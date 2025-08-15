Диана Русинова: Вярно ли е, че шеф с отнета книжка раздава свидетелства за управление на млади водачи в София?!

Вярно ли е, че лицето на снимката по-долу е ръководител на председателите на изпитни комисии в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в област София?

Вярно ли е, че на това лице миналата година в гр. Смолян му е отнето свидетелството за управление на моторно превозно средство, защото е заловен да шофира след употребата на алкохол?

Това ли е моралния стожер, който определя кой ще вземе шофьорска книжка и кой не в София?

Това пита във "Фейсбук" Диана Русинова от Европейския център за транспортна политика.

Вярно ли е, че по професия този човек е оперен певец или музикант? Не, че искам да обидя професията, но... не виждам връзката между пеенето и отговорността да пуснеш човек на пътя като удостовериш, че е годен да шофира и познава правилата.

Ако отговорът на по-горните въпроси е "да", то кой конкретно назначи този човек за това да отговаря и ръководи онези, които ще изпитват бъдещите водачи на МПС?

Още ли се чудите, защо този 21 годишен младеж предизвика катастрофата снощи в София след като само за две седмици след взимането на СУМП вече има регистрирани мин. 6 нарушения?

Последен въпрос: Така ли МТС бори корупцията и работи за повишаване на пътната безопасност?

Тези и други въпроси ще зададем днес писмено от European Center for Transport Policies под формата на сигнал на Главна дирекция "Национална полиция", Прокуратура на Република България - Пресцентър и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".