Да се сключва трудов договор без диплома на хартия предвиждат законови промени

Да не се изисква диплома за завършено образование на хартиен носител при сключване на нов трудов договор предвиждат промени в Наредбата за документите, публикувани в Портала за обществени консултации.
Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка по отношение на завършено основно образование след 1 юни 2009 г., средно образование след 1 януари 2007 г., висше образование след 1 януари 2012 г., професионално обучение след 1 януари 2022 г., както и за придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г., изброи БТА.
Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят кандидатстващите за работа в държавната администрация.
Предложеното изменение не налага разходването на допълнителни финансови средства от държавния бюджет. С него не се предвиждат увеличаване на разходите на заинтересованите лица и институции. Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудесна идея
22:24 14.08.2025
2 Сатана Z
Много ще загубят работата си ,но и малкия и среден бизнес ще го дхат
22:25 14.08.2025
3 1111
22:27 14.08.2025
4 Ама разбира се
22:39 14.08.2025
5 анти
Половинага хора, с които работя дори не знам какво и къде са учили, нито някога съм им събирал дипломите от 32 различни държави, от където наемаме хора. Дори не знам дали мога да прочета какво пише с техните азбуки.
Защо всички глупости от администрацията ги пренасяме на частния бизнес?
22:40 14.08.2025