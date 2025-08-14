Новини
ВИК уточнява, че са осигурени водоноски за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово

Водна криза: В Плевенско ще имат вода тази вечер, но само за няколко часа - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Във водопроводната система на Плевенска област започнаха да постъпват водни количества от магистрален водопровод "Черни Осъм".

Количествата обаче са недостатъчни за възстановяване на водоснабдяването според режимния график, предупреди БНР.

ВИК уточнява, че са осигурени водоноски за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.

За градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата: Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен, водоснабдяването се очаква да бъде възстановено от 19 часа до 21:30 часа. За да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите, се налага да се преустанови водоподаването за периода от 21:30 часа до 6:00 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 очевидец

    8 3 Отговор
    Норвегия е толкова богата, че може да позволи на всичките си граждани да се пенсионират и да живеят до края на живота си без да работят. И това е благодарение на финансовата дисциплина на правителствата й и отказа й да влезе във фалиращия, неуспешен експеримент - ЕС.

    Коментиран от #11

    18:43 14.08.2025

  • 2 Аааааа

    9 0 Отговор
    Мисля си, че е време да се влезе в парламента и да се попита, културно - ,,къде е водата!?"

    18:49 14.08.2025

  • 3 Яд ме е на всички

    7 1 Отговор
    Около всяко село има място (и не едно)където има вода. Две сонди, една цистерна от цимент 50 тона и всички проблеми ще бъдат решени. А тук карат вода от 9 села в десетото, и по пътя 90 процента отива на вятъра. Прости управляващи, дето не оставят селата да поемат сами юздите.

    18:51 14.08.2025

  • 4 Даниел

    5 0 Отговор
    ВиК дружества взели на концесия водния сектор в страната само ни съобщават за до 80% загуби на водата по мрежата,огромни градове,населени места и земеделски земи са на сухо и за никой от правораздаващите органи и дори за парламента това не е престъпление,а?

    Коментиран от #13, #22

    18:54 14.08.2025

  • 5 Джо

    0 1 Отговор
    А за водната криза на Златни пясъци никой не пише!?

    19:07 14.08.2025

  • 6 С вид

    5 0 Отговор
    на боза , някаква тиня вероятно !

    19:08 14.08.2025

  • 7 Тома

    5 0 Отговор
    Важното е че сме в клуба на богатите.

    19:09 14.08.2025

  • 8 🚰🚿🚽

    2 1 Отговор
    Кугърите отнесоха водата във въздуха.

    19:12 14.08.2025

  • 9 В Плевен живеят само русофили

    2 7 Отговор
    Затова нямат вода! Путин да им докара!

    Коментиран от #10

    19:12 14.08.2025

  • 10 каква красота

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "В Плевен живеят само русофили":

    е в галилея, палестина, сахара, сечи гори, парата му е майката. вецове, вецове да работят, защо да ни язовири има ток и парици.

    19:16 14.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "очевидец":

    НОРВЕГИЯ ИНВЕСТИРА ПАРИТЕ ОТ ПЕТРОЛНИЯ БУМ
    В АКЦИИТЕ НА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ФАШИСТКИ КОМПАНИИ
    .... НЕ СА КОМУНИСТИ , А РОБОВЛАДЕЛЦИ Ш

    19:17 14.08.2025

  • 12 Гост

    4 1 Отговор
    Едно време в Плевен имаше сонди за нефт навлизане в града даже така пишеше в учебниците по География даже пишеше Плевен столица на Северна България, а под вещото управление на Бойко сега са нищо.

    19:18 14.08.2025

  • 13 това

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    е схема - водата ни вече не е наш, юдейска е, продадено-подарена, на на с, не ни трябва Н2О, ние сме кактуси.

    19:18 14.08.2025

  • 14 Голямата глава

    4 1 Отговор
    Герберска история е градът на Трифонов

    Коментиран от #20

    19:20 14.08.2025

  • 15 О Щастие за Плевен!

    3 0 Отговор
    Всякакви Недоразумения го Управляваха и Управляват и сега! Все Демократи и Евро Атлантици! Недорзумения! Плевен се топи като население, а водата не стига???

    19:22 14.08.2025

  • 16 ШИШИ Е МИЛОСТИВ

    3 1 Отговор
    Отпуснал им е един час вода. Ако плевенчани поемат исляма ще имат вода цели десет часа.

    19:23 14.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    НАПРАВИХ КАЗАН.... И ТО ЗА АРАБИ ВЪВ ПУСТИНЯТА
    .... КАЛЦИЕВ ХЛОРИД .....
    ..... НОЩНО ВРЕМЕ СМУЧИ ВЛАГА ДАЖЕ ОТ ПУСТИННИЯ ВЪЗДУХ
    ..... ПРЕЗ ДЕНЯ СЛЪНЦЕТО ГО НАГРЯВА И ВОДАТА Я СЪБИРАМ В КОНДЕНЗАТОРА ..
    ... 1 КУБИК ПРАВИ ПРИ ПУСТИНЕН КЛИМАТ ПО 700 ЛИТРА ВОДА НА ДЕН :))
    .....
    А ПРИ ВЛАЖЕН КЛИМАТ - КАТО В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ И ПО ПОВЕЧЕ .. :))
    ......
    БИЯ СЕ С ЧУК ПО ГЛАВАТА , ЗАЩО СЪМ ТЪП

    19:23 14.08.2025

  • 18 Норвегия е друга Бира!

    3 0 Отговор
    Нея Управляват Мутри и Корумпирани Прасета Кръстили се Евроатлантици! Явно имат Независима, Работеща Прокуратура и Съд без Ушевци! Ние сме го Закъсали!

    19:26 14.08.2025

  • 19 звездите ми говорят

    2 0 Отговор
    Ще хвърчат глави и оставки.

    19:27 14.08.2025

  • 20 Така ви се пада!

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Голямата глава":

    Сами си ги избирате.

    19:30 14.08.2025

  • 21 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    1 0 Отговор
    Шиши никога няма да прости на плевенчани, че са победили турците и са обърнали освободителната в наша полза.

    19:32 14.08.2025

  • 22 безхаберие

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Даниел":

    Загубите трябва да са под 10%, иначе следват наказания. Да сте видяли някой наказан?

    19:34 14.08.2025

