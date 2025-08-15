Новини
Караджов: Ще работим цяла нощ за разчистване на терена и овладяване на ситуацията в Пясъчево

15 Август, 2025 19:12 640 11

  • гроздан караджов-
  • влак-
  • цистерни-
  • пясъчево

Фирмата превозвач, собственик на композицията - „Булмаркет“, е изпратила автовози за претоварване на остатъчното гориво. Продължава охлаждането на преобърналите се цистерни с цел да се предотврати ново запалване

Караджов: Ще работим цяла нощ за разчистване на терена и овладяване на ситуацията в Пясъчево - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двадесет от недерейлиралите цистерни и един локомотив от катастрофиралата край симеоновградското село Пясъчево товарна влакова композиция вече са изтеглени от едната страна.

Това каза на мястото на инцидента вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, предаде БТА. От другата страна на композицията също са изтеглени една цистерна с дизелово гориво с локомотив, добави той. Министър Караджов посочи, че фирмата превозвач, собственик на композицията - „Булмаркет“, е изпратила автовози за претоварване на остатъчното гориво. Продължава охлаждането на преобърналите се цистерни с цел да се предотврати ново запалване.

Изцяло преобърнати са 13 от 34-те цистерни, които се изтеглят също от релсовия път с тежка верижна техника. На място помагат близо 50 служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, допълни той. Дейността се извършва изключително внимателно, тъй като все още от някои от цистерните изтича дизел, каза министърът.

Утре ще започне възстановяване на железопътните релси, които в участък от около 50 метра са тотално разрушени, ремонтирани заедно с контактната мрежа ще бъдат общо около 200 метра, поясни Караджов. Според прогнозата му теренът ще е напълно готов за отваряне поне след две денонощия. „Ще работим и на изкуствено осветление цяла нощ, докато не се разчисти теренът изцяло и не се овладее напълно ситуацията“, коментира министърът.

Няма опасност за населението на близкото село Пясъчево. На място действията на екипите на пожарната се ръководят от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов.

За инцидента край Пясъчево е образувано досъдебно производство за престъпление против транспорта, каза зам. районният прокурор на Хасково.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    33 цистерни с танково гориво за Украйна от Турция са взривени тази сутрин край Симеоновград.

    19:15 15.08.2025

  • 2 Лост

    5 0 Отговор
    То на Булмаркет и стана навик да прави издънки.

    19:17 15.08.2025

  • 3 двзае

    7 0 Отговор
    Така е грабил лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, че държавата всеки ден са руши и всичко се скапва. Вместо да подържата железниците, само са прибирали парите и са си пълнили чекмеджетата. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин вижда с очите си резултата от това как са "управлявали. Няма вода за пиене, всеки ден палят гори и села и изгоря половин България, и пътищата са съащата работа и железниците и всичко. А тоя мръсен циганин от ГЕРБ банкя, ходи и дав интервюта. И тоя некадърник от ИТН, и той си разхожда гащите да дава интервюта. До кога бре българи??? Оставка некадърници от ГЕРБ и патерици дето искат да крадат с ГЕРБ, оставка

    19:20 15.08.2025

  • 4 ОСТАВКА БЕ

    7 0 Отговор
    СТАР СДС КРАДЕЦ

    19:22 15.08.2025

  • 5 ГУМЕН КРАДЕВ

    5 2 Отговор
    Кой развя байряка
    Кой обърна влака
    Гроздан Караджаааа !

    Коментиран от #7

    19:22 15.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ЗАПАЛИ ВЛАКА НА ФАШИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОМАГАЧИ
    ТРЯБВА КОНТРОЛЕН С ДРОНА
    СЛЕД КАТО СЕ ОБЪРНАТ :))
    НИЩО ЛИЧНО - ЧИСТ БИЗНЕС :))

    19:25 15.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГУМЕН КРАДЕВ":

    Машинистите са чули взрив и взривна вълна е тласнала локомотива напред и цистерните се откачили.Имало е бомба на връзката между локомотива и цистерните.

    19:27 15.08.2025

  • 8 Лилав венец

    1 0 Отговор
    Бате, що джилезу е тва!

    19:42 15.08.2025

  • 9 Зжо

    0 0 Отговор
    Булмаркет!?

    19:44 15.08.2025

  • 10 дядото

    4 0 Отговор
    само едно спасение - народа да се заеме и за една нощ да изчисти държавата от всичкия боклук.

    20:00 15.08.2025

  • 11 дядото

    2 0 Отговор
    към ком.7
    то ясно,но за днес путин има алиби

    20:01 15.08.2025

