Караджов: Ще работим цяла нощ за разчистване на терена и овладяване на ситуацията в Пясъчево

Двадесет от недерейлиралите цистерни и един локомотив от катастрофиралата край симеоновградското село Пясъчево товарна влакова композиция вече са изтеглени от едната страна.

Това каза на мястото на инцидента вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, предаде БТА. От другата страна на композицията също са изтеглени една цистерна с дизелово гориво с локомотив, добави той. Министър Караджов посочи, че фирмата превозвач, собственик на композицията - „Булмаркет“, е изпратила автовози за претоварване на остатъчното гориво. Продължава охлаждането на преобърналите се цистерни с цел да се предотврати ново запалване.

Изцяло преобърнати са 13 от 34-те цистерни, които се изтеглят също от релсовия път с тежка верижна техника. На място помагат близо 50 служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, допълни той. Дейността се извършва изключително внимателно, тъй като все още от някои от цистерните изтича дизел, каза министърът.

Утре ще започне възстановяване на железопътните релси, които в участък от около 50 метра са тотално разрушени, ремонтирани заедно с контактната мрежа ще бъдат общо около 200 метра, поясни Караджов. Според прогнозата му теренът ще е напълно готов за отваряне поне след две денонощия. „Ще работим и на изкуствено осветление цяла нощ, докато не се разчисти теренът изцяло и не се овладее напълно ситуацията“, коментира министърът.

Няма опасност за населението на близкото село Пясъчево. На място действията на екипите на пожарната се ръководят от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов.

За инцидента край Пясъчево е образувано досъдебно производство за престъпление против транспорта, каза зам. районният прокурор на Хасково.