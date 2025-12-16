Асен Василев: Няма риск за пенсиите с удължителния бюджет

Социалните плащания и пенсиите са гарантирани и няма да има сътресения при приемането на така наречения "удължителен закон" за бюджета. Това уверение даде бившият финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев пред журналисти в Народното събрание днес.
Василев бе категоричен, че механизмът за осъвременяване на доходите на възрастните хора е защитен от действащото законодателство.
"Швейцарското правило за пенсиите е в сила, така че когато се приема законът за държавния бюджет, ще бъде приложено, ако някой реши да не го приложи", заяви Асен Василев.
Той уточни, че пенсиите са били индексирани до 1 юли и в текстовете на удължителния закон са предвидени необходимите разпоредби за извършване на по-големите плащания. Целта е да се гарантира непрекъснатостта на процеса и да се избегне напрежение сред пенсионерите.
Въпреки успокоението за пенсиите, ситуацията с възнагражденията в публичния сектор ще претърпи временна стагнация. Според бившия финансов министър разпоредбите в удължителния бюджет предвиждат запазване на нивата на заплащане такива, каквито са към края на тази година.
"Разпоредбите, които са заложени в удължителния закон, замразяват всички заплати към 31 декември 2025 година с изключение на минималната работна заплата", поясни Василев.
Той допълни, че увеличените възнаграждения в държавния сектор се залагат във вече приетия бюджет със задна дата. Корекциите и индексациите, с които да се върнат назад плащанията, ще бъдат предвидени едва с приемането на редовния бюджет за 2026 година, ако Народното събрание вземе такова решение.
Асен Василев засегна и темата за финансирането на общините, като подчерта позицията на своята парламентарна група относно ролята на Българската банка за развитие (ББР). От ПП-ДБ са твърдо против проектите за местната власт да преминават през тази финансова институция и ще внесат съответните предложения за промени в удължителния бюджет.
