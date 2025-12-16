Новини
Асен Василев: Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет

Асен Василев: Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет

16 Декември, 2025 14:11 1 033 35

От ПП-ДБ са твърдо против проектите за местната власт да преминават през Българската банка за развитие

Асен Василев: Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Социалните плащания и пенсиите са гарантирани и няма да има сътресения при приемането на така наречения "удължителен закон" за бюджета. Това уверение даде бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев пред журналисти в Народното събрание днес.

Василев бе категоричен, че механизмът за осъвременяване на доходите на възрастните хора е защитен от действащото законодателство.

"Швейцарското правило за пенсиите е в сила, така че когато се приема законът за държавния бюджет, ще бъде приложено, ако някой реши да не го приложи", заяви Асен Василев.

Той уточни, че пенсиите са били индексирани до 1 юли и в текстовете на удължителния закон са предвидени необходимите разпоредби за извършване на по-големите плащания. Целта е да се гарантира непрекъснатостта на процеса и да се избегне напрежение сред пенсионерите.

Въпреки успокоението за пенсиите, ситуацията с възнагражденията в публичния сектор ще претърпи временна стагнация. Според бившия финансов министър разпоредбите в удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година.

"Разпоредбите, които са заложени в удължителния закон, замразяват всички заплати към 31 декември 2025 година с изключение на минималната работна заплата", поясни Василев.

Той допълни, че увеличените възнаграждения в държавния сектор се залагат във вече приетия бюджет със задна дата. Корекциите и индексациите, с които да се върнат назад плащанията, ще бъдат предвидени едва с приемането на редовния бюджет за 2026 година, ако Народното събрание вземе такова решение.

Асен Василев засегна и темата за финансирането на общините, като подчерта позицията на своята парламентарна група относно ролята на Българската банка за развитие (ББР). От ПП-ДБ са твърдо против проектите за местната власт да преминават през тази финансова институция и ще внесат съответните предложения за промени в удължителния бюджет.


  • 1 Дааааааа

    18 2 Отговор
    Видяхме какво се случи като излязоха по младите на протест!
    Помислете какво ви чака ако ударите пенсионерите.
    Те нямат нищо за губене и наистина ще излязат с КОЛОВЕТЕ

    Коментиран от #8

    14:14 16.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 0 Отговор
    ПЕНСИИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ ОТ 01.01.

    14:16 16.12.2025

  • 3 ококор

    13 8 Отговор
    в пп-дб cмe пo-гoлeми фaкиpи и oт дaнчo мeнтaтa + дoбpeв! 9 милиapдa пo oфшopнитe ни cмeтки зa 5 paбoтни дни - дoбpe бeшe! дaйтe ми дa пpaвя нoвия eвpo бюджeт!

    14:17 16.12.2025

  • 4 Държавен вредител

    11 5 Отговор
    Няма риск и за автоматичното вдигане на нашите заплати, които са вързани към средната работна заплата!

    Ура! Ура! Ура!

    Кой не скача е дебил!

    Скачайте сега, деца Z!

    Коментиран от #9

    14:18 16.12.2025

  • 5 плагиат

    8 0 Отговор
    но си заслужава да се обясни какви стават , когато порастнат учениците преминавали с оценки тройка.
    😜Мини с три😜

    14:22 16.12.2025

  • 6 Дориана

    8 7 Отговор
    Разбира се , че няма риск за пенсии и заплати. Това са номерата на Пеевски и техните патерици синдикатите да плашат хората и да използват за своите цели страховете им.Новия бюджет в Евро обслужва Пеевски и Борисови вкарва България в дългова спирала, която българския народ трябва да плаща. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Коалиция Магнитски Мафия трябва да поемат отговорност за това , че са сключили договор с ЕС България да плаща оръжията произведени в САЩ и в Европа, а пък те ще си затворят очите за бюджета, който уж е на 3 процента. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист,който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво стъкмени на 3 процента.Трябва да се направи изцяло нов балансиран и справедлив бюджет.

    Коментиран от #24, #27

    14:22 16.12.2025

  • 7 евалата чалгопитеци

    9 7 Отговор
    Как е новото нормално? Увеличиха ли ви пенсиите и заплатите? Стабилно ли ви е?

    14:22 16.12.2025

  • 8 какво направиха младите неопитни

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааааа":

    Счупиха си държавата. Пак.

    14:24 16.12.2025

  • 9 Дориана

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Държавен вредител":

    Автоматичното вдигане на заплатите е абсолютна грешка и трябва да се премахне.

    Коментиран от #15, #21

    14:25 16.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Уса

    5 2 Отговор
    Отново стагнация по еврогеиски отново за българите и само за българите,защото са можещи издържат на всичко

    14:25 16.12.2025

  • 12 има ли още тъпанари

    11 5 Отговор
    които да вярват на гея

    14:26 16.12.2025

  • 13 Единствената полза от стария бюджет

    5 3 Отговор
    Няма друга полза, освен неизпълнение на 6,2 млд евро военен бюджет (над 12 млд лв) за хвърляне на

    натовска България в месомелачката на подпалената от нАТО гражданска война на територията на Украйна и Русия.

    Войнолюбците и подпалвачите на общоевропейска война остават със стария военен бюджет.

    14:27 16.12.2025

  • 14 Ужаст

    11 3 Отговор
    Като видя този индивид на екрана или снимка и получавам неудържимо желание да повърна.
    Как не разбра че се компрометира омазан в свински черва и изпра една тиква. Как не каза едно извинявайте ще се променя.
    Това същество е толкова нагло че се качи на главите на протестиращите български граждани яхна ги А преди няколко дни гласува с другите двама герои срещу референдума защото ние сме недоучили за да гласуваме за еврото. Невероятно нагъл индивид.

    Коментиран от #22

    14:28 16.12.2025

  • 15 Съгласен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Но със стария бюджет - остава!

    14:29 16.12.2025

  • 16 евалата чалгопитеци

    2 3 Отговор
    Как е Новото Нормално? За тази Сигурност ли скачахте по технопартитата?

    14:40 16.12.2025

  • 17 Асенчо Асенчо

    4 0 Отговор
    То нема никъф проблем. Със тези мижави подаяния 45-50 лева оди живейте вие. А ония със по високите пенсии по 70-80 лева също също охолен живот. ПРОСТО ЯСНО ТОЧНО САМО СИ ПРАВИТЕ ВЯТЪР НА УСТИТЕ. ДАЙТЕ ОТ ВАШИТЕ ПАРИ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 10% И ВСИЧКИ ЩЕ СА ДОВОЛНИ. А ПЪК ЗАДЕЛИТЕ И 2% ОТ КРАДНАТОТО ЩЕ БЪДЕМ ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ.

    14:42 16.12.2025

  • 18 Кабакрадев

    4 1 Отговор
    Градът на Апостола на свободата ...се е превърнал в частна съобственост на десет..ките кухи фирми на кмет...ската любов...ница....,Карлово ще го кръстим-Сливенград.

    14:45 16.12.2025

  • 19 Промяна

    5 2 Отговор
    ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ДОКАЗАНО ЛЪЖЕ МАЖЕ А ЗАД НЕГО ОЛИГАРСИ ДА РУШАТ ВСИЧКО ТУК ВЪН НЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ НЕ НА РОЗОВИТЕ ПЕНЬОАРИ НЕ НА ИЗМАМНИЦИТЕ

    14:45 16.12.2025

  • 20 Абсурдистан

    6 2 Отговор
    Злобният гей яхна протестите. Това е доста показателно за умственият багаж на протестърите.

    14:46 16.12.2025

  • 21 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    ФАКТИ БГ ТРОЛСКАТА ФАБРИКА ТУК Е ПОСТОЯННА НЕИЗМЕННА НАГЛЕЕ ЛЪЖЕ ЗАПЛАШВА ЗАБЛУЖДАВА ГНУС

    14:47 16.12.2025

  • 22 Кабакрадев

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ужаст":

    Като видиш, Баце и Дел.ян.......какво е усещането.....

    Коментиран от #26, #35

    14:47 16.12.2025

  • 23 Промяна

    4 3 Отговор
    Ши...ши и слугата му-Ба.це,са се запътили към бай Ставри......по 100 години на калпак,

    Коментиран от #25

    14:50 16.12.2025

  • 24 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ГНУСНАТА ТРОЛЯЧКА ЗА ТЕБ ЯВНОНЯМА ЗАКОНИ ДА СЕЕШ ГНУСОТИИ ЛЪЖИ ПЛАТЕНИ ТУК ШАРЛАТАНСКИ ВЪН ТЕЗИ ЛЪЖЦИСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОГА ЩЕ И СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПЛАЩАТ И СЕЯТ ГНУСОТИИ СРЕЩУ БЪРГАРИЯ ГНУСОТИЯТА ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ СПРИ

    Коментиран от #29, #33

    14:51 16.12.2025

  • 25 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    ТРОЛЯЦИТЕШАРЛАТАНСКИ РЕШИХА ЧЕСГНУСОТИИ ЩЕ ПРОСЪЩЕСТВУВАТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА ЗАКОНИ ЗА ШАР
    АТАНИЯТА

    14:54 16.12.2025

  • 26 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кабакрадев":

    А КАТО ВИДИШ ОГРОМНАТА ШОПАРСКА ШАРЛАТАНИЯ ОТ ВОЖДОВЕ КОК Е НЯМАТ ТОЛКОВА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ РЕШИЛИ ЧЕ ЩЕ БИЯТ ЛИКОТО ЖАЛКИ ШОПАРИСТИ ХАХАХАХААЛЧНИ

    14:55 16.12.2025

  • 27 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ГНУСНАТА ПРОПУСКАШ 5 ГОДИНИБЮДЖЕТИТЕ НА РОЗОВИЯТ ПЕНЬОАР ЛЪЖКИНЯ ШАРЛАТАНСКА ОСЪДЕН ИЗМАМНИК ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД Е

    14:59 16.12.2025

  • 28 Промяна

    2 3 Отговор
    МЕСИ ОТ БАНКЯ И ДЕ..БЕЛЯН СА КРАД...ЦИ И ПРЕС...ТЪПНИЦИ.

    Коментиран от #30

    15:01 16.12.2025

  • 29 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Я ГЛЕДАЙ ШАРЛАТАНСКАТА ФАБРИКА ТУК ЯКО ПЛАЩА ДАВАЙТЕ ЛЪЖЕТЕ ХАХАХАХАХА НАПЪВАЙТЕ СЕ С ГНЕСОТИИИ

    15:01 16.12.2025

  • 30 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Промяна":

    НАПЪВАЙ СЕ ФАЛШИВИЯТ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ ДАВАЙ НАПЪНИИИИИИИИ ХАХАХАХАХА

    15:02 16.12.2025

  • 31 никой

    2 0 Отговор
    .....каза Асенчо и с бърза крачка се затича към парапета където вече го чакаше съпругът му

    15:11 16.12.2025

  • 32 Промяна

    0 1 Отговор
    НАПЪНИИИИИИИИ ДАВАЙ БОРИСОООВ СВИКНАЛА СЪМ ДА МЕЛАШКАТ
    ХАХАХАХАХА

    15:13 16.12.2025

  • 33 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Много си зле с главата, с грамотността, с начина на изразяване със злобата , трябва ти психолог.

    15:17 16.12.2025

  • 34 Цървул

    2 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да ги давате на други . 7,8

    15:19 16.12.2025

  • 35 Кабакчо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кабакрадев":

    Не четеш или не разбираш.
    Ясно съм написал за всички какво мисля.
    Ако си умствено изостанал не коментирай.

    15:24 16.12.2025

