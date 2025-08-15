Пожарът край Селиминово навлезе в дворовете на къщи

Пожар над сливенското село Селиминово изпепели над 40 декара сухи треви и храсти и навлезе в дворовете на последните къщи на селото.
Изгорял е товарен бус, изоставени стопански постройки и е спасена една къща.
Силният вятър е причината огънят да навлезе в селото.
Няма пострадали хора.
Не е ясна причината за възникването на огъня.
В момента огнището е под наблюдение.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #3
20:49 15.08.2025
2 Кака Пена
21:33 15.08.2025
3 Данчо
До коментар #1 от "Стенли":Някой приготвят трионите и брадвите. Що да не изгорят половин България ,че по-лесно ще мине номера с дървесината.
21:48 15.08.2025
4 Знае
Коментиран от #5
21:53 15.08.2025
5 Не се притеснявай
До коментар #4 от "Знае":Скоро всичко ще е сиганин. Да гори.
22:00 15.08.2025