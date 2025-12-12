Новини
Гроздан Караджов сигнализира ЕК и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница

12 Декември, 2025 18:09 654 15

Това не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави

Гроздан Караджов сигнализира ЕК и поиска спешни мерки за критичната ситуация на българо-гръцката граница - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, причинена от блокадите на гръцки земеделски производители, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

В писмото се посочва, че стачните действия блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори. Тежкотоварните автомобили, чакащи за преминаване към Гърция, се сливат с опашките на камиони за Турция, което през последните дни е довело до над 30‑километрови колони по автомагистрала "Марица".

"Това не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави", подчертава в писмото си вицепремиерът Караджов.

Той призовава Европейската комисия да обърне внимание на гръцките компетентни власти, че подобни действия нарушават основни принципи на ЕС. Вицепремиерът Гроздан Караджов настоява за незабавни мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози.

"Трябва да бъдат предприети всички необходими стъпки за недопускане на бъдещи блокади по ключови международни пътни артерии и границата между България и Гърция", се казва още в писмото на вицепремиера Караджов.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ставри

    3 0 Отговор
    хайде мойто момче чекам ви целата чета

    18:11 12.12.2025

  • 2 Капитан Крийч

    8 0 Отговор
    Блокирайте границата с Гърция юли-август догодина да им дойде акъла. И им спрете водата, която им даваме за 1 година.

    18:13 12.12.2025

  • 3 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Събирай багажа и измети след покойнатаитн

    18:15 12.12.2025

  • 4 Смешник

    3 0 Отговор
    сигнализирал ЕК. Тя точно ЕК ще те оправи нали? Вместо да подкрепим справедливите искания на хората писма до Урсулата ще пишем

    18:31 12.12.2025

  • 5 И много стока ли изнасяме

    4 0 Отговор
    през българо-гръцката граница ? А? Къртим се от производство нали?

    18:33 12.12.2025

  • 6 долу ес

    4 0 Отговор
    спретете водата за Гърция... българите са генетични идиоти!

    18:35 12.12.2025

  • 7 А с Русия спазено ли е

    3 0 Отговор
    прилагането на Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози? А?

    18:36 12.12.2025

  • 8 А между Беларус и Полша спазено ли е

    2 0 Отговор
    прилагането на Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози? А?

    18:37 12.12.2025

  • 9 Караджов в оставка си момче

    1 1 Отговор
    Не се натягай а стягай багажа

    18:39 12.12.2025

  • 10 име

    2 1 Отговор
    Спирайте им водата на тия нагли кърлежи гърците и още утре щи отворят всички пътища, даже и Рудозем-Ксанти, че и ще построят където кажем още пътища.

    Коментиран от #13, #15

    18:39 12.12.2025

  • 11 Мисира

    0 1 Отговор
    До сега де беше бе муцунката? Устата на митничарска рожба ИТН!Симо тублерон тъпкал като малък.

    18:41 12.12.2025

  • 12 Има ли въобще Регламент

    1 0 Отговор
    прилагането на който да е факт в ЕС? Сетил се тоя пуяк да цитира от 1998 г текстове. Олее майко ....

    18:42 12.12.2025

  • 13 Само да не

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Се наводниш от много спиране точно сега

    18:44 12.12.2025

  • 14 Да спрем газа за Украйна

    0 0 Отговор
    По гръцката тръба. Ако самите гърци още не са я спряли

    18:47 12.12.2025

  • 15 демон

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Евреи от Изсрааел управляват българските води,а гръците са роднини на чъфутите.Ще я спрат водата на лято за българските гоийм...

    18:55 12.12.2025

