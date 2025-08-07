Новини
Съдът определя мярката на обвинения в палеж на гора край Велико Търново

7 Август, 2025 07:51 501 3

Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд разглежда искането за по-лека мярка за неотклонение на обвинения в тероризъм Стоян Денчев. Той застава пред съда за втори път, след като подпали гората над великотърновските квартали „Бузлуджа“ и „Чолаковци“.

Делото срещу 33-годишния мъж се води по чл. 108а от Наказателния кодекс, тъй като деянието е извършено в условия на изключителна пожарна опасност и е създало реална заплаха за живота и здравето на хората.

Според видеозаписи от охранителни камери обвиняемият е направил три опита, преди да успее да подпали боровата гора край Велико Търново. Пожарът е изпепелил около 30 декара насаждения. В непосредствена близост до огнището се намират училище и бензиностанция.

Преди седмица Софийският градски съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.


България
  • 1 Да му

    0 0 Отговор
    Драсна клечката още в килията

    07:56 07.08.2025

  • 2 Петър

    0 0 Отговор
    Хайде стига тъпотии !!!! И този ли е с връзки или ще си плати!!!! Некъдърници и куромпета !!!! Вместо да е осъден и да е в затвора те го пускат !!!! При снимки, признания и всичко друго още не е осъден. Съдиите и там всички сега да не си получат тлъстите заплати а да отидат за пожарникарите !!!

    08:28 07.08.2025

  • 3 да го пратят да гаси

    0 0 Отговор
    70 дена по декар са 70 декара . пожарникарите не са всички добре . има шкембелии . как се гаси с мързеливи и тлъсти . 200 подпалвача с по 1 лопата . ето 200 лопатари . да гасят . за 20 дена по 300 загасени пожара са 5000 подпалвача на 20 дена . та статистически има повтаряемост . значи са 2000 подпалвача или 2000 лопатара . да вземат и по 1 лейка вода . хеликоптерите са напълно достатъчни .

    08:41 07.08.2025

