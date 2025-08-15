Диана Русинова: Вярно ли е, че шеф с отнета книжка раздава свидетелства за управление на млади водачи в София?!

Вярно ли е, че лицето на снимката по-долу е ръководител на председателите на изпитни комисии в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в област София?
Вярно ли е, че на това лице миналата година в гр. Смолян му е отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство, защото е заловен да шофира след употребата на алкохол?
Това ли е моралния стожер, който определя кой ще вземе шофьорска книжка и кой не в София?
Това пита във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортна политика.
Вярно ли е, че по професия този човек е оперен певец или музикант? Не, че искам да обидя професията, но... не виждам връзката между пеенето и отговорността да пуснеш човек на пътя като удостовериш, че е годен да шофира и познава правилата.
Ако отговорът на по-горните въпроси е "да", то кой конкретно назначи този човек за това да отговаря и ръководи онези, които ще изпитват бъдещите водачи на МПС?
Още ли се чудите, защо този 21 годишен младеж предизвика катастрофата снощи в София след като само за две седмици след взимането на СУМП вече има регистрирани мин. 6 нарушения?
Последен въпрос: Така ли МТС бори корупцията и работи за повишаване на пътната безопасност?
Тези и други въпроси ще зададем днес писмено от European Center for Transport Policies под формата на сигнал на Главна дирекция "Национална полиция", Прокуратура на Република България - Пресцентър и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #33
12:09 15.08.2025
2 🌈🌈🌈
направо прелетя и заби в автобуса те тръгнали шофьора на автобуса проблем за алкохол да търсят на енпопосочно чака напрвени светофар пред него два бакшиша.
Коментиран от #6, #21, #25
12:10 15.08.2025
3 Наистина
12:11 15.08.2025
4 Силиций
12:12 15.08.2025
5 Последния Софиянец
12:12 15.08.2025
6 Пич,
До коментар #2 от "🌈🌈🌈":Ти грам не можеш да пишеш, бе!!!
Имаш ли трети клас завършен?
Коментиран от #7
12:12 15.08.2025
7 Хаха
До коментар #6 от "Пич,":Това е от скапания коректор.
12:13 15.08.2025
8 Мниние
Цялята ни държава е превзета от корумпирани и компрометирани хора, които са заели незаслужено високи държавни постове и дерибействат...
Коментиран от #22
12:15 15.08.2025
9 ШАЙКАТА ГЕП НАЧЕЛО НА МВР, ТАКА Е
09:49 15.08.2025
12:15 15.08.2025
10 С интерес ще изчакаме резултатите
12:16 15.08.2025
11 редник
Коментиран от #14, #16
12:19 15.08.2025
12 Цирк бащата на Саяна
Коментиран от #63
12:19 15.08.2025
13 Гост
Коментиран от #36
12:23 15.08.2025
14 И аз
До коментар #11 от "редник":чета, ама се чудя, що чак сега ги задават ?!?!?!
12:24 15.08.2025
15 Присъда
Коментиран от #23
12:25 15.08.2025
16 ТУ ТУ банкянски
До коментар #11 от "редник":На въпросите не се вярва! На отговорите се вярва или не, нали?
12:27 15.08.2025
17 ВЯРНО ЛИ Е
Коментиран от #27
12:27 15.08.2025
18 Иван Грозни
12:27 15.08.2025
19 Съдейки
12:28 15.08.2025
20 Данъкоплащенец
Коментиран от #35
12:30 15.08.2025
22 наистина ли
До коментар #8 от "Мниние":смяташ тези..."хора",които изброи(Николай Денков, "гениалния" финансист Асен Василив, Божидар Божанов и Мирчев)за "морални и достойни"?Академик,за който се говори,че сам се е направил такъв,гениален финансист,съден и осъден от бившия си съдружник?За другите е достатъчно да проследиш народното? събрание!
Коментиран от #26, #32, #37
12:31 15.08.2025
23 Както
До коментар #15 от "Присъда":И за онова диване масовия убиец на трима души в кафене.
12:31 15.08.2025
24 Град Симитли
С какво образование?
Каква квалификация?
Коментиран от #29
12:32 15.08.2025
25 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "🌈🌈🌈":Цит.анче е Костя Коп.ейкин със син.ите вен.ци
12:33 15.08.2025
27 вместо
До коментар #17 от "ВЯРНО ЛИ Е":да коментираш каква е Д.Русинова,коментирай въпросите,които е поставила-и те ли са соросоидни?
Коментиран от #31
12:34 15.08.2025
28 Р Г В
12:34 15.08.2025
29 Хаха хаха ха
До коментар #24 от "Град Симитли":ТУ ТУ е с две висши образования- на крадец и на лъжец!
12:35 15.08.2025
30 Бмв-то
12:36 15.08.2025
31 ВЯРНО ЛИ Е
До коментар #27 от "вместо":Че един соросоид никога не поставя правилните въпроси.
Коментиран от #34
12:36 15.08.2025
32 Безродник си
До коментар #22 от "наистина ли":Денков е умен човек и патриот, български! Асен Василев каза на бандитите да престанат да усвояват парите в имоти! Да започнат да плащат на хората!
Коментиран от #42
12:38 15.08.2025
33 Кико
До коментар #1 от "1488":Ако те пресне някой като този, с БМВ-то, пак ли ще се интересуваш дали Ризова е кандидат за депутат?
12:38 15.08.2025
34 ДА ВИ КАЖА
До коментар #31 от "ВЯРНО ЛИ Е":Истинската причина е, че полицията не работи. В София по цяла нощ са гонки, дрифтове и форсажи. Всички ги виждаме и чуваме, само полицаите не.
Коментиран от #49
12:38 15.08.2025
35 да попитам
До коментар #20 от "Данъкоплащенец":Изполсвайки думата"тЕя",не се ли приравняваш към "тъмните" без образование?В българския език думата е ТИЯ/ТЕЗИ!
12:38 15.08.2025
36 Силиций
До коментар #13 от "Гост":Чудя се кой купува ?
12:39 15.08.2025
37 Говори ли се?
До коментар #22 от "наистина ли":За някои има снимки и са включени в Магнистски.
12:39 15.08.2025
38 Какво дебелоочие само
12:39 15.08.2025
39 Тези с автомобилите
12:41 15.08.2025
40 Кеефф
12:41 15.08.2025
42 да попитам
До коментар #32 от "Безродник си":А ти някаква амеба ли си?Отвори си очите,не д....то
Коментиран от #48
12:42 15.08.2025
43 Веселинов
12:45 15.08.2025
44 ООрана държава
12:47 15.08.2025
46 !!!?
12:48 15.08.2025
47 за съжаление
Коментиран от #50, #53
12:49 15.08.2025
48 Ти си амеба
До коментар #42 от "да попитам":Която вкарват в определени рамки на мислене. Ти си този, който слуша нарядните. Не се научихте да гледате кой краде парите. Кой държи хотелите, ресторантите, кои са групировките които се въртят в тези среди. Кои са корумпираните, изтопвашите пари, Пламенките. И къде са децата на мафиотите, без значение дали са с пагони. Цялата политизирана държавна и общинска администрация, както и корумпираната клиентела, заедно със семействата си. Всички те работят и поддържат корумпирания октопод. Благодарение на който и това кърваво дело, и още много други! Хартиената задруга на статуквото.
12:49 15.08.2025
49 Полюцай
До коментар #34 от "ДА ВИ КАЖА":Е как да ги чуем като спим дълбоко
12:50 15.08.2025
51 Ааааааа не !
12:52 15.08.2025
52 Пламен
12:52 15.08.2025
53 Нали
До коментар #47 от "за съжаление":Каква демокрация търсиш от комунисти? Народът нищо не направи да им отреже пипалата! Военните, генералите, отказаха да застанат на страната на народа и сложиха и те корумпираните бизнес костюми. Останаха си непокътнати! Не беше зачистена и корумпираната шайка останала от времената на БКП в България. Те си останаха. Мрежите им, взаимовръзките им, поколенията им, ресурсите им. Те си останаха и се чувстват още по-нагли отвсякога. И са внедрени в почти всички български институции. Сред нас са, дори следят дейността на своите съграждани. Докладват където трябва. И ако е наложително се взимат съответните мерки да се предотврати бъдеща заплаха за корумпирания организам. Това си е направо един пълноправен добре работещ организъм, който се защитава от външно влияние и възможно заплахи. И когато е необходимо се активира за обезвреждането на заплахата. Като това което направи същия този организъм срещу кмета на Варна. В София. И вероятно е задействан и в други градове. Този корумпиран организъм се защитава. Вече няколко от последните години много яростно се защитава. И хората не могат ясно да проследят процесите в държавата, кой какво е и какво иска. И тоне много ясно. Искат парите, властта и контрола.
12:53 15.08.2025
54 ДЕ Е БАЙ ТОШО ДА ВЪСКРЪСНЕ
Коментиран от #56
12:54 15.08.2025
55 Динко
12:54 15.08.2025
56 Хаха
До коментар #54 от "ДЕ Е БАЙ ТОШО ДА ВЪСКРЪСНЕ":Точно "децата" на бай ти Тошо, първи селяндури, причиняват всичкия този терор сред обикновените хора.
12:56 15.08.2025
57 Абе
12:57 15.08.2025
58 Боко (неуловимия) тайния крадец
12:58 15.08.2025
59 Зеления
12:58 15.08.2025
60 онзи
13:14 15.08.2025
61 Бай Ставри
13:15 15.08.2025
62 хитлер
13:43 15.08.2025
63 Ко каза , ко
До коментар #12 от "Цирк бащата на Саяна":Ти не си нормален !
Бих ти казал някои неща, но знам че вас тролетариата ви пази админстратора.
Но пък ще се постарая да ти намеря айпи-то.
Нали знаеш , че и ботовете могат да се локализират.
Честито!.
13:45 15.08.2025