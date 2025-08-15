Шофьор с книжка от две седмици е причинилият тежката катастрофата с жертва в София

„Водачът, причинил тежката катастрофа в София, е млад шофьор с книжка от две седмици. Той е на 21 години и има 6 фиша за леки нарушения.“ Това каза на брифинг комисар Мартин Цурински, зам.-началник на отдел „Пътна полиция“.

След удара в автобуса има една жертва и 6 пострадали.

Загиналият е сирийски гражданин на 65-годишна възраст. Две момичета от леката кола са с опасност за живота. Шофьорът на автобуса също е в тежко състояние. Трима са с леки наранявания.

Сигналът за инцидента е получен в 2 през нощта. Катастрофата е станала на кръстовището на бул. „Константин Величков“ и „Възкресение“. Леката кола не е успяла да вземе завоя и се е врязала в автобуса.

На водача на автомобила са направени тестове за наркотици и алкохол, те са отрицателни.