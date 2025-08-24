Локализираха пожара в столичния квартал „Кръстова вада“ ВИДЕО

Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.
Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
По-рано на терен бяха изпратени шест екипа от столичната пожарна с 20 огнеборци. Причините за пожара все още не са изяснени.
Няма данни за опасност за сгради и хора.
Пожарът, който възникна този следобед в старозагорското село Средец е потушен, предаде БНР.
Огънят е възникнал около 2 часа следобед и бързо обхванал стърнища, а после се е прехвърлил и върху частни имоти. Опожарени са два частни двора, единият от които - ябълкова градина.
Изгорял е и покривът на необитаема сграда.
Жители на селото са се включили в потушаването на пожара. Те съобщиха, че са се обаждали няколко пъти на РСПБЗН - Стара Загора, за да бъде изпратена допълнителна техника.
5 пожарни автомобила са пристигнали и са участвали в гасенето.
Екип на Районната противопожарна служба остава на място, за да наблюдава района.
Дежурен екип на пожарната в Сливен продължава наблюдението на изгорялото незаконно сметище и пожарището в гората над квартал "Комлука" да не се възпламени отново след вчерашния пожар в района, предаде БНР.
Следи се за разпалени от вятъра огнища и се неутрализират от пожарникарите, които дежурят в района. Наблюдава се и гората за тлеещи дънери.
Няма опасност за къщите в близост до изгорялото сметище. Наблюдението ще продължи и тази нощ.
При вчерашния пожар, тръгнал от незаконно ступаните домашни отпадъци, изгоряха между 60 и 80 декара борова гора, сухи треви и храсти.
Докато пожарникари, служители на горските стопанства и десетки доброволци се включиха в потушаването на огъня, пламнал тази сутрин в гората над село Сеносок, община Симитли, разследващи полицаи са открили в района нива с канабис, предаде БНР.
Сигналът за запалването е подаден малко преди 7 часа тази сутрин. Пожарът е над симитлийското село Сенокос, в Пирин планина. Незабавно към мястото тръгват четири екипа пожарникари със специализирани автомобили, служители от горските стопанства в Симитли и Благоевград, както и десетки доброволци. В ранния следобед огънят е бил локализиран, като и в момента се потушават вътрешните огнища, които са в периметъра на 15 декара борова гора. Няма опасност за хората и къщите в населеното място.
Междувременно започна разследване на причините за пожара, възникнал в необичайно време - рано сутринта. По непотвърдена официално информация, при обход на района полицаите са открили голяма нива с канабис, която е била снабдена със система за капково напояване. Към момента не е известно дали това има връзка със запалването и дали съцветията на канабиса, които в момента са готови за събиране, са били прибрани. Разследването по случая продължава.
