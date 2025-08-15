Шофьор с книжка от две седмици е причинилият тежката катастрофата с жертва в София

„Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е млад шофьор с книжка от две седмици. Той е на 21 години и има 6 фиша за леки нарушения.“ Това каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“.
След удара в автобуса има една жертва и 6 пострадали.
Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. Две момичета от леката кола са с опасност за живота. Шофьорът на автобуса също е в тежко състояние. Трима са с леки наранявания.
Сигналът за инцидента е получен в 2 през нощта. Катастрофата е станала на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и „Възкресение“. Леката кола не е успяла да вземе завоя и се е врязала в автобуса.
На водача на автомобила са направени тестове за наркотици и алкохол, те са отрицателни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #44
10:35 15.08.2025
2 Пилот на Ферари
И пак кажете нещо за пенсионерите и как ви изнервяли че карали бавно .
10:36 15.08.2025
3 Зевс
Коментиран от #9
10:36 15.08.2025
4 Сила
10:37 15.08.2025
5 Гост
Коментиран от #19
10:37 15.08.2025
6 Потрес
Коментиран от #24
10:38 15.08.2025
7 Гру
Коментиран от #13, #20
10:39 15.08.2025
8 ДрайвингПлежър
Коментиран от #30
10:40 15.08.2025
9 Колата е виновна
До коментар #3 от "Зевс":Не е успяла да вземе завоя - тъй пише в предпоследното изречение
Коментиран от #17
10:41 15.08.2025
10 Селянин
Нещо там някаква оставчица на някой миснистър. Или за това са раздадените милиони бонуси на АПИ?
Страшно скапана държава. Старшно некадърни управляващи. Страшно гаден маТрял.
Коментиран от #21, #41, #42
10:41 15.08.2025
11 Роден в НРБ
10:41 15.08.2025
12 Само
Коментиран от #16
10:41 15.08.2025
13 Жеко
До коментар #7 от "Гру":То за това едно време имаше психотест . А сега куцо и сакато с книжка . Важното е еди пари да се вземат .
10:41 15.08.2025
14 Обаче
От гетото....
10:42 15.08.2025
15 Ами
10:42 15.08.2025
16 инспектор Гаджет
До коментар #12 от "Само":Нищо лично , ама как разбра че е 400+ коня ?
Коментиран от #26, #52
10:43 15.08.2025
17 Нее
До коментар #9 от "Колата е виновна":Шофьора не можал да я вдигне и да прескочи автобуса
10:43 15.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 МВР
До коментар #5 от "Гост":Тихо случая се разследва детето не е виновно ,баща му е виновен
Коментиран от #22
10:45 15.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Потрес
До коментар #10 от "Селянин":Новият закон е да оправя приходите и бюджета на ГЕРБновоначало и няма нищо общо с превенция и защита на гражданите!
10:51 15.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 скоро я е получил
11:01 15.08.2025
24 Гошо
До коментар #6 от "Потрес":Плюс това е загинал сириец , дреме им ще си внесат друг
Светъл му път на човека
11:01 15.08.2025
25 Цървул
11:03 15.08.2025
26 Колата е
До коментар #16 от "инспектор Гаджет":РS 5 audi най малко е толкова
11:03 15.08.2025
27 Безпристрастен
11:05 15.08.2025
28 Едно голямо БРОВО
11:05 15.08.2025
29 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #35, #39, #47
11:06 15.08.2025
30 Мунчо
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Не е основното "път и обучение", а самосъзнанието, културата, толерантността.....неща, които изчезнаха в последните 35 години....желанието да сме "велики" във всичко вади на показ комплексите в обществото.....поколението, което израстна след "промените" вече дава "плод" (техните наследници)....всички искат да живеят сега, на богато, да грабят от живота(мислейки, че са безсмъртни) но забравят едно нещо, а именно, че животът е само един и ако не знаеш как да го изживееш достойно и качествено, то тогава единствената "радост и удовлетворение" могат да ти носят подобни изцепки....идоли да ти бъдат "мутри и метреси"....да се чувстваш безнаказан(и с право донякъде)....да получаваш съвет и поука от родителите си, че проблеми се решават чрез "мускули и насилие" и т.н....ей за такива "дребни" неща става въпрос, ама никой не го интересува и затова сме на това положение и лошото е, че не се вижда край, а напротив....
11:07 15.08.2025
31 за две седмици 6 фиша
11:08 15.08.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Уточнение
11:09 15.08.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Европеец
До коментар #29 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Нещо гузен ми изглеждаш.
11:10 15.08.2025
36 на своге
11:11 15.08.2025
37 Титити
Сигурно пак е някой келеш като убиеца на Милен Цветков
11:11 15.08.2025
38 гост
11:14 15.08.2025
39 Титити
До коментар #29 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Нещо не си добре!
Всеки от нас страда от евроценностите!
Какви копейки, какви 5 лева
Това е резултата от 35 години демокрация
11:14 15.08.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Гост
До коментар #10 от "Селянин":То присъди влезли в сила трябва да има…само със закони нищо не става..
11:18 15.08.2025
42 Гост
До коментар #10 от "Селянин":То присъди влезли в сила трябва да има…само със закони нищо не става..
11:18 15.08.2025
43 Кобрабг
Докато няма санкции за родителите на такива същества няма да се оправим.
На 2 седмица книжка и 6 нарушения нямам думи ,и накрая катастрофа със загинал .
На нов шофьор кола максимално допустима мощност от 75 коня .Ама мама и тати са му подарили мощна кола и се прави на газар пред мацките -всичко е възпитание и контрол от родителите те са виновни ,че са отгледали това нещо и са го пуснали да убива на улицата
Коментиран от #45, #48
11:20 15.08.2025
44 Партизанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Такова самочувствие може да има дете от семейство на активни борци русофили.
11:28 15.08.2025
45 Мъж
До коментар #43 от "Кобрабг":Какви родители на 21 години? На 21 прадядо ти е имал 3-4 деца.
Коментиран от #53
11:29 15.08.2025
46 шофьор
11:31 15.08.2025
47 ВЪЗРОЖДЕНЕЦ С АТВ
До коментар #29 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Абе имаме закон ЛГБТ против западните ценности той ще ни опази децата!
11:31 15.08.2025
48 Ами
До коментар #43 от "Кобрабг":то, и с 75 к.с. кола може да ги сътвориш същите. Като е 75 коня, и сигурно не може да вдигне 140 км/ч. Даже тези малките са по трудни за контрол при висока скорост, щото са леки, и буквално във всеки един момент, могат да се отлепят от пътя.
11:36 15.08.2025
49 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Този направо плаче да му вземат книжката ЗАВИНАГИ...
11:36 15.08.2025
50 алди
11:43 15.08.2025
51 Уточнение
Пише го по другите новинарски сайтове
11:46 15.08.2025
52 ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО КОВЕ
До коментар #16 от "инспектор Гаджет":СКАПАНИТЕ ЗАКОНИ КОИТО ВИУБИВАТ .УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
09:49 15.08.2025
11:57 15.08.2025
53 Кобрабг
До коментар #45 от "Мъж":То и твоят
12:00 15.08.2025