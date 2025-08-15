Новини
Шофьор с книжка от две седмици е причинилият тежката катастрофата с жертва в София

15 Август, 2025

Той се вряза в автобус на градския транспорт, има шестима пострадали

Шофьор с книжка от две седмици е причинилият тежката катастрофата с жертва в София - 1
Снимка: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е млад шофьор с книжка от две седмици. Той е на 21 години и има 6 фиша за леки нарушения.“ Това каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“.

След удара в автобуса има една жертва и 6 пострадали.

Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. Две момичета от леката кола са с опасност за живота. Шофьорът на автобуса също е в тежко състояние. Трима са с леки наранявания.

Сигналът за инцидента е получен в 2 през нощта. Катастрофата е станала на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и „Възкресение“. Леката кола не е успяла да вземе завоя и се е врязала в автобуса.

На водача на автомобила са направени тестове за наркотици и алкохол, те са отрицателни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    75 0 Отговор
    За две седмици с книжка има 6 фиша за нарушения.

    Коментиран от #34, #44

    10:35 15.08.2025

  • 2 Пилот на Ферари

    54 0 Отговор
    С каква ли скорост се е натресъл в Автобуса , че да е пострадал и шофьора му .
    И пак кажете нещо за пенсионерите и как ви изнервяли че карали бавно .

    10:36 15.08.2025

  • 3 Зевс

    47 0 Отговор
    Хайде кажете си, че е от племето на сиуксите, колата не е на негово име и предполагаме парите са от незаконни дейности.

    Коментиран от #9

    10:36 15.08.2025

  • 4 Сила

    54 1 Отговор
    Браво , сигурно баща му е полицай а майка му работи в съда ....

    10:37 15.08.2025

  • 5 Гост

    55 1 Отговор
    А за онзи с АТВ-то дето няма книжка и баща му е полицай, а майка му съдийка писахте ли нещо ?

    Коментиран от #19

    10:37 15.08.2025

  • 6 Потрес

    46 2 Отговор
    За 2 седмици шест фиша, а, вече и убиец? Щом обаче му прикриват самоличността значи е от ония "недосегаемите" синчета, така че не очаквайте правосъдие в държавата на ГЕЕБновоначало!

    Коментиран от #24

    10:38 15.08.2025

  • 7 Гру

    28 0 Отговор
    Трябва тест и за мозък да им правят

    Коментиран от #13, #20

    10:39 15.08.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    22 1 Отговор
    Нема се пуашите! Важно е да носите 100 кинта в джеба за глобички! Минали месец нови 50 загинали, въпреки, че КАТ стоят зад всеки храст и от катастрофата със Сиана симулират яка дейност. Е някой ден стадото може и да разбере, че ако иска да пътува безопасно му трябва ПЪТ и ОБУЧЕНИЕ не камери... ама да не се надаме на мисловна дейност...

    Коментиран от #30

    10:40 15.08.2025

  • 9 Колата е виновна

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Не е успяла да вземе завоя - тъй пише в предпоследното изречение

    Коментиран от #17

    10:41 15.08.2025

  • 10 Селянин

    40 1 Отговор
    Какво стана бре, нали новия закон за средната скорост и зверските глоби щеха да оправят нещата?
    Нещо там някаква оставчица на някой миснистър. Или за това са раздадените милиони бонуси на АПИ?
    Страшно скапана държава. Старшно некадърни управляващи. Страшно гаден маТрял.

    Коментиран от #21, #41, #42

    10:41 15.08.2025

  • 11 Роден в НРБ

    33 0 Отговор
    Книжка от 2 седмици, 6 фиша. Добре ли е? Леки нарушения... Интересно чии дете е тоя убавец. Като гледам колата също не е лоша.

    10:41 15.08.2025

  • 12 Само

    27 0 Отговор
    Луд родител може да даде на детето си взело вчера книжка кола с 400+ конски сили

    Коментиран от #16

    10:41 15.08.2025

  • 13 Жеко

    23 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гру":

    То за това едно време имаше психотест . А сега куцо и сакато с книжка . Важното е еди пари да се вземат .

    10:41 15.08.2025

  • 14 Обаче

    22 0 Отговор
    Най-вероятно КУПЕНА книжка и Аудио, купено с "честен труд"!
    От гетото....

    10:42 15.08.2025

  • 15 Ами

    15 0 Отговор
    Бързал е за университета

    10:42 15.08.2025

  • 16 инспектор Гаджет

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Само":

    Нищо лично , ама как разбра че е 400+ коня ?

    Коментиран от #26, #52

    10:43 15.08.2025

  • 17 Нее

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Колата е виновна":

    Шофьора не можал да я вдигне и да прескочи автобуса

    10:43 15.08.2025

  • 19 МВР

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Тихо случая се разследва детето не е виновно ,баща му е виновен

    Коментиран от #22

    10:45 15.08.2025

  • 21 Потрес

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Селянин":

    Новият закон е да оправя приходите и бюджета на ГЕРБновоначало и няма нищо общо с превенция и защита на гражданите!

    10:51 15.08.2025

  • 23 скоро я е получил

    5 1 Отговор
    наглите как изчезнаха . профила е кат на брат галев . изнудване, рекет, насилие, съдизъм . значи може и убииства . има криминални престъпници . с прякори . някой им дава слава и приключения - сочи ги с пръст . насила крадат . анонимно защото да не ги хванат . или защото някой ги е накарал и държал с нещо . заеми , заплахи . шофера дрифти . надясно е завоя . издува колата . газ до ламарината . свирят гуми . тежка миризма . качва се на тротоара и отскча от високия бурдюр . на тракия един беше рипнал в насрещното . през мантинелата . галев още се укрива . наказва ги съда . после не им се лежи . ако ги следят може да откачат .

    11:01 15.08.2025

  • 24 Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Потрес":

    Плюс това е загинал сириец , дреме им ще си внесат друг
    Светъл му път на човека

    11:01 15.08.2025

  • 25 Цървул

    6 0 Отговор
    Книжката му била за пилот на самолет .

    11:03 15.08.2025

  • 26 Колата е

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "инспектор Гаджет":

    РS 5 audi най малко е толкова

    11:03 15.08.2025

  • 27 Безпристрастен

    10 0 Отговор
    Хорааа,народе! Не виждаме ли ,че държавата ни е пусната по бобслея ,без спирачки.На никой не му пука,от правила,закони. Царице- парице! Единственият фактор и бог на който всички се кланят.Този примат е за Гинес- на две седмици с права да управлява,и 6 нарушения.А този,със кокардите и лампазите,ни обяснява,че били " незначителни"? затова премахнаха талона за нарушение към книжките.При аналогична ситуация,6 нарушения за броени дни,втоматично,още на третото( беше залегнало,като закон в ЗДП) ,книжката се отнемаше директно от катаджията.Следва наказателно постановление - акт , глоба и лишаване от правоуправление.Но със безкомпромисното допъление.Зсдължително се явяваш на " проверовъчен изпит" Което означава,че на практика ставаш кандидат - шофъор.Медицинско, психо,листовка.Неписано правило беше,че комисията ,като види,че си с отнета книжка,те праска задължително.Поне два,а някой и три пъти се явяваха наново.Но м/ у два изпита ,трябва да минат 6 месеца.Затова всеки трепереше на пътя,да не прави нарушения.

    11:05 15.08.2025

  • 28 Едно голямо БРОВО

    6 0 Отговор
    За 14 дни има 6 нарушения!!!

    11:05 15.08.2025

  • 29 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    4 7 Отговор
    РУСИЯ И ,,КОПЕЙКИТЕ,,СА ВИНОВНИ ЧЕ НЯМАМЕ ПРАВОСЪДИЕ,ЗАКОНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА,А И ПЪТИЩА БЕЗОПАСНИ СЪЩО.НАЛИ СЕ ВАЙКАМЕ ЗАЩО ТРЪМП И ПУТИН ЩЕ СЕ СРЕЩАТ БЕЗ ЗЕЛЕНСКИ,И ЧЕ ВЛИЗАМЕ ВЪВ ТЪПАТА ЕВРОЗОНА И ПРИЕМАМЕ ЕВРОТО.А НЕКА ГИНЕ НАРОДА ВСЕКИ ДЕН ПО ПЪТИЩАТА.

    Коментиран от #35, #39, #47

    11:06 15.08.2025

  • 30 Мунчо

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Не е основното "път и обучение", а самосъзнанието, културата, толерантността.....неща, които изчезнаха в последните 35 години....желанието да сме "велики" във всичко вади на показ комплексите в обществото.....поколението, което израстна след "промените" вече дава "плод" (техните наследници)....всички искат да живеят сега, на богато, да грабят от живота(мислейки, че са безсмъртни) но забравят едно нещо, а именно, че животът е само един и ако не знаеш как да го изживееш достойно и качествено, то тогава единствената "радост и удовлетворение" могат да ти носят подобни изцепки....идоли да ти бъдат "мутри и метреси"....да се чувстваш безнаказан(и с право донякъде)....да получаваш съвет и поука от родителите си, че проблеми се решават чрез "мускули и насилие" и т.н....ей за такива "дребни" неща става въпрос, ама никой не го интересува и затова сме на това положение и лошото е, че не се вижда край, а напротив....

    11:07 15.08.2025

  • 31 за две седмици 6 фиша

    8 0 Отговор
    под съмнение е дали изобщо му е ясен правилника за движение ,ако го подложат на някакъв проверовъчен изпит да не се окаже че нищо не му е ясно и си е платил за книжката

    11:08 15.08.2025

  • 33 Уточнение

    3 0 Отговор
    Този трябва доживот да работи в реанимацията, да види какво причинява

    11:09 15.08.2025

  • 35 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Нещо гузен ми изглеждаш.

    11:10 15.08.2025

  • 36 на своге

    6 0 Отговор
    се хвърли в пропастта с рейса . 50 г стаж професионален . изтъркан слой го поднася . много жертви . македонския стар рейс горя като факла . този кара добра кола . не се е подпалила , взривила газ уредба . не е изгорял рейса . а крият камери , нещо което реално показва какво е станало . затова злоупотребяват и манипулират мненията . а после съда давал леки присъди . с кристиян беше така . лъготиха за коктейл с 5 вида опияти , наркотици . несвяст зад волана, препиване . а после бил само малко чай с трева и само 9г . Малкия дявол .

    11:11 15.08.2025

  • 37 Титити

    4 0 Отговор
    Също така е много важно, че детенце е шофьора причинил катастрофата! Не го крийте!
    Сигурно пак е някой келеш като убиеца на Милен Цветков

    11:11 15.08.2025

  • 38 гост

    6 0 Отговор
    На такова laino на му счупиш с кеф тиквата.

    11:14 15.08.2025

  • 39 Титити

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Нещо не си добре!
    Всеки от нас страда от евроценностите!
    Какви копейки, какви 5 лева
    Това е резултата от 35 години демокрация

    11:14 15.08.2025

  • 41 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Селянин":

    То присъди влезли в сила трябва да има…само със закони нищо не става..

    11:18 15.08.2025

  • 42 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Селянин":

    То присъди влезли в сила трябва да има…само със закони нищо не става..

    11:18 15.08.2025

  • 43 Кобрабг

    6 0 Отговор
    С такива индивиди минимум 20 години затвор ,а за родителите минимум 1 млн. Да изплатят на всеки пострадал в катастрофата и 5 млн.за загиналия.Бог да го прости загиналия да почива в мир .
    Докато няма санкции за родителите на такива същества няма да се оправим.
    На 2 седмица книжка и 6 нарушения нямам думи ,и накрая катастрофа със загинал .
    На нов шофьор кола максимално допустима мощност от 75 коня .Ама мама и тати са му подарили мощна кола и се прави на газар пред мацките -всичко е възпитание и контрол от родителите те са виновни ,че са отгледали това нещо и са го пуснали да убива на улицата

    Коментиран от #45, #48

    11:20 15.08.2025

  • 44 Партизанин

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Такова самочувствие може да има дете от семейство на активни борци русофили.

    11:28 15.08.2025

  • 45 Мъж

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кобрабг":

    Какви родители на 21 години? На 21 прадядо ти е имал 3-4 деца.

    Коментиран от #53

    11:29 15.08.2025

  • 46 шофьор

    3 0 Отговор
    В някои държави нямаш право да караш кола над 95 коня в рамките на 3г след получаването на книжка. В някои над определена възраст държиш подобен на психото тест за реакции. Трябва проследяемост на изпитите за книжка и поддържане на архив в ДАИ с видеозапис на практическия изпит - в купето и на педалите на изпитващия, лично мнение - задължително шофиране на курса при различни метеорологични условия, психотест за всички категории, тест за реакции над дадени години (примерно над 65), финансирани от държавата като изискване на ЗДвП, през определено време - 1, 2, 3 години. Вместо да се слагат безумни глоби за 20км/ч отгоре на път, който изведнъж от 90 става 30км/ч, криещите се като аборигени в храсталака господа да следят с новите БМВта на булевардите активно трафика за рисково поведение на водачите, видеорегистраторите да представляват доказателство пред компетентни органи (ако е наложително, след сертифициране на устройството и лепене на пломба, бандерол, дъвка, каквото). Като шофьор, който кара из София ежедневно, смятам, че подобни мерки са правилни и наложителни. Както и да се променят 3 типа мислене - като карам като дебил съм много готин (както в случая), като карам с 20 под ограничението и правя тапа съм много безопасен и като се бутам да предреждам и бързам в рамките на скоростното ограничение, съм голям тарикат.

    11:31 15.08.2025

  • 47 ВЪЗРОЖДЕНЕЦ С АТВ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Абе имаме закон ЛГБТ против западните ценности той ще ни опази децата!

    11:31 15.08.2025

  • 48 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кобрабг":

    то, и с 75 к.с. кола може да ги сътвориш същите. Като е 75 коня, и сигурно не може да вдигне 140 км/ч. Даже тези малките са по трудни за контрол при висока скорост, щото са леки, и буквално във всеки един момент, могат да се отлепят от пътя.

    11:36 15.08.2025

  • 49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    "млад шофьор с книжка от две седмици... и има 6 фиша за леки нарушения" -
    Този направо плаче да му вземат книжката ЗАВИНАГИ...

    11:36 15.08.2025

  • 50 алди

    2 0 Отговор
    ако беше с бмв щеше да има вече 1000 коментара

    11:43 15.08.2025

  • 51 Уточнение

    1 0 Отговор
    Виктор Илиев е името на шофьора причинил катастрофата, от 16 годишен е известен с "добро" поведение!
    Пише го по другите новинарски сайтове

    11:46 15.08.2025

  • 52 ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО КОВЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "инспектор Гаджет":

    СКАПАНИТЕ ЗАКОНИ КОИТО ВИУБИВАТ .УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
    09:49 15.08.2025

    11:57 15.08.2025

  • 53 Кобрабг

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мъж":

    То и твоят

    12:00 15.08.2025

