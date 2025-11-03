Новини
Колко време се е криел и как е оцелял откритият в Пирин, обявен за мъртъв мъж

3 Ноември, 2025 11:03 2 018 41

Предполага се, че палатката е била на мястото близо до река Демяница от около седмица

Колко време се е криел и как е оцелял откритият в Пирин, обявен за мъртъв мъж - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж, обявен преди години първо за изчезнал, а след като не бил открит - и за починал, беше открит съвсем случайно в добро здраве в гората в Пирин планина.

Служителите на Национален парк „Пирин” по време на рутинен обход забелязали импровизиран подслон, в който имало мъж. И точно този мъж се оказал човекът, който преди около 12 години бил обявен за починал.

„На 30 октомври служители от парковата охрана към Дирекция Национален парк „Пирин” извършват проверка за незаконно опъната палатка. При проверката установяват лице, което се държи арогантно и не представя документи за самоличност, поради което се налага да бъдат извикани служители от полицейското управление на град Банско за съдействие. При самата проверка, извършена от полицията, се установява, че лицето няма лична карта. Това налага неговото задържане в полицейското управление, където впоследствие се установява, че за лицето има издаден смъртен акт — първоначално е било обявено за безследно изчезнало, а по-късно е издаден смъртен акт и то не фигурира никъде в системата”, обясни Росен Баненски, директор на НП „Пирин”.

Той предполага, че палатката е била на мястото близо до река Демяница от около седмица. „Парковата охрана е минавала оттам преди около седмица при упражняване на контрол за незаконен риболов и тогава палатка не е имало. Предполага се, че преди 2–3–4 дни той е опънал палатката там”, каза Баненски.

По думите му мъжът се е държал агресивно, започнал е да обижда парковата охрана, налитал е на бой, не е искал да представи документ за самоличност. Тогава е викната полицията.

„Банско е туристически град — палатки могат да се видят много, но само на определените места. Всяка палатка, която не е на такова място, буди подозрение и ние извършваме проверки”, обясни Баненски.


  • 1 Госあ

    25 0 Отговор
    Къде па могат да се видят палатки у района на Чибанско ве ??? Само бетон и железо е там.

    11:07 03.11.2025

  • 2 Пак човека бил виновен

    22 1 Отговор
    Кой е издал акта?

    Коментиран от #32

    11:07 03.11.2025

  • 3 Не се правете на ударени

    17 1 Отговор
    50 000 лева за партизанска глава!

    11:08 03.11.2025

  • 4 Браво!

    32 1 Отговор
    Много хора ще наизлезем така след обявяване на дигиталната диктатура!

    11:10 03.11.2025

  • 5 честен ционист

    15 16 Отговор
    Как са го установили след като не е показал документ за самоличност, а и да е показал е бил невалиден, след като е обявен за мъртъв?

    Коментиран от #11, #18, #33

    11:10 03.11.2025

  • 6 Амии

    16 2 Отговор
    В бългерия ома 30 хиляди беджанци без документи

    Коментиран от #14, #15, #20

    11:12 03.11.2025

  • 7 ще хващам и аз гората скоро

    34 1 Отговор
    В тая държава като нищо могат да те пишат мъртъв, и после да те арестуват, затова че си още жив.

    11:13 03.11.2025

  • 8 Обичат да тормозят бедните и нещастните

    29 3 Отговор
    Какво значи че се е държал агресивно. Защото явно те така са се държали. Защо човешки не са му обяснили да се премести.

    Коментиран от #19

    11:14 03.11.2025

  • 9 Пич

    17 1 Отговор
    Този сигурно е бил женен за много проклета жена!?

    11:14 03.11.2025

  • 10 Механик

    25 1 Отговор
    В същност, аз не разбрах какво се иска от тоя човек?? Убил ли е някой, откраднал ли е?
    Ма, бил опънал палатка?! Е и кво? Ма имал смъртен акт, и какво от това?
    На кого е пречил, та са се запънали с него??

    Коментиран от #16, #17, #27

    11:14 03.11.2025

  • 11 МЕВР

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    По снимките, имат софт за разпознаване, от 2016 и лк са с биометрия

    11:14 03.11.2025

  • 12 Сила

    12 0 Отговор
    Оцеляване на " Предела " ...нови епизоди с Киро Мечката

    11:15 03.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    11 13 Отговор

    До коментар #6 от "Амии":

    Напротив, първата им работа на Агенцията за бежанците е да им издадат документ за постоянно пребиваване, който има повече привилегии от лична карта. Нали затова ЕС плаща по 3000 евро на регистриран бежанец, а и България изпълнява стриктно условията на Дъблинските съглашения. Ако има незаконно пребиваващи на територията на България без окументи, полицията ги издирва, за да ги прати на Агенцията и да вземат по нови 3000 еврака на регистран.

    11:16 03.11.2025

  • 15 Много роми и цигани и подобни

    18 2 Отговор

    До коментар #6 от "Амии":

    Нарочно не си вадят документи и нямат лични карти за да не носят отговорност. Но взема кола сяда и кара. После бяга ако се налага. Те живеят ден да мине друг да дойде.

    11:18 03.11.2025

  • 16 Ковид

    17 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Не е плащал здравни мрасника! И потребителска такса! Вероятно от ковид е акта, проверете и вас да не са ви ... по 3 бона даваха на лекар за такъв + 2 хиляди на общината

    Коментиран от #23

    11:18 03.11.2025

  • 17 име

    19 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    В случая държавата я интересува само на кой да напише акта и да си вземе парите. Обаче, греда, човека не фигурира никъде, щото се води починал. Явно няма и собственост, който да му се отнеме, че да си вземат парите. Мъка бюрократична. Иначе кражби от ДДС за снотици милиони си вървят.

    11:18 03.11.2025

  • 18 Лесно.

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ако си спомняш, като си правим лични карти, ни вземат пръстови отпечатъци, правят ни снимки...

    Коментиран от #22

    11:19 03.11.2025

  • 19 Сила

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обичат да тормозят бедните и нещастните":

    Мутрите с джипове , атв , кросови мотори и моторни шейни не съм забелязал да ги притесняват ....вилнеят си на воля зиме и лете !!!

    11:19 03.11.2025

  • 20 Не знам за бежанците

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Амии":

    Но поназнайвам по неволя някой неща за трафикантите.

    11:22 03.11.2025

  • 21 Емигрант

    10 1 Отговор
    След като знае полицията, че този мъж е изчезналият преди 12 г.и обявен за мъртъв,значи знае името му, но тук не се цитира име, фамилия, чудна статия, защо се крие името, ами ако е издирван от интерпол за престъпления в други държави, защото да живееш 12 г. в планина на палатка при тежки зимни условия е неприемливо и как се издава смъртен акт без мъртвец и се обявява мъртвец от полицията без тяло ? Изобщо в тази овча кошара има ли някакви човешки ситуации които да се създават от органите на управление ? После защо светът припознава българския народ като стадо овце ?.Снощи и в един френски бар в Париж французинът казва, че знае за България, че е мафиотска държава ! Вижте сърбите бе, как се обединяват срещу корупцията и какво правят !

    Коментиран от #25

    11:22 03.11.2025

  • 22 честен ционист

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Лесно.":

    Лицето мени контурите си за 12 год, а пръстовите отпечатъци могат да се премахнат/компрометират. Щом е живял в гората си е давал сметка за тези неща. Трябва да са го хванали по друг начин.

    11:24 03.11.2025

  • 23 Много хора им докараха инфаркт инсулт ра

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ковид":

    С тоя ковид и ги писаха ковидари за пари ....

    Коментиран от #26

    11:26 03.11.2025

  • 24 С.Николов

    6 0 Отговор
    Нео 12 години извън матрицата
    Обаче тая гад Агент Смит
    го е изловил

    Коментиран от #28

    11:27 03.11.2025

  • 25 Смъртния акт го издават

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Емигрант":

    Формално и на доверие.

    Коментиран от #30

    11:28 03.11.2025

  • 26 Защо слагаш минус

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Много хора им докараха инфаркт инсулт ра":

    Можеш ли да кажеш.

    11:29 03.11.2025

  • 27 Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Па-па-па палатка,
    Па-па-па палатка

    11:32 03.11.2025

  • 28 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #24 от "С.Николов":

    Агент Смит им вкарваше през пъпа една тракери, на скарида биеше, за да ги намира после.

    11:35 03.11.2025

  • 29 Добре де

    6 0 Отговор
    Защо статията не отговаря на въпроса зададен в заглавието как е оцелял открития в Пирин, а просто повтаря написаното в по-ранна публикация???

    11:36 03.11.2025

  • 30 Емигрант

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Смъртния акт го издават":

    И не се ли смята това за престъпление.? Ами ако "мъртвеца" е издирван за тежки престъпления ? Изобщо някой разбира ли в каква жестока мафиотска държава живеете и хора ли сте, че търпите тези престъпници да ви стъжняват живота ? "Електричка" ви е финансов, някакъв политолог - министър на полицията, сикаджия от 90-те -министър на околната среда, мазен слагач - социален министър и т.н. и никаква реакция от народ, сега излиза НАПРЕД в управлението ви престъпник от списъкът "Магнитски" със забрана да посещава САЩ и Великобритания, същият е избран от будали за депутат за да бъде защитен с имунитет от преследване от прокуратурата, абе изобщо има ли нещо свестно в тази "кошара за овце" ??????????

    11:40 03.11.2025

  • 31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    НАЙ-ДОБРЕ Е ТАКА,
    БЕЗ ДОКУМЕНТИ.
    НИТО ОСИГУРОВКИ СЕ ПЛАЩАТ,НИТО ДАНЪЦИ, НИТО ТАКСА ВОДОМЕР.....И НА НИКОГО НЕ СИ ДЛЪЖЕН....

    11:43 03.11.2025

  • 32 Отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пак човека бил виновен":

    Когато от някой изчезнал няма следи повече от 5 години, съдът може да го обяви за починал по искане на близките.

    Коментиран от #35

    11:46 03.11.2025

  • 33 хммм

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    човек по закон не е длъжен да предоставя каквото и да е на тия еничари, нито имат право да го задържат без причина...

    11:51 03.11.2025

  • 34 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    тва е последния партизанин

    Коментиран от #36

    11:54 03.11.2025

  • 35 Че кои са тези близки

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Отговор":

    които да искат от съд да обяви неоткрито тяло за мъртво ? Как така без доказателство за смърт чрез ненамерено тяло съд ще се произнесе - "мъртвец" защото някой иска това ? В коя цивилизация има такъв закон ?

    Коментиран от #38

    11:56 03.11.2025

  • 36 Или

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Роден в НРБ":

    По-скоро е първият за предстоящото

    11:58 03.11.2025

  • 37 хи хи

    2 0 Отговор
    Извънсистемен играч на който му е писнало от ГЕРБ-НН😉

    12:01 03.11.2025

  • 38 Такава е практиката

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Че кои са тези близки":

    По време на война е така или по море за изчезнал човек. Българските институции сега ще го обвинят, че се е укривал. Въпреки че те са сгафили и са издали документ с невярно съдържание.

    12:02 03.11.2025

  • 39 Онзи

    0 0 Отговор
    От държавата няма отърваване. Дори и да искаш да избягаш тя те намира и те глобява.

    12:13 03.11.2025

  • 40 604

    0 0 Отговор
    Една и съща 2 пъти..що ве люмпини?

    12:21 03.11.2025

  • 41 ха ха

    0 0 Отговор
    и ся кво праим ? ще тормозят човека дето си е живял в мир с природата , или ще го умрат наистина за да няма грешка в бюрокрацията

    12:24 03.11.2025

