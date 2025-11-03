Колко време се е криел и как е оцелял откритият в Пирин, обявен за мъртъв мъж

Мъж, обявен преди години първо за изчезнал, а след като не бил открит - и за починал, беше открит съвсем случайно в добро здраве в гората в Пирин планина.
Служителите на Национален парк „Пирин” по време на рутинен обход забелязали импровизиран подслон, в който имало мъж. И точно този мъж се оказал човекът, който преди около 12 години бил обявен за починал.
„На 30 октомври служители от парковата охрана към Дирекция Национален парк „Пирин” извършват проверка за незаконно опъната палатка. При проверката установяват лице, което се държи арогантно и не представя документи за самоличност, поради което се налага да бъдат извикани служители от полицейското управление на град Банско за съдействие. При самата проверка, извършена от полицията, се установява, че лицето няма лична карта. Това налага неговото задържане в полицейското управление, където впоследствие се установява, че за лицето има издаден смъртен акт — първоначално е било обявено за безследно изчезнало, а по-късно е издаден смъртен акт и то не фигурира никъде в системата”, обясни Росен Баненски, директор на НП „Пирин”.
Той предполага, че палатката е била на мястото близо до река Демяница от около седмица. „Парковата охрана е минавала оттам преди около седмица при упражняване на контрол за незаконен риболов и тогава палатка не е имало. Предполага се, че преди 2–3–4 дни той е опънал палатката там”, каза Баненски.
По думите му мъжът се е държал агресивно, започнал е да обижда парковата охрана, налитал е на бой, не е искал да представи документ за самоличност. Тогава е викната полицията.
„Банско е туристически град — палатки могат да се видят много, но само на определените места. Всяка палатка, която не е на такова място, буди подозрение и ние извършваме проверки”, обясни Баненски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
11:07 03.11.2025
2 Пак човека бил виновен
Коментиран от #32
11:07 03.11.2025
3 Не се правете на ударени
11:08 03.11.2025
4 Браво!
11:10 03.11.2025
5 честен ционист
Коментиран от #11, #18, #33
11:10 03.11.2025
6 Амии
Коментиран от #14, #15, #20
11:12 03.11.2025
7 ще хващам и аз гората скоро
11:13 03.11.2025
8 Обичат да тормозят бедните и нещастните
Коментиран от #19
11:14 03.11.2025
9 Пич
11:14 03.11.2025
10 Механик
Ма, бил опънал палатка?! Е и кво? Ма имал смъртен акт, и какво от това?
На кого е пречил, та са се запънали с него??
Коментиран от #16, #17, #27
11:14 03.11.2025
11 МЕВР
До коментар #5 от "честен ционист":По снимките, имат софт за разпознаване, от 2016 и лк са с биометрия
11:14 03.11.2025
12 Сила
11:15 03.11.2025
14 честен ционист
До коментар #6 от "Амии":Напротив, първата им работа на Агенцията за бежанците е да им издадат документ за постоянно пребиваване, който има повече привилегии от лична карта. Нали затова ЕС плаща по 3000 евро на регистриран бежанец, а и България изпълнява стриктно условията на Дъблинските съглашения. Ако има незаконно пребиваващи на територията на България без окументи, полицията ги издирва, за да ги прати на Агенцията и да вземат по нови 3000 еврака на регистран.
11:16 03.11.2025
15 Много роми и цигани и подобни
До коментар #6 от "Амии":Нарочно не си вадят документи и нямат лични карти за да не носят отговорност. Но взема кола сяда и кара. После бяга ако се налага. Те живеят ден да мине друг да дойде.
11:18 03.11.2025
16 Ковид
До коментар #10 от "Механик":Не е плащал здравни мрасника! И потребителска такса! Вероятно от ковид е акта, проверете и вас да не са ви ... по 3 бона даваха на лекар за такъв + 2 хиляди на общината
Коментиран от #23
11:18 03.11.2025
17 име
До коментар #10 от "Механик":В случая държавата я интересува само на кой да напише акта и да си вземе парите. Обаче, греда, човека не фигурира никъде, щото се води починал. Явно няма и собственост, който да му се отнеме, че да си вземат парите. Мъка бюрократична. Иначе кражби от ДДС за снотици милиони си вървят.
11:18 03.11.2025
18 Лесно.
До коментар #5 от "честен ционист":Ако си спомняш, като си правим лични карти, ни вземат пръстови отпечатъци, правят ни снимки...
Коментиран от #22
11:19 03.11.2025
19 Сила
До коментар #8 от "Обичат да тормозят бедните и нещастните":Мутрите с джипове , атв , кросови мотори и моторни шейни не съм забелязал да ги притесняват ....вилнеят си на воля зиме и лете !!!
11:19 03.11.2025
20 Не знам за бежанците
До коментар #6 от "Амии":Но поназнайвам по неволя някой неща за трафикантите.
11:22 03.11.2025
21 Емигрант
Коментиран от #25
11:22 03.11.2025
22 честен ционист
До коментар #18 от "Лесно.":Лицето мени контурите си за 12 год, а пръстовите отпечатъци могат да се премахнат/компрометират. Щом е живял в гората си е давал сметка за тези неща. Трябва да са го хванали по друг начин.
11:24 03.11.2025
23 Много хора им докараха инфаркт инсулт ра
До коментар #16 от "Ковид":С тоя ковид и ги писаха ковидари за пари ....
Коментиран от #26
11:26 03.11.2025
24 С.Николов
Обаче тая гад Агент Смит
го е изловил
Коментиран от #28
11:27 03.11.2025
25 Смъртния акт го издават
До коментар #21 от "Емигрант":Формално и на доверие.
Коментиран от #30
11:28 03.11.2025
26 Защо слагаш минус
До коментар #23 от "Много хора им докараха инфаркт инсулт ра":Можеш ли да кажеш.
11:29 03.11.2025
27 Хасан
До коментар #10 от "Механик":Па-па-па палатка,
Па-па-па палатка
11:32 03.11.2025
28 честен ционист
До коментар #24 от "С.Николов":Агент Смит им вкарваше през пъпа една тракери, на скарида биеше, за да ги намира после.
11:35 03.11.2025
29 Добре де
11:36 03.11.2025
30 Емигрант
До коментар #25 от "Смъртния акт го издават":И не се ли смята това за престъпление.? Ами ако "мъртвеца" е издирван за тежки престъпления ? Изобщо някой разбира ли в каква жестока мафиотска държава живеете и хора ли сте, че търпите тези престъпници да ви стъжняват живота ? "Електричка" ви е финансов, някакъв политолог - министър на полицията, сикаджия от 90-те -министър на околната среда, мазен слагач - социален министър и т.н. и никаква реакция от народ, сега излиза НАПРЕД в управлението ви престъпник от списъкът "Магнитски" със забрана да посещава САЩ и Великобритания, същият е избран от будали за депутат за да бъде защитен с имунитет от преследване от прокуратурата, абе изобщо има ли нещо свестно в тази "кошара за овце" ??????????
11:40 03.11.2025
31 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
БЕЗ ДОКУМЕНТИ.
НИТО ОСИГУРОВКИ СЕ ПЛАЩАТ,НИТО ДАНЪЦИ, НИТО ТАКСА ВОДОМЕР.....И НА НИКОГО НЕ СИ ДЛЪЖЕН....
11:43 03.11.2025
32 Отговор
До коментар #2 от "Пак човека бил виновен":Когато от някой изчезнал няма следи повече от 5 години, съдът може да го обяви за починал по искане на близките.
Коментиран от #35
11:46 03.11.2025
33 хммм
До коментар #5 от "честен ционист":човек по закон не е длъжен да предоставя каквото и да е на тия еничари, нито имат право да го задържат без причина...
11:51 03.11.2025
34 Роден в НРБ
Коментиран от #36
11:54 03.11.2025
35 Че кои са тези близки
До коментар #32 от "Отговор":които да искат от съд да обяви неоткрито тяло за мъртво ? Как така без доказателство за смърт чрез ненамерено тяло съд ще се произнесе - "мъртвец" защото някой иска това ? В коя цивилизация има такъв закон ?
Коментиран от #38
11:56 03.11.2025
36 Или
До коментар #34 от "Роден в НРБ":По-скоро е първият за предстоящото
11:58 03.11.2025
37 хи хи
12:01 03.11.2025
38 Такава е практиката
До коментар #35 от "Че кои са тези близки":По време на война е така или по море за изчезнал човек. Българските институции сега ще го обвинят, че се е укривал. Въпреки че те са сгафили и са издали документ с невярно съдържание.
12:02 03.11.2025
39 Онзи
12:13 03.11.2025
40 604
12:21 03.11.2025
41 ха ха
12:24 03.11.2025