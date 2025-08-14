Новини
Мъж нарочно предизвика пожар, дразнел се на сухите треви

14 Август, 2025

Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини

Хванаха възрастен мъж за палеж на стърнища край хасковско село, съобщиха от полицията.

Това е станало на 13 август след сигнал пламъци в сухи треви и храсти по пътя, свързващ селата Елена с Болярски извор.

Огнеборците са загасили огъня, но при проверка униформените са констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на 3 места на различно разстояние едно от друго.

Огнищата са били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 кв.м. Заловен е 84-годишен харманлиец. Той е спрян с колата си и е държал в ръцете си кибрит.

Той е признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел на сухите треви покрай пътя. Случаят е докладван на прокуратурата. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.


  • 1 Абе

    7 1 Отговор
    Да го пращат в централния, там двора е паворан и няма сухи треви.

    10:43 14.08.2025

  • 2 Порно

    4 2 Отговор
    Куку руку ку

    10:46 14.08.2025

  • 3 Зевс

    9 0 Отговор
    Значи да пали сили има, ама за ареста е болен?

    Коментиран от #4

    10:46 14.08.2025

  • 4 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Като е болен защо кара автомобил

    10:53 14.08.2025

  • 5 Пироман

    4 0 Отговор
    И мен някои хора ме дразнят много,но не ги паля.

    10:56 14.08.2025

  • 6 Набутайте г....ве...дото

    0 0 Отговор
    В огъня

    10:58 14.08.2025

  • 7 по време военно се печатат....

    0 0 Отговор
    Това е хибридната война!докато сте толкова толерантни с владеещите ни руски марионетки ще ви палят,ще ви взривяват заводите и ще държат в робството на лева.......

    11:02 14.08.2025

