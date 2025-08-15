Пожарът край Селиминово навлезе в дворовете на къщи

Пожар над сливенското село Селиминово изпепели над 40 декара сухи треви и храсти и навлезе в дворовете на последните къщи на селото.



Изгорял е товарен бус, изоставени стопански постройки и е спасена една къща.

Силният вятър е причината огънят да навлезе в селото.

Няма пострадали хора.

Не е ясна причината за възникването на огъня.



В момента огнището е под наблюдение.