а единственият му син живее в друг град. По непотвърдена информация изчезналият и намерен в Пирин мъж е бил зависим и е натрупал огромни дългове. Но докато не бъде официално издаден документ за отмяна на смъртния му акт, държавата няма право да предприема каквито и да е било действия спрямо него.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    9 0 Отговор
    Новина от 3 дена!

    Коментиран от #16

    11:37 04.11.2025

  • 2 Така

    15 0 Отговор
    е решил , така иска да живее !

    Коментиран от #18

    11:40 04.11.2025

  • 3 честен ционист

    25 3 Отговор
    "държавата няма право да предприема каквито и да е било действия спрямо него"
    Казах ви аз още вчера, че задържането му е акт на нищожност. Този човек е надхитрил матрицата и се е оттървал от ЕГН-то. Евала, нещо е видял из кръстословиците.

    11:43 04.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Да направят хранилка ловджииска.

    И да е напълнят с БАНАНИ.

    Ще се появи.

    11:44 04.11.2025

  • 5 нали е починал

    9 0 Отговор
    то грижи не му се полагат . а човек току така неможе да изчезне . ако го потърсят ще го намерят .

    11:48 04.11.2025

  • 6 Механик

    14 0 Отговор
    А някой може ли да ми обясни защо държавата изобщо трябва "да предприема" нещо спрямо то мъж?
    Какво е направил? Бил в неизвестност? Това ли му е престъплнието?
    Онзи ден ходих да си подновявам личната карта. Сложиха ме на една мапина и ме "картографираха" като добитък. Почувствах се унизен.
    Знам, че сега ще ми наскочат едни "толерасти" да ми обясняват, че така е редно и прочее.
    Ами не, не е редно. Едно време на такива "картотекирнанета" подлежаха хората с криминални прояви. Какво излиза? Че съм криминален ли?

    Коментиран от #14

    11:55 04.11.2025

  • 7 Дивото

    7 0 Отговор
    Зове

    11:55 04.11.2025

  • 8 Коиловци брадърс

    5 1 Отговор
    Ако имаше задължения, да са го открили отдавна.

    11:56 04.11.2025

  • 9 Де Юре Де Факто

    2 2 Отговор
    Не вярвайте на това изречение, абсолютно погрешно е: "Но докато не бъде официално издаден документ за отмяна на смъртния му акт, държавата няма право да предприема каквито и да е било действия спрямо него."

    Коментиран от #13

    12:00 04.11.2025

  • 10 име

    10 0 Отговор
    "Ние нямаме задължение да се свързваме с тях", допълни Ердинч Мевлюдов.

    Тва не е въпрос на задължение, бе общински паразит!

    12:04 04.11.2025

  • 11 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Трапер

    12:14 04.11.2025

  • 12 Джо

    4 1 Отговор
    Това е единственото решение като не можеш да се справиш с проблемите - да отидеш в гората или в комуна

    12:15 04.11.2025

  • 13 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Де Юре Де Факто":

    Държавата не може да обяви смъртен акт за нищожен издаден от нейни органи. Това означава да признае възкресението за възможно.

    Коментиран от #17

    12:18 04.11.2025

  • 14 Анди

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Механик":

    Картотекираха антикомунистите, не се прави, комуне!

    12:18 04.11.2025

  • 15 Ангел небесен

    6 0 Отговор
    България е територия на която мъртвите възкръсват за ден-два и пак се прибират при нас.А съдебната система на тази територия е най-корумпираната в цялата вселена.Това го знаем чак при нас.Сега очакваните скоро да възкръсне и Нотариуса,за ден -два,че имал сметки за уреждане с някои.И е въможно да дойдат при нас и други такива.

    12:23 04.11.2025

  • 16 Странжа е пълна

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    с неидентифицирани трупове , но никой не реве за тях.

    12:23 04.11.2025

  • 17 Ангел небесен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Както сам виждате,напълно е възможно.На територията всичко е възможно,щом се управлява от безхаберни популисти.

    12:27 04.11.2025

  • 18 "в неизвестност" бил

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Така":

    Да не би да е фанал гората?
    То ако ни натикат във война и много други ще я хванат.

    12:28 04.11.2025

  • 19 Солов играч

    2 0 Отговор
    Интересното е ,че Пепи-Еврото още не възкръснал.Но и това може да се случи някой ден.И тогава още много ще изчезнат.

    12:35 04.11.2025

  • 20 има подобен индивид в Борисова градина С

    0 0 Отговор
    но на общината в София не и пука
    еле пък на милицията.
    Всеки ден каруците от кв. Хр. Ботев в Слатина минават на парад пред първо районно
    и милиционерите не ги виждат

    Важното е че Бобчева е захлебила качествено.

    12:54 04.11.2025

