Диана Русинова: Вярно ли е, че шеф с отнета книжка раздава свидетелства за управление на млади водачи в София?!

15 Август, 2025 12:07

Още ли се чудите, защо този 21 годишен младеж предизвика катастрофата снощи в София след като само за две седмици след взимането на СУМП вече има регистрирани мин. 6 нарушения?

Вярно ли е, че лицето на снимката по-долу е ръководител на председателите на изпитни комисии в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в област София?

Вярно ли е, че на това лице миналата година в гр. Смолян му е отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство, защото е заловен да шофира след употребата на алкохол?

Това ли е моралния стожер, който определя кой ще вземе шофьорска книжка и кой не в София?

Това пита във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортна политика.

Вярно ли е, че по професия този човек е оперен певец или музикант? Не, че искам да обидя професията, но... не виждам връзката между пеенето и отговорността да пуснеш човек на пътя като удостовериш, че е годен да шофира и познава правилата.

Ако отговорът на по-горните въпроси е "да", то кой конкретно назначи този човек за това да отговаря и ръководи онези, които ще изпитват бъдещите водачи на МПС?

Още ли се чудите, защо този 21 годишен младеж предизвика катастрофата снощи в София след като само за две седмици след взимането на СУМП вече има регистрирани мин. 6 нарушения?

Последен въпрос: Така ли МТС бори корупцията и работи за повишаване на пътната безопасност?

Тези и други въпроси ще зададем днес писмено от European Center for Transport Policies под формата на сигнал на Главна дирекция "Национална полиция", Прокуратура на Република България - Пресцентър и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".


  • 1 1488

    17 17 Отговор
    г-жо Ризова, а верно ли е че сте кандидат депутат от ГЕРБ

    Коментиран от #33

    12:09 15.08.2025

  • 2 🌈🌈🌈

    55 6 Отговор
    Даваха по новините кадри цитанчето с бялото БМВ
    направо прелетя и заби в автобуса те тръгнали шофьора на автобуса проблем за алкохол да търсят на енпопосочно чака напрвени светофар пред него два бакшиша.

    Коментиран от #6, #21, #25

    12:10 15.08.2025

  • 3 Наистина

    46 0 Отговор
    Сме държавата на пълните абсурди и парадокси!

    12:11 15.08.2025

  • 4 Силиций

    38 2 Отговор
    На "държавата" и е по-важно да може да глобява и затваря нормалните с новия "закон".

    12:12 15.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    В квартал Христо Ботев правят всякакви документи.

    12:12 15.08.2025

  • 6 Пич,

    28 7 Отговор

    До коментар #2 от "🌈🌈🌈":

    Ти грам не можеш да пишеш, бе!!!
    Имаш ли трети клас завършен?

    Коментиран от #7

    12:12 15.08.2025

  • 7 Хаха

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич,":

    Това е от скапания коректор.

    12:13 15.08.2025

  • 8 Мниние

    44 8 Отговор
    А морални стожери ли са Делян Пеевски санкциониран по Магнитски от САЩ и Великобритания за корупция в огромни размери и пране на мъсни пари и Бойко Борисов спящ с пачки евраци и кюлчета злато, а същофи разследван в Испания за пране на пари в скъп имот...те морални стожери ли са?! Те какво правят в българсщия парламент, освен да клеветят и подриват авторитета на истински моралните и достойни хора като академик Николай Денков, гениалния финансист Асен Василив, Божидар Божанов и Мирчев...
    Цялята ни държава е превзета от корумпирани и компрометирани хора, които са заели незаслужено високи държавни постове и дерибействат...

    Коментиран от #22

    12:15 15.08.2025

  • 9 ШАЙКАТА ГЕП НАЧЕЛО НА МВР, ТАКА Е

    39 4 Отговор
    УПРАВЛЯВАЩАТА ШАЙКА КРАДЛИВА ГЕРБ НОВО НАЧАЛО И ПАТЕРИЦИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С НИЩО. ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИ, ЖП КАТАСТРОФИ, ИНФЛАЦИЯ! ТОТАЛЕН БЕЗХАБЕРЕН ГЕНОЦИД НА ЧЕКМЕДЖАРЯ КОЙТО СЕ ХВАЛИ САМ! ПРЕВЪРНАХА НИ ЗА 35 ГОДИНИ В КОЧИНА СВИНСКА!
    09:49 15.08.2025

    12:15 15.08.2025

  • 10 С интерес ще изчакаме резултатите

    23 0 Отговор
    от проверката

    12:16 15.08.2025

  • 11 редник

    17 1 Отговор
    Чета и не знам да вярвам ли на зададените въпроси?...

    Коментиран от #14, #16

    12:19 15.08.2025

  • 12 Цирк бащата на Саяна

    7 30 Отговор
    Престанете с бащата на някаква Саяна, с някаква Саяна и с господин Диана Русинова пътен експерт с очи различни, всеки ден по всички медии.

    Коментиран от #63

    12:19 15.08.2025

  • 13 Гост

    23 2 Отговор
    Вярно е. Много хора купиха от него... Българите продават смърт.... избивате се като пилци едни други.

    Коментиран от #36

    12:23 15.08.2025

  • 14 И аз

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "редник":

    чета, ама се чудя, що чак сега ги задават ?!?!?!

    12:24 15.08.2025

  • 15 Присъда

    33 0 Отговор
    Шофиорчето на колата да бъде екзекутиран, без значение на колко години е! За всички които са му дали книжката, доживотен затвор!

    Коментиран от #23

    12:25 15.08.2025

  • 16 ТУ ТУ банкянски

    12 1 Отговор

    До коментар #11 от "редник":

    На въпросите не се вярва! На отговорите се вярва или не, нали?

    12:27 15.08.2025

  • 17 ВЯРНО ЛИ Е

    3 17 Отговор
    Че тая Диана Русинова е соросоидно творение.

    Коментиран от #27

    12:27 15.08.2025

  • 18 Иван Грозни

    13 0 Отговор
    тОВА Е ВАЛИДНО ЗА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДОКАЗВАЩИ НЯКАКВА ПРАВОСПОСОБНОСТ/ЗАВИСИ ОТ ПАРИЧКИТЕ НЕКАДЪРНОСТТА НА ЛИЦЕТО КОЕТО ЩЕ СЕ КВАЛИФИЦИРА/

    12:27 15.08.2025

  • 19 Съдейки

    20 1 Отговор
    По този тъмничък шофьор, който и средно няма е сигурно

    12:28 15.08.2025

  • 20 Данъкоплащенец

    18 0 Отговор
    Кои от ДАИ от автошколите им дават книжките на тея ненормалници. Корумпета навсякъде в територията. Не разбират ли че, е ненормален неадкват.

    Коментиран от #35

    12:30 15.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 наистина ли

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Мниние":

    смяташ тези..."хора",които изброи(Николай Денков, "гениалния" финансист Асен Василив, Божидар Божанов и Мирчев)за "морални и достойни"?Академик,за който се говори,че сам се е направил такъв,гениален финансист,съден и осъден от бившия си съдружник?За другите е достатъчно да проследиш народното? събрание!

    Коментиран от #26, #32, #37

    12:31 15.08.2025

  • 23 Както

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "Присъда":

    И за онова диване масовия убиец на трима души в кафене.

    12:31 15.08.2025

  • 24 Град Симитли

    1 1 Отговор
    Кой пита?
    С какво образование?
    Каква квалификация?

    Коментиран от #29

    12:32 15.08.2025

  • 25 ИСТИНАТА

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "🌈🌈🌈":

    Цит.анче е Костя Коп.ейкин със син.ите вен.ци

    12:33 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 вместо

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "ВЯРНО ЛИ Е":

    да коментираш каква е Д.Русинова,коментирай въпросите,които е поставила-и те ли са соросоидни?

    Коментиран от #31

    12:34 15.08.2025

  • 28 Р Г В

    5 0 Отговор
    Вярно ли е че лица завършили социална педагогика и други хуманитарни науки продължават да разследват ПТП , да установяват нередности по пътното платно , маркировката и да дават предписания . Следващата която ще коментира случая вероятно ще е комисар от пътна полиция М.Б. коята също няма нужното образование ,ще чакаме и мнения на бивши шефове в ПП отстранени за несправяне с работата.

    12:34 15.08.2025

  • 29 Хаха хаха ха

    19 2 Отговор

    До коментар #24 от "Град Симитли":

    ТУ ТУ е с две висши образования- на крадец и на лъжец!

    12:35 15.08.2025

  • 30 Бмв-то

    9 1 Отговор
    Което всъщност е ауди

    12:36 15.08.2025

  • 31 ВЯРНО ЛИ Е

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "вместо":

    Че един соросоид никога не поставя правилните въпроси.

    Коментиран от #34

    12:36 15.08.2025

  • 32 Безродник си

    13 5 Отговор

    До коментар #22 от "наистина ли":

    Денков е умен човек и патриот, български! Асен Василев каза на бандитите да престанат да усвояват парите в имоти! Да започнат да плащат на хората!

    Коментиран от #42

    12:38 15.08.2025

  • 33 Кико

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако те пресне някой като този, с БМВ-то, пак ли ще се интересуваш дали Ризова е кандидат за депутат?

    12:38 15.08.2025

  • 34 ДА ВИ КАЖА

    19 0 Отговор

    До коментар #31 от "ВЯРНО ЛИ Е":

    Истинската причина е, че полицията не работи. В София по цяла нощ са гонки, дрифтове и форсажи. Всички ги виждаме и чуваме, само полицаите не.

    Коментиран от #49

    12:38 15.08.2025

  • 35 да попитам

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Данъкоплащенец":

    Изполсвайки думата"тЕя",не се ли приравняваш към "тъмните" без образование?В българския език думата е ТИЯ/ТЕЗИ!

    12:38 15.08.2025

  • 36 Силиций

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Чудя се кой купува ?

    12:39 15.08.2025

  • 37 Говори ли се?

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "наистина ли":

    За някои има снимки и са включени в Магнистски.

    12:39 15.08.2025

  • 38 Какво дебелоочие само

    5 1 Отговор
    Верно е! А ти си траеш, че си учила за начална детска учителка, а сега се водиш "опитен лидер, експерт и иноватор в управлението на транспортния риск"!?

    12:39 15.08.2025

  • 39 Тези с автомобилите

    0 3 Отговор
    и тези в градския транспорт са пълни донори. Все загиват докато дзяпат нещо.

    12:41 15.08.2025

  • 40 Кеефф

    7 4 Отговор
    Ха ха ха, самата Дияна Русинова е завършила за детска учителка, няма друго образование.... но е експерт и създател на Център за Европейски транспорти политики!!!! Детска учителка - европейски транспортни политики!!!

    12:41 15.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 да попитам

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Безродник си":

    А ти някаква амеба ли си?Отвори си очите,не д....то

    Коментиран от #48

    12:42 15.08.2025

  • 43 Веселинов

    7 0 Отговор
    Щом не съобщават името на младежа значи нещата са ясни. Най-вероятно мама работи в съда, а тате е полицай или обратното. Но задължително и двамата са от ГЕРБ. Арестуван ли е поне за 24 часа или е пуснат по живо по здраво?

    12:45 15.08.2025

  • 44 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Браво герп, пак ша гласувам за вас. И роско президент ша напрайм

    12:47 15.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 !!!?

    3 0 Отговор
    Дръж се земьо, шопари те газят...!!!?

    12:48 15.08.2025

  • 47 за съжаление

    4 0 Отговор
    простoтията убива... за 35 години ДЕМOкрация това, което постигнахме е тотално опрoстачване на населението... образование под нулата, корупция и безнаказаност ... а от образованието тръгва всичко ... на прoст човек каквито и наказания да му измислиш е все тая щото не може да ги смели мисловно ,,, в тази ситуация единственото, което заслужава тоя льохмaн е в рамките на месец да му е приключило делото и да го набутaш за 20 години в кауша, ама не да лежи а да диша прашолията в някоя мина, докато си изкашля дробовете... да ама вече ни има нормален съд ни има мини, щото имаме Хeлзински комитет а и сме много EКО европейци...

    Коментиран от #50, #53

    12:49 15.08.2025

  • 48 Ти си амеба

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "да попитам":

    Която вкарват в определени рамки на мислене. Ти си този, който слуша нарядните. Не се научихте да гледате кой краде парите. Кой държи хотелите, ресторантите, кои са групировките които се въртят в тези среди. Кои са корумпираните, изтопвашите пари, Пламенките. И къде са децата на мафиотите, без значение дали са с пагони. Цялата политизирана държавна и общинска администрация, както и корумпираната клиентела, заедно със семействата си. Всички те работят и поддържат корумпирания октопод. Благодарение на който и това кърваво дело, и още много други! Хартиената задруга на статуквото.

    12:49 15.08.2025

  • 49 Полюцай

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "ДА ВИ КАЖА":

    Е как да ги чуем като спим дълбоко

    12:50 15.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ааааааа не !

    3 1 Отговор
    Верния стожер миче е колко евро ще ти влязат в джоба ....както ти пишеш статии против Русия , тъй и тия дават книжки на хартия !!!!!!

    12:52 15.08.2025

  • 52 Пламен

    5 0 Отговор
    Споко, справедливият български съд на ББ и ДП ше го пусне. Срещу няколко хилядарки. Нищи, че е убил човек.

    12:52 15.08.2025

  • 53 Нали

    6 2 Отговор

    До коментар #47 от "за съжаление":

    Каква демокрация търсиш от комунисти? Народът нищо не направи да им отреже пипалата! Военните, генералите, отказаха да застанат на страната на народа и сложиха и те корумпираните бизнес костюми. Останаха си непокътнати! Не беше зачистена и корумпираната шайка останала от времената на БКП в България. Те си останаха. Мрежите им, взаимовръзките им, поколенията им, ресурсите им. Те си останаха и се чувстват още по-нагли отвсякога. И са внедрени в почти всички български институции. Сред нас са, дори следят дейността на своите съграждани. Докладват където трябва. И ако е наложително се взимат съответните мерки да се предотврати бъдеща заплаха за корумпирания организам. Това си е направо един пълноправен добре работещ организъм, който се защитава от външно влияние и възможно заплахи. И когато е необходимо се активира за обезвреждането на заплахата. Като това което направи същия този организъм срещу кмета на Варна. В София. И вероятно е задействан и в други градове. Този корумпиран организъм се защитава. Вече няколко от последните години много яростно се защитава. И хората не могат ясно да проследят процесите в държавата, кой какво е и какво иска. И тоне много ясно. Искат парите, властта и контрола.

    12:53 15.08.2025

  • 54 ДЕ Е БАЙ ТОШО ДА ВЪСКРЪСНЕ

    4 1 Отговор
    И да сложи ред в тоя БАРДАК , наречен БЪЛГАРИЯ ??????????????

    Коментиран от #56

    12:54 15.08.2025

  • 55 Динко

    5 0 Отговор
    Ром е. Тоест от избирателите на Тиквата и Пра сето.

    12:54 15.08.2025

  • 56 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "ДЕ Е БАЙ ТОШО ДА ВЪСКРЪСНЕ":

    Точно "децата" на бай ти Тошо, първи селяндури, причиняват всичкия този терор сред обикновените хора.

    12:56 15.08.2025

  • 57 Абе

    1 0 Отговор
    Мапишете нещо за чав.ето ,стресирано ли е грижат ли се лекарите за него ,куршум ляха ли му

    12:57 15.08.2025

  • 58 Боко (неуловимия) тайния крадец

    2 0 Отговор
    Не съм съгласен със мара ......как ще пълня шкафа ????? Няма го вече нотариуса , пепи дългото чорапче .....няма ги мноооого мой приятели дето ми снасяха златни яйца , станах бедняк ....!!!!!!!!

    12:58 15.08.2025

  • 59 Зеления

    0 0 Отговор
    На вас война не ви трябва ,вие без война давате повече жертви

    12:58 15.08.2025

  • 60 онзи

    2 0 Отговор
    Диана Русенова Мехмедали е най мрънкащото нещо по телевизиите

    13:14 15.08.2025

  • 61 Бай Ставри

    1 0 Отговор
    Ако този е певец го чакам в килията да му дам микрофона

    13:15 15.08.2025

  • 62 хитлер

    1 0 Отговор
    СТИГА СТЕ ТОРМОЗЕЛИ НАРОДА С ТАЗИ ИДИОТСКА ГРЕШКА НА ПРИРОДАТА Самото гадно нещо е с диплома за детска учителка. и книжка с кат."в".Кой плаща за това НПО ДА РЪСИ ГЛУПОСТИ ПО ВСИЧКИ тв?

    13:43 15.08.2025

  • 63 Ко каза , ко

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цирк бащата на Саяна":

    Ти не си нормален !
    Бих ти казал някои неща, но знам че вас тролетариата ви пази админстратора.
    Но пък ще се постарая да ти намеря айпи-то.
    Нали знаеш , че и ботовете могат да се локализират.
    Честито!.

    13:45 15.08.2025

