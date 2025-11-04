Откритият мъж в Пирин, обявен за починал, отново е в неизвестност

Случаят с намерения мъж в Парк "Пирин", който преди 17 години е обявен за изчезнал и по-късно за починал, се заплита още повече.
Той е освободен от полицейското управление в Банско, но отново е в неизвестност, след като е отказал да бъде настанен в социален дом. Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт.
62-годишният Боян Иванов, последно е живял в блок "Енергетик" в Русе. Апартаментът му обаче е продаден преди години. Никой в жилищната кооперация не знае какво се е случило с мъжа, но домоуправителят Мирослав Малчев разказа, че е виждал писма адресирани до него.
"Живееха на 11 етаж в блока, в който живея и аз. Сега научих от новините за това, което е станало. Зная, че беше издател на кръстословици преди години. Нормален човек беше, познавахме се. Не съм чувал някой да го търси. Единствено съм виждал писма, които са оставени, но за какво са писмата не мога да кажа", каза Мирослав Малчев.
Община Русе е получила официално писмо от районното полицейско управление в Банско за изясняване на казуса с обявения за починал мъж.
"Това писмо ни уведомява, че са открили, задържали или са открили човек със самоличност, трите имена му пише, после, като са направили справка в Национална база данни и системата на МВР и е констатирано, че има издаден смъртен акт за лицето", коментира Ердинч Мевлюдов, Административно обслужване - Община Русе.
Решението на съда в Община Русе е пристигнало през 2020 година, към края на годината.
БНТ: Като говорим за роднини, той има ли роднини, къде са, свързали ли сте се с тях?
"Ние нямаме задължение да се свързваме с тях", допълни Ердинч Мевлюдов.
По информация на БНТ мъжът е разведен от години, а единственият му син живее в друг град. По непотвърдена информация изчезналият и намерен в Пирин мъж е бил зависим и е натрупал огромни дългове. Но докато не бъде официално издаден документ за отмяна на смъртния му акт, държавата няма право да предприема каквито и да е било действия спрямо него.
1 Мдаа
Коментиран от #16
11:37 04.11.2025
2 Така
Коментиран от #18
11:40 04.11.2025
3 честен ционист
Казах ви аз още вчера, че задържането му е акт на нищожност. Този човек е надхитрил матрицата и се е оттървал от ЕГН-то. Евала, нещо е видял из кръстословиците.
11:43 04.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
И да е напълнят с БАНАНИ.
Ще се появи.
11:44 04.11.2025
5 нали е починал
11:48 04.11.2025
6 Механик
Какво е направил? Бил в неизвестност? Това ли му е престъплнието?
Онзи ден ходих да си подновявам личната карта. Сложиха ме на една мапина и ме "картографираха" като добитък. Почувствах се унизен.
Знам, че сега ще ми наскочат едни "толерасти" да ми обясняват, че така е редно и прочее.
Ами не, не е редно. Едно време на такива "картотекирнанета" подлежаха хората с криминални прояви. Какво излиза? Че съм криминален ли?
Коментиран от #14
11:55 04.11.2025
7 Дивото
11:55 04.11.2025
8 Коиловци брадърс
11:56 04.11.2025
9 Де Юре Де Факто
Коментиран от #13
12:00 04.11.2025
10 име
Тва не е въпрос на задължение, бе общински паразит!
12:04 04.11.2025
11 Хасковски каунь
12:14 04.11.2025
12 Джо
12:15 04.11.2025
13 честен ционист
До коментар #9 от "Де Юре Де Факто":Държавата не може да обяви смъртен акт за нищожен издаден от нейни органи. Това означава да признае възкресението за възможно.
Коментиран от #17
12:18 04.11.2025
14 Анди
До коментар #6 от "Механик":Картотекираха антикомунистите, не се прави, комуне!
12:18 04.11.2025
15 Ангел небесен
12:23 04.11.2025
16 Странжа е пълна
До коментар #1 от "Мдаа":с неидентифицирани трупове , но никой не реве за тях.
12:23 04.11.2025
17 Ангел небесен
До коментар #13 от "честен ционист":Както сам виждате,напълно е възможно.На територията всичко е възможно,щом се управлява от безхаберни популисти.
12:27 04.11.2025
18 "в неизвестност" бил
До коментар #2 от "Така":Да не би да е фанал гората?
То ако ни натикат във война и много други ще я хванат.
12:28 04.11.2025
19 Солов играч
12:35 04.11.2025
20 има подобен индивид в Борисова градина С
еле пък на милицията.
Всеки ден каруците от кв. Хр. Ботев в Слатина минават на парад пред първо районно
и милиционерите не ги виждат
Важното е че Бобчева е захлебила качествено.
12:54 04.11.2025