Мъж нарочно предизвика пожар, дразнел се на сухите треви

Хванаха възрастен мъж за палеж на стърнища край хасковско село, съобщиха от полицията.
Това е станало на 13 август след сигнал пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор.
Огнеборците са загасили огъня, но при проверка униформените са констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго.
Огнищата са били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м. Заловен е 84-годишен харманлиец. Той е спрян с колата си и е държал в ръцете си кибрит.
Той е признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел на сухите треви покрай пътя. Случаят е докладван на прокуратурата. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
10:43 14.08.2025
2 Порно
10:46 14.08.2025
3 Зевс
Коментиран от #4
10:46 14.08.2025
4 Ама
До коментар #3 от "Зевс":Като е болен защо кара автомобил
10:53 14.08.2025
5 Пироман
10:56 14.08.2025
6 Набутайте г....ве...дото
10:58 14.08.2025
7 по време военно се печатат....
11:02 14.08.2025