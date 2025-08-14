Водна криза: В Плевенско ще имат вода тази вечер, но само за няколко часа

Във водопроводната система на Плевенска област започнаха да постъпват водни количества от магистрален водопровод "Черни Осъм".
Количествата обаче са недостатъчни за възстановяване на водоснабдяването според режимния график, предупреди БНР.
ВИК уточнява, че са осигурени водоноски за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.
За градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата: Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен, водоснабдяването се очаква да бъде възстановено от 19 часа до 21:30 часа. За да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите, се налага да се преустанови водоподаването за периода от 21:30 часа до 6:00 часа.
1 очевидец
Коментиран от #11
18:43 14.08.2025
2 Аааааа
18:49 14.08.2025
3 Яд ме е на всички
18:51 14.08.2025
4 Даниел
Коментиран от #13, #22
18:54 14.08.2025
5 Джо
19:07 14.08.2025
6 С вид
19:08 14.08.2025
7 Тома
19:09 14.08.2025
8 🚰🚿🚽
19:12 14.08.2025
9 В Плевен живеят само русофили
Коментиран от #10
19:12 14.08.2025
10 каква красота
До коментар #9 от "В Плевен живеят само русофили":е в галилея, палестина, сахара, сечи гори, парата му е майката. вецове, вецове да работят, защо да ни язовири има ток и парици.
19:16 14.08.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "очевидец":НОРВЕГИЯ ИНВЕСТИРА ПАРИТЕ ОТ ПЕТРОЛНИЯ БУМ
В АКЦИИТЕ НА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ФАШИСТКИ КОМПАНИИ
.... НЕ СА КОМУНИСТИ , А РОБОВЛАДЕЛЦИ Ш
19:17 14.08.2025
12 Гост
19:18 14.08.2025
13 това
До коментар #4 от "Даниел":е схема - водата ни вече не е наш, юдейска е, продадено-подарена, на на с, не ни трябва Н2О, ние сме кактуси.
19:18 14.08.2025
14 Голямата глава
Коментиран от #20
19:20 14.08.2025
15 О Щастие за Плевен!
19:22 14.08.2025
16 ШИШИ Е МИЛОСТИВ
19:23 14.08.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... КАЛЦИЕВ ХЛОРИД .....
..... НОЩНО ВРЕМЕ СМУЧИ ВЛАГА ДАЖЕ ОТ ПУСТИННИЯ ВЪЗДУХ
..... ПРЕЗ ДЕНЯ СЛЪНЦЕТО ГО НАГРЯВА И ВОДАТА Я СЪБИРАМ В КОНДЕНЗАТОРА ..
... 1 КУБИК ПРАВИ ПРИ ПУСТИНЕН КЛИМАТ ПО 700 ЛИТРА ВОДА НА ДЕН :))
.....
А ПРИ ВЛАЖЕН КЛИМАТ - КАТО В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ И ПО ПОВЕЧЕ .. :))
......
БИЯ СЕ С ЧУК ПО ГЛАВАТА , ЗАЩО СЪМ ТЪП
19:23 14.08.2025
18 Норвегия е друга Бира!
19:26 14.08.2025
19 звездите ми говорят
19:27 14.08.2025
20 Така ви се пада!
До коментар #14 от "Голямата глава":Сами си ги избирате.
19:30 14.08.2025
21 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
19:32 14.08.2025
22 безхаберие
До коментар #4 от "Даниел":Загубите трябва да са под 10%, иначе следват наказания. Да сте видяли някой наказан?
19:34 14.08.2025