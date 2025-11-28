Обсъждат отново промените в бюджета: Работодатели и синдикати отиват на среща във финансовото министерство

Работодатели и синдикати се очаква да се срещнат днес с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.
Това съобщи "Нова телевизия".
Припомняме, че бюджетът не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.
1 БОЙКОТ И ОСТАВКА
07:36 28.11.2025
2 Тия
07:37 28.11.2025
3 Данко Харсъзина
Имат и основание. Това искаше протеста.
08:03 28.11.2025
4 Кабинетът тиква 4
08:07 28.11.2025
5 МВР
Коментиран от #7
08:12 28.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Те взимат над 6800 средно
До коментар #5 от "МВР":За какво вдигане говориш, имат и скрити бонуси, с които заплатата им става двойна
08:29 28.11.2025
8 За Съставянето !
На Един пБюджет !
Им Трябват !)
И Други Специалисти !
Които Да Кажат !
По какъв Начин !
Да се Удовлетворят !
Поставените от Закона Изисквания !
Към Един Бюджет !
Така Че Само с Претенции !
И Прости Счетоводни Сметки !
Тази Работа !
Не Може Да Стане !
08:37 28.11.2025