Новини
България »
Пожарът край Селиминово навлезе в дворовете на къщи

Пожарът край Селиминово навлезе в дворовете на къщи

15 Август, 2025 20:31 663 5

  • пожар-
  • селимово

 Не е ясна причината за възникването на огъня

Пожарът край Селиминово навлезе в дворовете на къщи - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар над сливенското село Селиминово изпепели над 40 декара сухи треви и храсти и навлезе в дворовете на последните къщи на селото.

Изгорял е товарен бус, изоставени стопански постройки и е спасена една къща.

Силният вятър е причината огънят да навлезе в селото.

Няма пострадали хора.

Не е ясна причината за възникването на огъня.

В момента огнището е под наблюдение.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    3 0 Отговор
    Абе причината е от ясна по ясна осемдесет процента от пожарите се палят умишлено петнайсет процента от небрежност или от техническа неизправност примерно искра от комбайна или трактор и пет процента от природата светкавица или от нагрято стъкло за което пак са виновни хората това е цялата ситуация

    Коментиран от #3

    20:49 15.08.2025

  • 2 Кака Пена

    3 1 Отговор
    А къде е най-височайшият маркучодържател, корифея на чудесата, бай Ганю Барцелонски???? Ами Шишо Булгартабакски?? Нещо да мецнат там, при хората да отидат, пожар да погасят??? Къде сте???

    21:33 15.08.2025

  • 3 Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Някой приготвят трионите и брадвите. Що да не изгорят половин България ,че по-лесно ще мине номера с дървесината.

    21:48 15.08.2025

  • 4 Знае

    2 0 Отговор
    Селиминово е вподножието на Стара планина . По високото няма вода , защото я крадат живеещите в ниското , за да поливат градините си . Циганите живеещи по високото в източната част на селото са изсекли даже драките . Ма това когато огънят е тръгнал ре са имали с какво да гласят . Махалата е незаконно застроена, за това и пожарникарите не са имали достъп до горящите къщи . И след като им е свършила водата не са имали с какво да гасят. С голи ръце силен пожар не не гаси !

    Коментиран от #5

    21:53 15.08.2025

  • 5 Не се притеснявай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Знае":

    Скоро всичко ще е сиганин. Да гори.

    22:00 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове