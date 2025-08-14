Новини
Да се сключва трудов договор без диплома на хартия предвиждат законови промени

14 Август, 2025 22:18

Нови промени на трудовия пазар

Да се сключва трудов договор без диплома на хартия предвиждат законови промени - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да не се изисква диплома за завършено образование на хартиен носител при сключване на нов трудов договор предвиждат промени в Наредбата за документите, публикувани в Портала за обществени консултации.

Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка по отношение на завършено основно образование след 1 юни 2009 г., средно образование след 1 януари 2007 г., висше образование след 1 януари 2012 г., професионално обучение след 1 януари 2022 г., както и за придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г., изброи БТА.

Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят кандидатстващите за работа в държавната администрация.

Предложеното изменение не налага разходването на допълнителни финансови средства от държавния бюджет. С него не се предвиждат увеличаване на разходите на заинтересованите лица и институции. Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.


  • 1 Чудесна идея

    6 1 Отговор
    Така хакерите ще могат да си изкарат каквато диплома е необходима за позицията, още по време на самото интервю.

    22:24 14.08.2025

  • 2 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Поради преминаване към еврото от 1 януари всички трудови договори и без това ще са невалидни и ще трябва да се преподписват на ново .Заплатите ще бъдат предоговаряни с оглед ниските перспективи пред бизнеса в годината на Еврото.
    Много ще загубят работата си ,но и малкия и среден бизнес ще го дхат

    22:25 14.08.2025

  • 3 1111

    2 0 Отговор
    Помните Калинка от фонд "Земеделие", нали? Тулупите са подготвили рояци от калинки, които да налазят държавната администрация. Излезте на протест, ако не ви е все едно калинки ли ви управляват!

    22:27 14.08.2025

  • 4 Ама разбира се

    1 1 Отговор
    То даже и за лекар не е нужна диплома. В демокрадцията всички са професори. Особено по простите по умните са до центи.

    22:39 14.08.2025

  • 5 анти

    1 0 Отговор
    Това е хипотеза единствено за държавната и общинската администрация и малкото длъжности, за които има нормативно изискване. Въобще не ме интересува в частния бизнес кой каква диплома има, а какво знае и може, и иска да прави.
    Половинага хора, с които работя дори не знам какво и къде са учили, нито някога съм им събирал дипломите от 32 различни държави, от където наемаме хора. Дори не знам дали мога да прочета какво пише с техните азбуки.
    Защо всички глупости от администрацията ги пренасяме на частния бизнес?

    22:40 14.08.2025

