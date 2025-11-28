Новини
Обсъждат отново промените в бюджета: Работодатели и синдикати отиват на среща във финансовото министерство

28 Ноември, 2025 07:32 608 8

Нови консултации

Обсъждат отново промените в бюджета: Работодатели и синдикати отиват на среща във финансовото министерство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Работодатели и синдикати се очаква да се срещнат днес с финансовия министър Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата, след като в четвъртък процедурата по приемането на Бюджет 2026 беше стопирана заради общественото неодобрение.

Това съобщи "Нова телевизия".

Припомняме, че бюджетът не получи одобрение и от социалните партньори, и безпрецедентно беше внесен в Народното събрание, без да бъде обсъден на Тристранен съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЙКОТ И ОСТАВКА

    3 1 Отговор
    На това нелегитимно народно събрание, създадено след абсолютно фалшиви избори.

    07:36 28.11.2025

  • 2 Тия

    4 0 Отговор
    с кого ще го " обсъждат" ? С Теменугата и нагматинения Горанов бездомник ли ? Грозни постановки ! Стига гъбаркане с хората , ако има още такива , които се връзват !

    07:37 28.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Ще орежат повишението на пенсиите, минималната заплата и другите социални плащания на търтеи. Ясно е като бял ден. То и пенсионерите паразити и без това живеят на гърба на обществото и са вечно недоволни.

    Имат и основание. Това искаше протеста.

    08:03 28.11.2025

  • 4 Кабинетът тиква 4

    1 0 Отговор
    Жеуезното правителство няма да изкара зимата май.

    08:07 28.11.2025

  • 5 МВР

    2 0 Отговор
    Вдигнете заплатите на полицията, но първо направете реформи и правилен подбор. Освободете тези, които не отговарят на изискванията, назначете годни служители, които покриват теста за интелигентност, отговарят на физическа годност и т.н.

    Коментиран от #7

    08:12 28.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Те взимат над 6800 средно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "МВР":

    За какво вдигане говориш, имат и скрити бонуси, с които заплатата им става двойна

    08:29 28.11.2025

  • 8 За Съставянето !

    1 0 Отговор
    За Съставянето !

    На Един пБюджет !

    Им Трябват !)

    И Други Специалисти !

    Които Да Кажат !

    По какъв Начин !

    Да се Удовлетворят !

    Поставените от Закона Изисквания !

    Към Един Бюджет !

    Така Че Само с Претенции !

    И Прости Счетоводни Сметки !

    Тази Работа !

    Не Може Да Стане !

    08:37 28.11.2025

