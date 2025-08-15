Новини
Гуцанов: Наш приоритет е майчинските за втората година да достигнат около размера на минималната заплата

15 Август, 2025 13:51 515 11

Министерството вече работи по предложения за бюджета за следващата година, каза Гуцанов

Гуцанов: Наш приоритет е майчинските за втората година да достигнат около размера на минималната заплата - 1
Снимка: МТСП
Екипът на Министерството на труда и социалната политика вече работи по предложения за бюджета за 2026 година, като основен приоритет е повишаването на обезщетенията за втората година от отглеждането на дете, както и на помощта за раждане на първо, второ и трето дете. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред журналисти във Варна.

Министърът на труда и социалната политика присъства на тържественото издигане на флага на площад „Св. Св. Кирил и Методий“ по случай празника на града.

„Желанието на министерството е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година”, посочи Гуцанов и допълни, че заедно с това е редно да се увеличи процентът, който се получава при връщане на работа.

„В момента те са 780 лева, а ако работят през втората година на детето, майките получават 50%. Считам, че трябва да станат поне 75%“, заяви министърът. Той подчерта, че тази промяна ще бъде стимул за младите майки да се върнат на пазара на труда, а икономиката ще спечели.

„Държавата наистина има необходимост от млади, обучени хора, които да дадат своят принос за развитието на страната. Смятаме, че тези стимули наистина ще помогнат и за справяне с демографската криза, в която се намира страната ни“, обясни още той.

Министър Гуцанов отбеляза, че предложените мерки са икономически обосновани и при определени сценарии дори могат да генерират допълнителни приходи в държавния бюджет.

„Ако се запази сегашното равнище на 780 лева и само 10% от майките отидат на работа, като увеличим процента от 50% на 75%, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив – ще получи 12,4 милиона в бюджета. Защото тези майки веднага започват да имат доходи и съответно плащат данъци и осигуровки“, поясни той.

При увеличение на обезщетението и процента ще трябват само около 10 млн. лв. повече за обезщетения.

Министър Гуцанов коментира още, че правителството продължава да работи активно по затварянето на нерегламентираните домове за възрастни хора и разширяване на социалните услуги за нуждаещите се.

До момента са закрити 12 нелегални дома, а 400 души са изведени от тях.

„Това е само едната част. Въпросът трябва да бъде трайно решен, защото ние закриваме нелегалните домове, но тези хора трябва да имат място, където да живеят“, каза министърът.

В тази връзка Министерството на труда и социалната политика реализира мащабна програма за ремонт на 81 съществуващи домове за стари хора, която трябва да приключи до 30 юни 2026 г. Предстои и разкриване на 254 нови социални услуги в страната.

„В момента се обследват 116 обекта в страната, които са предоставени от общините – бивши училища, детски градини, здравни заведения, за да се прецени кои от тях могат да бъдат преустроени и да станат домове за възрастни хора“, добави министър Гуцанов. Той допълни, че се планира да бъдат създадени около 10 нови дома в някои от тези сгради.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    7 0 Отговор
    Гуци е народен артист.Лъже като дърт циганин.

    13:53 15.08.2025

  • 2 Гадовееее

    12 0 Отговор
    Отгледах,възпитах,образовах две деца без да получа детски.
    Не знам сега дали е така но по онова време ми казаха, че доходите ми били големи и детски надбавки"ЙОК".

    13:54 15.08.2025

  • 3 Непоносимо

    9 1 Отговор
    нагъл и нетърпим лъжец ! За грабене да не говорим ! И не спира да се размотава и да плещи тъпните си ! Гьонсуратлък !

    13:56 15.08.2025

  • 4 Малко е

    2 0 Отговор
    Само за памперси не стигат.

    13:59 15.08.2025

  • 5 Гуцанов произлезе от ТИМ- Варна

    2 0 Отговор
    Варненската мафиотска структура!

    Коментиран от #6

    14:00 15.08.2025

  • 6 Значи

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гуцанов произлезе от ТИМ- Варна":

    Ще влезе в затвора.

    14:01 15.08.2025

  • 7 Гуцанов

    2 0 Отговор
    Даваме ви пари да раждате де билчета.
    После трепят други хора с колите си!
    Нема нужда.

    14:03 15.08.2025

  • 8 За балъци

    0 1 Отговор
    Алчни демагози! Утре, утре, утре, а като дойде утре, държавата е в труден момент. Комуняги!

    14:18 15.08.2025

  • 9 Мафиот като теб има един приоритет кражб

    2 0 Отговор
    Кражба, лъжи и мошеничество

    14:48 15.08.2025

  • 10 Мдаа

    2 0 Отговор
    Цйганйте само това чакат, и без това сега имат по 10- 15 деца ! Унищожавате България ваща кожа енйчарска

    15:02 15.08.2025

  • 11 Българската храна

    1 0 Отговор
    Забелязваме ,че всички малки фирми в България ,които в годините на демокрация решиха да се занимават с продажбата на хранителни стоки бяха жестоко прецакани първо от Борисов ,а сега и от Пеевски. Тези лешояди прекрасно знаят ,че един роб може без дрехи , кола или жилище ,но не може да оцелее без храна и вода. И в този ред на мисли Борисов подготви почвата като съсипа българското земеделие ,за да докара големите хранителни вериги у нас и да взима своята комисионна ,а сега Шиши като един виден гастроном се зае да ни изхранва като нарои подобно на „Лавка“ ,цялата страна със зелените скъпарски магазинчета. Но това не му е достатъчно ,защото както се вижда от тлъстото му телосложение , той има голям апетит и е алчен за още ..... магазини. За това реши да отваря Хоре МАГ като тези по селата едно време. Та нашите малки търговци или трябва да протестират ,но не им го препоръчвам ,защото ще ги смачкат с НАП и милиция , така че по-добре да емигрират.

    15:03 15.08.2025

