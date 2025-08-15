Новини
Гуцанов направи изненадваща проверка на Дома за хора с деменция в Бистрилица

15 Август, 2025 09:59

Целта на проверката в Дома в Бистрилица беше да се установят условията на живот и качеството на предоставяната грижа на живеещите в дома, който се финансира от държавния бюджет и се управлява от Община Берковица

Гуцанов направи изненадваща проверка на Дома за хора с деменция в Бистрилица - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов направи изненадваща проверка на Дома за пълнолетни лица с деменция в село в Бистрилица, община Берковица, заедно с екип на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). Тя е част от акциите на министър Гуцанов и Министерството на труда и социалната политика за гарантиране на добри и безопасни условия в домовете за възрастни. Засилените проверки започнаха през май. От началото на годината до момента от АКСУ са направени над 560 проверки. Разкрити са 12 нелегални обекта, които са преустановили дейност.

Целта на проверката в Дома в Бистрилица беше да се установят условията на живот и качеството на предоставяната грижа на живеещите в дома, който се финансира от държавния бюджет и се управлява от Община Берковица.

Министър Гуцанов установи на място, че въпреки тежката си диагноза, хората са включени в множество социални дейности, които им помагат за по-добрата социализация и интеграция. Персоналът е изградил силна връзка с тях. Постоянно ги ангажира с дейности от бита като приготвяне на ястия и производство на зеленчуци. Живеещите са включени в различни арт- и терапевтични дейности. Министърът разгледа създадени от тях рисунки и пъзели, които са изложени навсякъде в дома.

Борислав Гуцанов провери и напредъка на ремонта на Дома за стари хора в Берковица, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Още в началото на своя мандат министър Гуцанов стартира диалог с Националното сдружение на общините в Република България и с местните управи с цел да се активира изпълнението на проектите за реновиране на 81 дома за стари хора и изграждането на 254 нови услуги за хора с увреждания, финансирани по НПВУ. В резултат на това не се допусна да бъдат изгубени над 750 млн. лв. инвестиция за модернизация на дългосрочната грижа.


